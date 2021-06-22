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Автодор
Российские автомобильные дороги


22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
03.06.2021 «ВымпелКом» и ГК «Автодор» заключили соглашение об обеспечении скоростных дорог телеком-инфраструктурой 3
03.06.2021 МТС и «Автодор» обеспечат связью федеральные скоростные автотрассы 6
03.06.2021 «Мегафон» и «Автодор» будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой 2
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 1
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
24.04.2020 МТС и «Автодор» обеспечили голосовую связь и интернет для пользователей трассы М-11 «Нева» 4
28.11.2019 «Маджента» приссоединилась к консорциуму «Автодата.рус» 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 1
21.10.2019 «А+С транспроект» станет единственным поставщиком решений PTV Group в России 1
07.10.2019 «Рексофт» вошел в межотраслевой проектный консорциум «Автодата.рус» 1
30.08.2019 Qiwi расширяет возможности для оплаты проезда по платным участкам автомобильных дорог 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 2
31.07.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
24.06.2019 «Автодор - платные дороги» будет использовать ПО Smart IDReader для распознавания документов 2
25.02.2019 ГК «Рамакс» стала официальным партнером Swiss Aviation Software 1
21.01.2019 «Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО 2
15.01.2019 «Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа 2
18.07.2018 «Рамакс» стал партнером Центра инноваций в гражданской авиации 1
31.05.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта 2017» 1
29.05.2018 Российский транспорт объединит единая цифровая платформа 1
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 5
24.05.2018 «Автодор» и SAP будут сотрудничать в области маркетинга и обслуживания платных автодорог 8
28.02.2018 «Нетрика» разработала автоматизированную систему согласования маршрутов 5
22.01.2018 ГК «Рамакс» и «Иннодата» стали технологическими партнерами 1
15.01.2018 ГК «Рамакс» пополнилась системным интегратором и разработчиком приложений 1
23.11.2017 «Росэлектроника» в 2018 году включит свои светильники в реестр «Автодора» 2
21.06.2017 В России легализуют связь между беспилотными автомобилями 1
26.04.2017 Сверхмощные светильники «Росэлектроники» испытают на объектах нефтедобычи 1
15.03.2017 Cognitive Technologies объявила итоги деятельности в 2016 году 2
13.01.2017 ИС Росимущества уличили в колоссальном завышении цен на государственную недвижимость 2
21.09.2016 Минкомсвязи представило инфоресурс «Безопасные дороги» 1
28.01.2016 Чтобы не разбить беспилотный автомобиль, россияне допускают наезд на пешехода и собаку 1
09.09.2015 Российские разработчики научили беспилотные автомобили «видеть, как человек» 1
18.08.2015 «Автодор» внедрил автоматизированную систему инвестиционного и стратегического планирования 3
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
04.08.2015 Мобильная связь обеспечена на участке новой автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход г. Вышнего Волочка 1

Публикаций - 48, упоминаний - 87

Автодор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 7
SAP SE 3218 7
Ramax - Рамакс 62 6
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 5
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
Microsoft Corporation 11143 5
IBM 3554 4
Inform GmbH 7 4
Глосав 17 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Sabre Corporation 116 4
Крок 1221 3
Cisco Systems 2054 3
Omnicomm - Омникомм 148 3
Lufthansa Systems 19 3
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 3
Yandex - Яндекс 4101 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Luxoft - Люксофт 233 3
AR Door 3 3
Celonis 12 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 13 2
Иннодата - Innodata 13 2
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Ланит Консалтинг 4 1
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 1
SoftwareONE Group 97 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Philax - Филакс 7 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Ростех Электронный паспорт 15 1
Ortems 11 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 1
Аэрофлот 493 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Почта России ПАО 1577 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ВТБ24 583 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Авиакомпания Россия 8 3
Деловые Линии ГК 36 3
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Мираторг 12 2
Россети ПАО 168 2
Мослифт АО 5 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
ТЭК-торг 38 1
Соллерс - Sollers 17 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Global CIO 28 1
Газпром центрэнергогаз 1 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Agora Freight 1 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Мострансавто 59 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Транснефть 159 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Альфа-Банк 1127 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Газпром нефть 382 1
Роснефть НК 367 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Qiwi 783 1
Открытие ФК 538 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
Правительство РФ 2207 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
Петербургский метрополитен ГУП 48 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Правительство Республики Коми 19 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Правительство Мурманской области - Министерство цифрового развития Мурманской области 2 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области 5 1
Правительство Мурманской области 16 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
Big Data - Большие данные 1136 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
Оцифровка - Digitization 49 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 1
UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 10 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ППВК - Передвижные пункты весового контроля 1 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
G2B - Government to Business - Правительство бизнесу 8 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
Linux OS 4272 3
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 3
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 9 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
Apple macOS X 905 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 1
Яндекс.Навигатор 108 1
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 2 1
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
ГИС Кадры 89 1 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Swiss-AS AMOS 11 1
Яндекс.Авто 33 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Apple macOS 930 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Ускова Ольга 128 3
Кельбах Сергей 3 3
Акимов Максим 167 2
Путин Владимир 1828 2
Никифоров Николай 1126 2
Чичерин Георгий 2 2
Парахин Виктор 4 2
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 2
Парменова Наталия 62 2
Аксельрод Илья 15 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Купча Дмитрий 2 1
Носов Александр 1 1
Добронравов Олег 3 1
Дитрих Евгений 4 1
Аксерод Илья 1 1
Буленков Дмитрий 13 1
Исаак Мостов 4 1
Бариев Искандер 3 1
Сытин Дмитрий 50 1
Горянский Павел 15 1
Соколов Максим 15 1
Кияченко Виктория 6 1
Белов Виктор 26 1
Шатиров Георгий 7 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Черногоров Андрей 62 1
Паньков Борис 15 1
Егоров Александр 48 1
Ильин Алексей 21 1
Швецов Владимир 28 1
Лихачев Алексей 20 1
Семенов Алексей 67 1
Силуанов Антон 52 1
Носков Константин 201 1
Орловский Виктор 229 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 6
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 5
Беларусь - Белоруссия 2096 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Россия - ПФО - Казань 1521 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 3
Казахстан - Республика 2646 3
Россия - Республика Крым 626 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Украина 3389 2
Россия - Новгородская область 287 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - Иннополис 292 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Европа 3781 2
Россия - Ростовская область 864 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Россия - Одинцово 58 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 656 1
Россия - Республика Коми 418 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Тюменская область 586 1
Россия - Омская область 385 1
Россия - Свободный 35 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - Крымский полуостров 24 1
ЗСД - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 10 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Республика Карелия 304 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной 3 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 2
М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 4 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 4 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Человеческий фактор 126 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Региональное законодательство 45 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CNews Analytics 1991 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Frost & Sullivan 101 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
TAdviser SummIT 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767543, в очереди разбора - 671228.
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