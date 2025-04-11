Получите все материалы CNews по ключевому слову
Автодор ЦКАД Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113
СОБЫТИЯ
|11.04.2025
|
Логистика без водителей становится реальностью: на ЦКАД запустили беспилотное движение
«ЭвоКарго», успешно запустившая сервис автономной логистики одной из первых в мире, продемонстрировала движение своего автономного грузовика во время запуска экспериментального правового режима на ЦКАД. Компания производит автономный транспорт на основе технологий искусственного интеллекта и предоставляет принципиально новую, экономически эффективную услугу автономной логистики по бизнес
|28.03.2025
|
МТС улучшит качество связи на всем протяжении ЦКАД к концу 2025 года
масштабный проект по расширению сети мобильной связи на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье. Благодаря точечной установке нового телеком-оборудования вдоль крупнейше
|25.02.2025
|
МТС улучшила связь на участке ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы
ПАО «МТС» улучшила связь на новом участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) – обходе деревни Малые Вяземы в Одинцовском городском
|05.02.2025
|
ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru
адельцы теперь могут оплачивать проезд по платным участкам трассы М-12 «Восток» (Москва – Казань) и центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Об этом CN
|20.12.2024
|
Navio подтверждает готовность технологии к старту проездов в автономном режиме на трассах М-12, М-4 и ЦКАД
Компания Navio объявляет о готовности своей технологии к старту проездов автономных грузовиков на трех дополнительных магистралях — М-12 «Восток», М-4 «Дон» и А-113 ЦКАД. Об этом CNews сообщили представители Navio. Технологическая готовность трассы означает проведение статистически значимых испытаний — наката километража по высокоточной карте (HD map), соз
|26.04.2024
|
Билайн стал лидером по скорости мобильного интернета и качеству голосовой связи на ЦКАД
По данным аналитического агентства «Телеком Дейли» билайн показал лучший результат по средней скорости мобильного интернета на Центральной кольцевой автодороге (А-113), а также занял первое место по качеству голосовой связи. Так средняя скорость скачивания контента во время движения автомобиля составила 42,9 Мбит/с, пр
|18.01.2024
|
МТС отключила сеть 3G в диапазоне 2100 МГц внутри ЦКАД, ускорив интернет в Московском регионе на 30%
еревод (рефарминг) всех базовых станций 3G диапазона 2100 МГц (UMTS 2100) в стандарт LTE в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) Московского региона. Благодаря реализации этого проек
|21.09.2023
|
«Мегафон» модернизировал сеть на ЦКАД
«Мегафон» модернизировал сеть на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), протяженностью в 336,5 километра. Новое оборудование было установлено на пяти участках
|20.07.2023
|
МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30%
ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершит до конца 2023 г. в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) московского региона модернизацию сети мобильной связи
|22.06.2023
|
Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона
мобильной связи, и компания «Автодор – платные дороги» реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность
|16.03.2023
|
На «умной» ЦКАД расширяют применение системы V2X
«Единый оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика») в пилотном режиме подключит к «умной» дороге автопарк аварийных комиссаров, работающих на ЦКАД. Автомобили и магистраль свяжет технология V2X, которая является ключевым элементом «умных» дорог и позволяет делать их более комфортными и безопасными. Это — первый масштабный проект подк
|30.01.2023
|
билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» ЦКАД
предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика»). По «горячей линии» автолюбители обращаются за консультацией и получают дополнительную информацию, связанную с вопросами проезда по платным участкам ЦКАД. По номеру 8-800 пользователи получают оперативную консультацию по вопросам, связанным с тарифами и оплатой проезда, условиями работы безбарьерной системы взимания платы «Свободный Поток»,
|22.12.2022
|
На М-12 и ЦКАД готовятся испытать отечественную нейросеть, распознающую грязные номера
концерн «Телематика») для безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток». Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика». Распознавание готовы испытать в начале следующего года на ЦКАД и на открытых участках трассы М-12. Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы. В случае
|21.12.2022
|
На платных дорогах России заработает нейросеть для поголовного уничтожения «зайцев»
Нейросеть против неплательщиков Как стало известно CNews, в начале 2023 г. на платных участках Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД, А-113) и новой трассы М-12 в пилотном режиме заработа
|05.12.2022
|
На ЦКАД метеомониторинг снизил аварийность на дорогах
ной кольцевой автодороге. Метеооборудование, интегрированное в интеллектуально-транспортную систему ЦКАД, внедренной компанией «Казань-Телематика» (входит в концерн «Телематика»), помогает прог
|09.07.2021
|
МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье
изировала мобильную сеть связи и запустила новые базовые станции LTE на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области. МТС установила более 400 базовых станций на всей протяженности ЦКАД, которая составляет 336,5 километра. В ближайшее время компания установит еще 50 базовых станций LTE для обеспечения покрытия трассы и близлежащих населенных пунктов. Благодаря новому обор
|16.11.2009
|
Greenpeace России: новая трасса ЦКАД уничтожит весь лесозащитный пояс Москвы
ком Кириллу и Мефодию состоится акция в защиту лесов Подмосковья от вырубки под строительство ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороги) и инфраструктуры к трассе. ЦКАД - новое транспорт
