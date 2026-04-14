Автодор Российские автомобильные дороги

Трафик на дорогах Государственной компании «Автодор» растет с каждым годом. В 2023 году общее число проездов по всем скоростным дорогам Государственной компании превысило 285 миллионов. Это на 18% больше, чем в 2022 году. Рост популярности трасс Автодора у автомобилистов связан, в том числе, с рекордными показателями по числу открытых в прошлом году новых участков дорог – в общей сложности более 800 километров. В 2024 году Госкомпания планирует ввести в строй еще более 300 км скоростных дорог.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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