Логистика без водителей становится реальностью: на ЦКАД запустили беспилотное движение «ЭвоКарго», успешно запустившая сервис автономной логистики одной из первых в мире, продемонстрировала движение своего автономного грузовика во время запуска экспериментального правового режима на ЦКАД. Компания производит автономный транспорт на основе технологий искусственного интеллекта и предоставляет принципиально новую, экономически эффективную услугу автономной логистики по бизнес

МТС улучшит качество связи на всем протяжении ЦКАД к концу 2025 года масштабный проект по расширению сети мобильной связи на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье. Благодаря точечной установке нового телеком-оборудования вдоль крупнейше

МТС улучшила связь на участке ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы ПАО «МТС» улучшила связь на новом участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) – обходе деревни Малые Вяземы в Одинцовском городском

ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru адельцы теперь могут оплачивать проезд по платным участкам трассы М-12 «Восток» (Москва – Казань) и центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Об этом CN

Navio подтверждает готовность технологии к старту проездов в автономном режиме на трассах М-12, М-4 и ЦКАД Компания Navio объявляет о готовности своей технологии к старту проездов автономных грузовиков на трех дополнительных магистралях — М-12 «Восток», М-4 «Дон» и А-113 ЦКАД. Об этом CNews сообщили представители Navio. Технологическая готовность трассы означает проведение статистически значимых испытаний — наката километража по высокоточной карте (HD map), соз

Билайн стал лидером по скорости мобильного интернета и качеству голосовой связи на ЦКАД По данным аналитического агентства «Телеком Дейли» билайн показал лучший результат по средней скорости мобильного интернета на Центральной кольцевой автодороге (А-113), а также занял первое место по качеству голосовой связи. Так средняя скорость скачивания контента во время движения автомобиля составила 42,9 Мбит/с, пр

МТС отключила сеть 3G в диапазоне 2100 МГц внутри ЦКАД, ускорив интернет в Московском регионе на 30% еревод (рефарминг) всех базовых станций 3G диапазона 2100 МГц (UMTS 2100) в стандарт LTE в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) Московского региона. Благодаря реализации этого проек

«Мегафон» модернизировал сеть на ЦКАД «Мегафон» модернизировал сеть на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), протяженностью в 336,5 километра. Новое оборудование было установлено на пяти участках

МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершит до конца 2023 г. в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) московского региона модернизацию сети мобильной связи

Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона мобильной связи, и компания «Автодор – платные дороги» реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность

На «умной» ЦКАД расширяют применение системы V2X «Единый оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика») в пилотном режиме подключит к «умной» дороге автопарк аварийных комиссаров, работающих на ЦКАД. Автомобили и магистраль свяжет технология V2X, которая является ключевым элементом «умных» дорог и позволяет делать их более комфортными и безопасными. Это — первый масштабный проект подк

билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» ЦКАД предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика»). По «горячей линии» автолюбители обращаются за консультацией и получают дополнительную информацию, связанную с вопросами проезда по платным участкам ЦКАД. По номеру 8-800 пользователи получают оперативную консультацию по вопросам, связанным с тарифами и оплатой проезда, условиями работы безбарьерной системы взимания платы «Свободный Поток»,

На М-12 и ЦКАД готовятся испытать отечественную нейросеть, распознающую грязные номера концерн «Телематика») для безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток». Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика». Распознавание готовы испытать в начале следующего года на ЦКАД и на открытых участках трассы М-12. Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы. В случае

На платных дорогах России заработает нейросеть для поголовного уничтожения «зайцев» Нейросеть против неплательщиков Как стало известно CNews, в начале 2023 г. на платных участках Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД, А-113) и новой трассы М-12 в пилотном режиме заработа

На ЦКАД метеомониторинг снизил аварийность на дорогах ной кольцевой автодороге. Метеооборудование, интегрированное в интеллектуально-транспортную систему ЦКАД, внедренной компанией «Казань-Телематика» (входит в концерн «Телематика»), помогает прог

МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье изировала мобильную сеть связи и запустила новые базовые станции LTE на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области. МТС установила более 400 базовых станций на всей протяженности ЦКАД, которая составляет 336,5 километра. В ближайшее время компания установит еще 50 базовых станций LTE для обеспечения покрытия трассы и близлежащих населенных пунктов. Благодаря новому обор