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Автодор Российские автомобильные дороги

Автодор - Российские автомобильные дороги

Трафик на дорогах Государственной компании «Автодор» растет с каждым годом. В 2023 году общее число проездов по всем скоростным дорогам Государственной компании превысило 285 миллионов. Это на 18% больше, чем в 2022 году. Рост популярности трасс Автодора у автомобилистов связан, в том числе, с рекордными показателями по числу открытых в прошлом году новых участков дорог – в общей сложности более 800 километров. В 2024 году Госкомпания планирует ввести в строй еще более 300 км скоростных дорог.

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в качестве ответчика (17) на сумму 282 083 691 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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14.04.2026 «Силтэк» поставила «Автодору» RFID-метки S-Tag 3D Multilock 2.5

ltilock 2.5 в диапазоне UHF для маркировки материально-технических ценностей строительной компании «Автодор». Радиометки стали элементом автоматизированной системы учёта и контроля оборота мате
02.02.2026 «Т-Банк» добавил в свое приложение оплату безбарьерного проезда по трассам «Автодора »

«Т-Банк» запустил в своем приложении оплату безбарьерного проезда по сети трасс «Автодор». Теперь в приложении банка можно оплатить поездку по платным трассам, на которых нет
26.12.2025 «Гравитон» и «Интегра-С» реализовали проект видеонаблюдения на автодорогах общего пользования для ГК «Автодор»

ния транспортной безопасности на автодорогах общего пользования по заказу государственной компании «Автодор». В рамках проекта «Гравитон» осуществил поставку серверного и пользовательского обор
10.07.2025 Клиенты Т2 могут обменять минуты и гигабайты на поездки по всем платным трассам сети «Автодор»

еизрасходованного трафика. Теперь минуты и гигабайты можно обменять на оплату поездок по всей сети «Автодор» – трассам М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» из Москвы в другие регионы в южном,
19.06.2025 «Автодор» и VK подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Госкомпания «Автодор» и VK заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сфере цифровых коммуникаций и маркетинга. Сотрудничество будет направлено на повышение информированности граждан о дорожных про
07.06.2024 «Авито» и «Автодор» договорились о сотрудничестве

«Авито» и государственная компания «Автодор» подписали протокол о намерениях по взаимодействию. Соглашение позволит «Авито» расширить перечень данных, которые доступны пользователям платформы в отчетах сервиса онлайн-проверки авт
06.12.2023 «Ростелеком» и «Автодор» построят вышки сотовой связи вдоль автотрасс

ПАО «Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и государственная компания «Автодор» договорились о сотрудничестве в строительстве инфраструктуры связи вдоль автодорог.

15.06.2023 «Почта России» и «Автодор» будут вместе развивать цифровизацию логистики

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на полях XXVI Петербургского международного экономического форума
01.06.2023 «Росэлектроника» и «Автодор – платные дороги» договорились о сотрудничестве в области создания цифровой инфраструктуры на дорогах

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и «Автодор – платные дороги» объединят усилия в области проектирования и создания информационных
07.09.2022 Simetra продолжит развивать единую транспортную модель автомобильных дорог «Автодора»

ртной модели (ЕТМ) автомобильных дорог государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). ЕТМ в том числе включает в себя как платные, так и бесплатные автомобильные дороги
03.06.2021 «ВымпелКом» и ГК «Автодор» заключили соглашение об обеспечении скоростных дорог телеком-инфраструктурой

Госкомпания «Автодор» и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства теле
03.06.2021 МТС и «Автодор» обеспечат связью федеральные скоростные автотрассы

и телекоммуникационных сервисов, и государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»), ведущая в России компания по строительству и эксплуатации скоростных платных автом
03.06.2021 «Мегафон» и «Автодор» будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой

«Мегафон» и ГК «Автодор» подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры
24.04.2020 МТС и «Автодор» обеспечили голосовую связь и интернет для пользователей трассы М-11 «Нева»

МТС и госкомпания «Автодор» объявили о финишном этапе реализации проекта по строительству инфраструктуры для обе
24.06.2019 «Автодор - платные дороги» будет использовать ПО Smart IDReader для распознавания документов

«Автодор - платные дороги» объявила о начале использования технологии Smart IDReader для распознавания удостоверяющих документов при продаже/аренде электронных средств регистрации проезда. С июн
15.01.2019 «Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа

«Автодор» и концерн «Росэнергоатом» приступили к пилотному тестированию использования облачных
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах

Автодора» и SAP Одним из аспектов сотрудничества немецкой ИТ-компании SAP и российской госкомпании «Автодор», занимающейся в том числе управлением платными дорогами в нашей стране, станет созда
24.05.2018 «Автодор» и SAP будут сотрудничать в области маркетинга и обслуживания платных автодорог

«Автодор» и SAP CIS на Петербургском международном экономическом форуме объявили о старте стра
28.02.2018 «Нетрика» разработала автоматизированную систему согласования маршрутов

ГК «Российские автомобильные дороги» («Автодор») ввела в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему согласования маршрутов
23.11.2017 «Росэлектроника» в 2018 году включит свои светильники в реестр «Автодора»

шно прошли испытания на участке федеральной трассы М4-Дон и будут включены в реестр поставщиков ГК «Автодор».Уполномоченный оператор ГК «Автодор» до конца октября текущего года осуществл
18.08.2015 «Автодор» внедрил автоматизированную систему инвестиционного и стратегического планирования

Государственная компания «Автодор» внедрила ИТ-систему, которая позволяет автоматизировать процессы инвестиционного и стратегического планирования. Об этом CNews сообщили в компании AT Consulting. Новая система оптимизи
09.09.2014 «Автодор» и Huawei заключили соглашение о сотрудничестве

Государственная компания «Автодор» и компания Huawei Technologies заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подпи
27.03.2014 Cognitive Technologies создаст систему управления закупками для «Автодора»

Компания «Автодор-Закупки», дочерняя структура ГК «Автодор», и группа компаний Cognitive Technol

Публикаций - 99, упоминаний - 193

Автодор и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 14
МегаФон 10742 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
SAP SE 5601 9
Ramax - Рамакс 138 7
Yandex - Яндекс 9215 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Microsoft Corporation 25774 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 6
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 5
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 5
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 5
Inform GmbH 65 4
Глосав 17 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Huawei 4675 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
9594 4
Крок - Croc 1964 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
ГЛОНАСС АО 278 4
Омникомм - Omnicomm 172 3
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 3
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 29 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 3
Celonis 32 3
Deutsche Lufthansa Systems 26 3
AR Door 3 3
Cisco Systems 5372 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 3
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
PTV Group 44 2
Иннодата - Innodata 22 2
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 2
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 52 2
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 913 12
Почта России ПАО 2370 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8847 6
Газпром ПАО 1493 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 19 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
Деловые Линии ГК 93 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 43 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
Газпромнефть Восток 3 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Датабанк - Ижкомбанк 4 2
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 2
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 2
Главная дорога - Новое качество дорог 6 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Visa International 1993 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13865 11
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Петербургский метрополитен ГУП 150 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3690 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 2
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 31 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
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Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
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ГосИнформСистемы 160 1
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Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 7
Google Android 15243 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 9 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 4
FreePik 1841 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Apple - App Store 3109 3
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 668 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
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