На М-12 и ЦКАД готовятся испытать отечественную нейросеть, распознающую грязные номера

Компания «Единый оператор» (входит в концерн «Телематика») в пилотном режиме планирует подключить к распознаванию грязных государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) автомобилей отечественный софт с элементами нейросети. Он разработан «Софттелематикой» (входит в концерн «Телематика») для безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток». Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

Распознавание готовы испытать в начале следующего года на ЦКАД и на открытых участках трассы М-12. Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы. В случае положительного результата испытаний «Единый оператор» выйдет с инициативой поправок в нормативную правовую базу, чтобы учитывать данные при вынесении административных постановлений.

«Существующие технологические и интеллектуальные ресурсы концерна “Телематика” позволяют нам применять передовые решения в своей работе. Софт с применением нейросети приблизит к нулю количество плохо читаемых и деформированных номеров. В дальнейшем технологию при необходимости можно обучить также выявлять намеренно скрытые ГРНЗ на основе отличительных особенностей машин, таких как габариты, царапины, таблички, наклейки и др. Для этого ПО будет осуществлять сравнение похожих автомобилей по всей базе ТС, которые проезжали когда-либо по платным трассам госкомпании “Автодор”, - сказал Марсель Нигметзянов, генеральный директор компании «Единый оператор».

Для проезда по платным трассам, работающим по принципу «Свободный поток», водителям не надо останавливаться перед шлагбаумами и тратить время на пунктах оплаты. Машины проезжают без снижения скорости под дорожными рамками, на которых размещены различные камеры и датчики. Счет за проезд формируется автоматически по фактически пройденному расстоянию на основе классификации автомобиля и распознанных номерных знаков. С момента открытия первого платного участка на декабрь 2022 г. через рамки «Свободного потока» зафиксировано более 124,9 млн транзакций.

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«Единый оператор» - (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика») осуществляет создание, проектирование, обслуживание и эксплуатацию интеллектуальных транспортных систем, взаимодействие и информирование пользователей, обеспечивает безопасность и оказание помощи на дороге. Реализует проекты безбарьерной (Free-Flow) системы взимания платы.

Концерн «Телематика» — международный разработчик решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, ЕАЭС, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабаритного контроля, цифровизация железнодорожного транспорта, инфраструктура для «умных» дорог, беспилотные мультимодальные грузовые автомобильные и железнодорожные перевозки, в том числе в рамках международных транзитных коридоров.