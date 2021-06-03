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МТС и «Автодор» обеспечат связью федеральные скоростные автотрассы

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»), ведущая в России компания по строительству и эксплуатации скоростных платных автомобильных дорог, объявили о подписании соглашения о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.

«За последние десять лет МТС обеспечила связью свыше 48 тыс. километров федеральных автотрасс в России, вложив в строительство вышек, базовых станций и транспортных сетей более 12 млрд руб. В этом направлении, кроме наших собственных инвестиций, мы практиковали различные форматы сотрудничества с государством. Подписанное соглашение с ГК «Автодор» создает уникальный прецедент, когда госкомпания обеспечивает размещение пассивной инфраструктуры и решает вопросы энергообеспечения, а оператор связи приходит на готовые площадки и размещает там свои базовые станции. Мы рассчитываем, что подобный вариант сотрудничества в разы ускорит создание современной телеком-инфраструктуры на важнейших автомагистралях страны, обеспечив их надежными услугами связи и скоростным интернетом», – отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

По условиям соглашения ГК «Автодор» установит антенно-мачтовые сооружения и организует подъезды к ним, обеспечивая подключение электроэнергии к объектам связи на всей протяженности скоростных автодорог, а МТС будет размещать на построенной телеком-инфраструктуре оборудование связи. Документ также предусматривает взаимодействие сторон при подключении к волоконно-оптическим линиям связи. МТС и ГК «Автодор» задействуют новый механизм сотрудничества при обеспечении бесперебойной связью автотрассы М-4 «Дон», при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М-12 Москва – Казань и её продолжения от Казани до Екатеринбурга.

«Госкомпания уделяет большое внимание безопасности и комфорту пользователей, в том числе обеспечению на всей протяженности сети дорог устойчивого покрытия сотовой связи. Мы первыми в дорожной отрасли на системной основе начали сотрудничать с федеральными операторами сотовой связи. Хорошим примером стал проект М-11 "Нева". Надеюсь, что в ближайшее время и на остальных трассах госкомпании мы сможем совместными усилиями сделать высокоскоростную сотовую связь доступной пользователям на каждом километре», – сказал заместитель председателя правления по развитию собственных видов деятельности ГК «Автодор» Георгий Чичерин.

Дмитрий Степанов

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