Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183516
ИКТ 14267
Организации 11083
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26254
Персоны 78850
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

Нигметзянов Марсель


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Автопилот «ЭвоКарго» выводит беспилотную логистику на новый уровень 1
19.07.2024 Обход Тольятти поехал на основе ИT-систем с искусственным интеллектом концерна «Телематика» 1
19.10.2023 «Казань-Телематика» создала инфраструктуру ИТС для испытания автономных технологий в ОЭЗ «Алабуге» 1
16.06.2023 ГТЛК договорилась с Evocargo о сотрудничестве в сфере автономных грузоперевозок 1
15.06.2023 ПЭК автоматизирует складскую логистику с применением автономных грузовиков Evocargo 1
02.06.2023 «Единый оператор» и МАДИ будут совместно развивать кадры в области высокоинтеллектуальных транспортных технологий 1
18.05.2023 Дальний западный обход Краснодара поедет на отечественных технологиях 1
16.03.2023 На «умной» ЦКАД расширяют применение системы V2X 1
10.02.2023 «Единый оператор» поможет студентам КГАСУ получить практические навыки при проектировании ИТС трассы М-12 1
22.12.2022 На М-12 и ЦКАД готовятся испытать отечественную нейросеть, распознающую грязные номера 1
21.12.2022 На платных дорогах России заработает нейросеть для поголовного уничтожения «зайцев» 1
05.12.2022 На ЦКАД метеомониторинг снизил аварийность на дорогах 1
21.09.2022 Россияне создали не имеющий аналогов в мире датчик для весового контроля автомобилей 1
09.06.2022 Концерн «НТС» реализовал в Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля на дорогах 1
12.05.2020 «НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Нигметзянов Марсель и организации, системы, технологии, персоны:

Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 6
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 6
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 3
HTC Corporation 1501 2
Телематические системы 55 2
InnoSTage - Инностейдж 173 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 19 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 89 4
Evocargo - Эвокарго 33 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 55 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС -  Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 25 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4719 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 294 1
МВД РФ - ГИБДД - Центры безопасности дорожного движения 2 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 157 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 45 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 14 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 97 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 719 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 9
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1388 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3204 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9152 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 7
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 6
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 403 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12738 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3985 4
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 39 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3766 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1177 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3660 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7101 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1107 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4264 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2308 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7619 1
Оповещение и уведомление - Notification 5201 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11704 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5826 1
Управляемость - Manageability 1870 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1483 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2037 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3451 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2151 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 213 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 850 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 329 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 605 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 539 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11962 1
Видеокамера - Camcorder 2309 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1147 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3721 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 62 4
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 6 2
Eurocargo EVO-1 - электромобиль 3 1
Нащекин Алексей 118 1
Минниханов Рифкат 12 1
Бондаренко Александр 39 1
Комиссаров Дмитрий 233 1
Дитрих Евгений 15 1
Нигметязянов Марсель 1 1
Филатов Вадим 4 1
Ажгиревич Артем 6 1
Путин Владимир 3303 1
Низамов Рашит 1 1
Федорищев Вячеслав 8 1
Андреев Алексей 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 7
Азия - Азиатский регион 5688 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3192 5
Америка Латинская 1864 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14380 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3301 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3126 2
Европа 24522 2
Франция - Марсель 56 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1164 1
Индонезия - Республика 992 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 731 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 381 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7951 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1386 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2143 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 257 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 49 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Дюртюли 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17841 1
Россия - ПФО - Самарская область 1420 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3119 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 739 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 432 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2876 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 977 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19886 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2556 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7823 4
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 81 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5498 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4261 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 189 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4177 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1808 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1638 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 15 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 868 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 647 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5916 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 729 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 163 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2678 1
Образование в России 2490 1
Список системообразующих предприятий РФ 306 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7205 1
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 44 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 83 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 985 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 953 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 1
Зоология - наука о животных 2749 1
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 27 1
Grand View Research 20 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 2
Digital Superhero - хакатон 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще