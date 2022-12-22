Разделы

Цифровизация
|

На М-12 и ЦКАД готовятся испытать отечественную нейросеть, распознающую грязные номера

Компания «Единый оператор» (входит в концерн «Телематика») в пилотном режиме планирует подключить к распознаванию грязных государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) автомобилей отечественный софт с элементами нейросети. Он разработан «Софттелематикой» (входит в концерн «Телематика») для безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток». Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

Распознавание готовы испытать в начале следующего года на ЦКАД и на открытых участках трассы М-12. Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы. В случае положительного результата испытаний «Единый оператор» выйдет с инициативой поправок в нормативную правовую базу, чтобы учитывать данные при вынесении административных постановлений.

«Существующие технологические и интеллектуальные ресурсы концерна “Телематика” позволяют нам применять передовые решения в своей работе. Софт с применением нейросети приблизит к нулю количество плохо читаемых и деформированных номеров. В дальнейшем технологию при необходимости можно обучить также выявлять намеренно скрытые ГРНЗ на основе отличительных особенностей машин, таких как габариты, царапины, таблички, наклейки и др. Для этого ПО будет осуществлять сравнение похожих автомобилей по всей базе ТС, которые проезжали когда-либо по платным трассам госкомпании “Автодор”, - сказал Марсель Нигметзянов, генеральный директор компании «Единый оператор».

Для проезда по платным трассам, работающим по принципу «Свободный поток», водителям не надо останавливаться перед шлагбаумами и тратить время на пунктах оплаты. Машины проезжают без снижения скорости под дорожными рамками, на которых размещены различные камеры и датчики. Счет за проезд формируется автоматически по фактически пройденному расстоянию на основе классификации автомобиля и распознанных номерных знаков. С момента открытия первого платного участка на декабрь 2022 г. через рамки «Свободного потока» зафиксировано более 124,9 млн транзакций.

***

Базы данных в облаке: почему бизнес все чаще выбирает DBaaS
Маркет

«Единый оператор» - (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика») осуществляет создание, проектирование, обслуживание и эксплуатацию интеллектуальных транспортных систем, взаимодействие и информирование пользователей, обеспечивает безопасность и оказание помощи на дороге. Реализует проекты безбарьерной (Free-Flow) системы взимания платы.

Концерн «Телематика» — международный разработчик решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, ЕАЭС, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабаритного контроля, цифровизация железнодорожного транспорта, инфраструктура для «умных» дорог, беспилотные мультимодальные грузовые автомобильные и железнодорожные перевозки, в том числе в рамках международных транзитных коридоров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На платных дорогах России заработает нейросеть для поголовного уничтожения «зайцев»

Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента

Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

«Росатом» строит защищенную систему видеосвязи для секретного общения избранных

Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Делаем открытки к Новому году: лучшие приложения и онлайн-сервисы

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще