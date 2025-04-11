Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187185
ИКТ 14494
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26489
Персоны 80869
География 2986
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Автодор ЦКАД Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


11.04.2025 Логистика без водителей становится реальностью: на ЦКАД запустили беспилотное движение

«ЭвоКарго», успешно запустившая сервис автономной логистики одной из первых в мире, продемонстрировала движение своего автономного грузовика во время запуска экспериментального правового режима на ЦКАД. Компания производит автономный транспорт на основе технологий искусственного интеллекта и предоставляет принципиально новую, экономически эффективную услугу автономной логистики по бизнес
28.03.2025 МТС улучшит качество связи на всем протяжении ЦКАД к концу 2025 года

масштабный проект по расширению сети мобильной связи на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье. Благодаря точечной установке нового телеком-оборудования вдоль крупнейше
25.02.2025 МТС улучшила связь на участке ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы

ПАО «МТС» улучшила связь на новом участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) – обходе деревни Малые Вяземы в Одинцовском городском
05.02.2025 ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru

адельцы теперь могут оплачивать проезд по платным участкам трассы М-12 «Восток» (Москва – Казань) и центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Об этом CN
20.12.2024 Navio подтверждает готовность технологии к старту проездов в автономном режиме на трассах М-12, М-4 и ЦКАД

Компания Navio объявляет о готовности своей технологии к старту проездов автономных грузовиков на трех дополнительных магистралях — М-12 «Восток», М-4 «Дон» и А-113 ЦКАД. Об этом CNews сообщили представители Navio. Технологическая готовность трассы означает проведение статистически значимых испытаний — наката километража по высокоточной карте (HD map), соз
26.04.2024 Билайн стал лидером по скорости мобильного интернета и качеству голосовой связи на ЦКАД

По данным аналитического агентства «Телеком Дейли» билайн показал лучший результат по средней скорости мобильного интернета на Центральной кольцевой автодороге (А-113), а также занял первое место по качеству голосовой связи. Так средняя скорость скачивания контента во время движения автомобиля составила 42,9 Мбит/с, пр
18.01.2024 МТС отключила сеть 3G в диапазоне 2100 МГц внутри ЦКАД, ускорив интернет в Московском регионе на 30%

еревод (рефарминг) всех базовых станций 3G диапазона 2100 МГц (UMTS 2100) в стандарт LTE в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) Московского региона. Благодаря реализации этого проек
21.09.2023 «Мегафон» модернизировал сеть на ЦКАД

«Мегафон» модернизировал сеть на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), протяженностью в 336,5 километра. Новое оборудование было установлено на пяти участках
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершит до конца 2023 г. в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) московского региона модернизацию сети мобильной связи
22.06.2023 Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона

мобильной связи, и компания «Автодор – платные дороги» реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность

16.03.2023 На «умной» ЦКАД расширяют применение системы V2X

«Единый оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика») в пилотном режиме подключит к «умной» дороге автопарк аварийных комиссаров, работающих на ЦКАД. Автомобили и магистраль свяжет технология V2X, которая является ключевым элементом «умных» дорог и позволяет делать их более комфортными и безопасными. Это — первый масштабный проект подк
30.01.2023 билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» ЦКАД

предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика»). По «горячей линии» автолюбители обращаются за консультацией и получают дополнительную информацию, связанную с вопросами проезда по платным участкам ЦКАД. По номеру 8-800 пользователи получают оперативную консультацию по вопросам, связанным с тарифами и оплатой проезда, условиями работы безбарьерной системы взимания платы «Свободный Поток»,
22.12.2022 На М-12 и ЦКАД готовятся испытать отечественную нейросеть, распознающую грязные номера

концерн «Телематика») для безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток». Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика». Распознавание готовы испытать в начале следующего года на ЦКАД и на открытых участках трассы М-12. Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы. В случае
21.12.2022 На платных дорогах России заработает нейросеть для поголовного уничтожения «зайцев»

Нейросеть против неплательщиков Как стало известно CNews, в начале 2023 г. на платных участках Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД, А-113) и новой трассы М-12 в пилотном режиме заработа
05.12.2022 На ЦКАД метеомониторинг снизил аварийность на дорогах

ной кольцевой автодороге. Метеооборудование, интегрированное в интеллектуально-транспортную систему ЦКАД, внедренной компанией «Казань-Телематика» (входит в концерн «Телематика»), помогает прог
09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье

изировала мобильную сеть связи и запустила новые базовые станции LTE на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области. МТС установила более 400 базовых станций на всей протяженности ЦКАД, которая составляет 336,5 километра. В ближайшее время компания установит еще 50 базовых станций LTE для обеспечения покрытия трассы и близлежащих населенных пунктов. Благодаря новому обор
16.11.2009 Greenpeace России: новая трасса ЦКАД уничтожит весь лесозащитный пояс Москвы

ком Кириллу и Мефодию состоится акция в защиту лесов Подмосковья от вырубки под строительство ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороги) и инфраструктуры к трассе. ЦКАД - новое транспорт

