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Автодор Российские автомобильные дороги
Трафик на дорогах Государственной компании «Автодор» растет с каждым годом. В 2023 году общее число проездов по всем скоростным дорогам Государственной компании превысило 285 миллионов. Это на 18% больше, чем в 2022 году. Рост популярности трасс Автодора у автомобилистов связан, в том числе, с рекордными показателями по числу открытых в прошлом году новых участков дорог – в общей сложности более 800 километров. В 2024 году Госкомпания планирует ввести в строй еще более 300 км скоростных дорог.
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СОБЫТИЯ
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|14.04.2026
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«Силтэк» поставила «Автодору» RFID-метки S-Tag 3D Multilock 2.5
ltilock 2.5 в диапазоне UHF для маркировки материально-технических ценностей строительной компании «Автодор». Радиометки стали элементом автоматизированной системы учёта и контроля оборота мате
|02.02.2026
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«Т-Банк» добавил в свое приложение оплату безбарьерного проезда по трассам «Автодора »
«Т-Банк» запустил в своем приложении оплату безбарьерного проезда по сети трасс «Автодор». Теперь в приложении банка можно оплатить поездку по платным трассам, на которых нет
|26.12.2025
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«Гравитон» и «Интегра-С» реализовали проект видеонаблюдения на автодорогах общего пользования для ГК «Автодор»
ния транспортной безопасности на автодорогах общего пользования по заказу государственной компании «Автодор». В рамках проекта «Гравитон» осуществил поставку серверного и пользовательского обор
|10.07.2025
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Клиенты Т2 могут обменять минуты и гигабайты на поездки по всем платным трассам сети «Автодор»
еизрасходованного трафика. Теперь минуты и гигабайты можно обменять на оплату поездок по всей сети «Автодор» – трассам М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» из Москвы в другие регионы в южном,
|19.06.2025
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«Автодор» и VK подписали меморандум о стратегическом партнерстве
Госкомпания «Автодор» и VK заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сфере цифровых коммуникаций и маркетинга. Сотрудничество будет направлено на повышение информированности граждан о дорожных про
|07.06.2024
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«Авито» и «Автодор» договорились о сотрудничестве
«Авито» и государственная компания «Автодор» подписали протокол о намерениях по взаимодействию. Соглашение позволит «Авито» расширить перечень данных, которые доступны пользователям платформы в отчетах сервиса онлайн-проверки авт
|06.12.2023
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«Ростелеком» и «Автодор» построят вышки сотовой связи вдоль автотрасс
ПАО «Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и государственная компания «Автодор» договорились о сотрудничестве в строительстве инфраструктуры связи вдоль автодорог.
|15.06.2023
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«Почта России» и «Автодор» будут вместе развивать цифровизацию логистики
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на полях XXVI Петербургского международного экономического форума
|01.06.2023
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«Росэлектроника» и «Автодор – платные дороги» договорились о сотрудничестве в области создания цифровой инфраструктуры на дорогах
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и «Автодор – платные дороги» объединят усилия в области проектирования и создания информационных
|07.09.2022
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Simetra продолжит развивать единую транспортную модель автомобильных дорог «Автодора»
ртной модели (ЕТМ) автомобильных дорог государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). ЕТМ в том числе включает в себя как платные, так и бесплатные автомобильные дороги
|03.06.2021
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«ВымпелКом» и ГК «Автодор» заключили соглашение об обеспечении скоростных дорог телеком-инфраструктурой
Госкомпания «Автодор» и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства теле
|03.06.2021
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МТС и «Автодор» обеспечат связью федеральные скоростные автотрассы
и телекоммуникационных сервисов, и государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»), ведущая в России компания по строительству и эксплуатации скоростных платных автом
|03.06.2021
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«Мегафон» и «Автодор» будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой
«Мегафон» и ГК «Автодор» подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры
|24.04.2020
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МТС и «Автодор» обеспечили голосовую связь и интернет для пользователей трассы М-11 «Нева»
МТС и госкомпания «Автодор» объявили о финишном этапе реализации проекта по строительству инфраструктуры для обе
|24.06.2019
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«Автодор - платные дороги» будет использовать ПО Smart IDReader для распознавания документов
«Автодор - платные дороги» объявила о начале использования технологии Smart IDReader для распознавания удостоверяющих документов при продаже/аренде электронных средств регистрации проезда. С июн
|15.01.2019
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«Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа
«Автодор» и концерн «Росэнергоатом» приступили к пилотному тестированию использования облачных
|29.05.2018
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SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах
Автодора» и SAP Одним из аспектов сотрудничества немецкой ИТ-компании SAP и российской госкомпании «Автодор», занимающейся в том числе управлением платными дорогами в нашей стране, станет созда
|24.05.2018
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«Автодор» и SAP будут сотрудничать в области маркетинга и обслуживания платных автодорог
«Автодор» и SAP CIS на Петербургском международном экономическом форуме объявили о старте стра
|28.02.2018
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«Нетрика» разработала автоматизированную систему согласования маршрутов
ГК «Российские автомобильные дороги» («Автодор») ввела в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему согласования маршрутов
|23.11.2017
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«Росэлектроника» в 2018 году включит свои светильники в реестр «Автодора»
шно прошли испытания на участке федеральной трассы М4-Дон и будут включены в реестр поставщиков ГК «Автодор».Уполномоченный оператор ГК «Автодор» до конца октября текущего года осуществл
|18.08.2015
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«Автодор» внедрил автоматизированную систему инвестиционного и стратегического планирования
Государственная компания «Автодор» внедрила ИТ-систему, которая позволяет автоматизировать процессы инвестиционного и стратегического планирования. Об этом CNews сообщили в компании AT Consulting. Новая система оптимизи
|09.09.2014
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«Автодор» и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве
Государственная компания «Автодор» и компания Huawei Technologies заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подпи
|27.03.2014
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Cognitive Technologies создаст систему управления закупками для «Автодора»
Компания «Автодор-Закупки», дочерняя структура ГК «Автодор», и группа компаний Cognitive Technol
Автодор и организации, системы, технологии, персоны:
|Ускова Ольга 174 4
|Нигметзянов Марсель 17 4
|Макиев Константин 5 4
|Комиссаров Дмитрий 248 3
|Швецов Владимир 52 3
|Черногоров Андрей 65 3
|Кельбах Сергей 3 3
|Полозенко Валентин 16 3
|Силуанов Антон 84 2
|Парменова Наталия 63 2
|Аксельрод Илья 18 2
|Дмитриев Алексей 85 2
|Белов Виктор 60 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Исаак Мостов 9 2
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 2
|Парахин Виктор 12 2
|Чичерин Георгий 3 2
|Давыдова Полина 20 2
|Петушенко Вячеслав 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Акимов Максим 192 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Вермишян Геворк 67 1
|Кравцов Роман 89 1
|Шведов Александр 46 1
|Галактионова Инесса 120 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Борисов Юрий 122 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Исагулова Элина 35 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Федулов Владислав 86 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Ильин Алексей 25 1
|Егоров Александр 88 1
|Кузнецов Дмитрий 75 1
|Гольцов Александр 84 1
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