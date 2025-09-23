Получите все материалы CNews по ключевому слову
Нигметзянов Марсель
Нигметзянов Марсель и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 719 2
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
|Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 62 4
|Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 6 2
|Eurocargo EVO-1 - электромобиль 3 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Минниханов Рифкат 12 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Комиссаров Дмитрий 233 1
|Дитрих Евгений 15 1
|Нигметязянов Марсель 1 1
|Филатов Вадим 4 1
|Ажгиревич Артем 6 1
|Путин Владимир 3303 1
|Низамов Рашит 1 1
|Федорищев Вячеслав 8 1
|Андреев Алексей 23 1
|КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