Публикаций - 63, упоминаний - 84

Автодор и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 11
МегаФон 9906 10
Yandex - Яндекс 8440 8
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 27 5
ГЛОНАСС АО 241 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 5
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 4
Ростелеком 10311 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 3
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 3
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 20 1
СтарЛайн НПО - StarLine 24 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 100 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 67 1
Монтранс - Montrans 8 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 125 1
Телематические системы 56 1
Телематика Концерн - Сервис-Телематика 3 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 1
Лассард 19 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Беспилотные авиационные системы 73 1
Планар НПО 21 1
SAP SE 5429 1
SAP CIS - САП СНГ 863 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
Крок - Croc 1814 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
Ramax - Рамакс 121 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 5
РЖД - Российские железные дороги 2002 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1004 3
NATCAR - Национальный перевозчик 7 2
Главная дорога - Новое качество дорог 6 2
Evocargo - Эвокарго 36 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 140 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 2
Почта России ПАО 2247 2
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 14 2
Транснефть 322 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 57 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 76 1
Автобан ДСК ГК 18 1
ВТБ Инфраструктурный Холдинг 2 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 1
Ватутинки Пансионат 20 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 14 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 26 1
MMG - Mall Management Group - ММГ - Молл Менеджмент Групп - Павелецкая плаза ТРЦ 10 1
Rockwool - Роквул 9 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
Eriell Group 4 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 20 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
Чайка Плаза БЦ 7 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 14 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 1
Volvo Cars 257 1
Деловые Линии ГК 79 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 486 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1484 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 2
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 23 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 124 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Росдормониторинг ФКУ - Росдорсервис - Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства 7 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2731 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 239 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
Greenpeace - Гринпис 129 1
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 27
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 23
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8799 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 20
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3349 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 16
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4012 15
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 11
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 9
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1616 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 8
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 7
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 7
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 332 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9388 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7415 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 5
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси - Беспилотный трамвай 32 4
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 216 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6913 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4146 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1259 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 3
Оповещение и уведомление - Notification 5386 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 5
Google YouTube - Видеохостинг 2887 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 4
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
PUBG Mobile - игра 22 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
РосдорНИИ ФАУ - СКДФ ФГИС - Система контроля дорожных фондов - Система контроля за формированием и использованием дорожных фондов 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 13 1
Tango 44 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 82 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 1
Газпром - Турецкий поток - Магистральный газопровод 3 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 1
FreePik 1437 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 406 1
Монтранс - Montrans.Analytics 2 1
Телематика Концерн - ТрансСофтТелематика - ЦЖС - Цифровая железнодорожная станция 5 1
Яндекс.Маркет - Роборука 8 1
СалютДевайсы - GigaAM - Giga Acoustic Model 9 1
AIRI - OmniFusion 6 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 35 1
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 8 1
IBM Torino - квантовый процессор 2 1
Eurocargo EVO-1 - электромобиль 3 1
Fenix 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 11 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 1
ByteDance - TikTok 318 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 13 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Intel Evo 107 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
Райкевич Алексей 114 4
Нигметзянов Марсель 15 4
Прахов Михаил 37 3
Медведев Владислав 57 3
Мишустин Михаил 736 3
Машин Дмитрий 21 2
Чичерин Георгий 3 2
Масюк Дмитрий 16 2
Шадаев Максут 1148 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Галактионова Инесса 97 2
Поляков Дмитрий 48 2
Комиссаров Дмитрий 238 2
Белоусов Андрей 144 2
Путин Владимир 3352 2
Карев Алексей 14 1
Ракович Дмитрий 8 1
Сергушев Сергей 10 1
Штрек Юлия 1 1
Большаков Андрей 6 1
Баканов Дмитрий 35 1
Колесников Максим 27 1
Бирюков Олег 38 1
Крапивин Алексей 5 1
Югай Виктор 57 1
Новиков Денис 25 1
Лосев Станислав 36 1
Стенюшкин Артем 4 1
Бекларян Армен 1 1
Жуков Василий 21 1
Копытко Андрей 2 1
Саттаров Илья 2 1
Маханьков Андрей 7 1
Бабенко Елена 1 1
Парменова Наталия 63 1
Белов Виктор 58 1
Кельбах Сергей 3 1
Аксельрод Илья 17 1
Карпинский Алексей 42 1
Пауков Сергей 17 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 45
Россия - РФ - Российская федерация 156943 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 15
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 12
Европа 24638 9
Беларусь - Белоруссия 6030 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2656 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 5
Азия - Азиатский регион 5749 5
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 4
Китай - Западный 15 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 4
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 4
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 60 3
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 43 3
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 3
Москва - ЮЗАО - Ясенево 39 3
Казахстан - Республика 5796 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 617 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 3
Америка Латинская 1882 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 28 2
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 40 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 2
Армения - Республика 2369 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1355 2
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 42
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 87 22
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 18
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 13
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 11
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 46 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1021 5
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 53 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2791 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 3
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 49 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7565 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
Ведомости 1238 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 2
Известия ИД 706 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
РИА Новости 984 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 94 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще