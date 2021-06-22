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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Автодор
Российские автомобильные дороги
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 87
Автодор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ускова Ольга 128 3
|Кельбах Сергей 3 3
|Акимов Максим 167 2
|Путин Владимир 1828 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Чичерин Георгий 2 2
|Парахин Виктор 4 2
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 2
|Парменова Наталия 62 2
|Аксельрод Илья 15 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Купча Дмитрий 2 1
|Носов Александр 1 1
|Добронравов Олег 3 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Аксерод Илья 1 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Исаак Мостов 4 1
|Бариев Искандер 3 1
|Сытин Дмитрий 50 1
|Горянский Павел 15 1
|Соколов Максим 15 1
|Кияченко Виктория 6 1
|Белов Виктор 26 1
|Шатиров Георгий 7 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Черногоров Андрей 62 1
|Паньков Борис 15 1
|Егоров Александр 48 1
|Ильин Алексей 21 1
|Швецов Владимир 28 1
|Лихачев Алексей 20 1
|Семенов Алексей 67 1
|Силуанов Антон 52 1
|Носков Константин 201 1
|Орловский Виктор 229 1
|CNews Analytics 1991 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767543, в очереди разбора - 671228.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767543, в очереди разбора - 671228.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru