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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Башкортостан Дюртюли

Россия - ПФО - Башкортостан - Дюртюли


28.04.2025 «МегаФон» обеспечил 4G-покрытие на свердловском участке федеральной трассы M-12 1
10.02.2023 «Единый оператор» поможет студентам КГАСУ получить практические навыки при проектировании ИТС трассы М-12 1
21.10.2019 Основатель Ligualeo избежал тюрьмы за убийство родной сестры 1
28.01.2016 МТС с начала 2015 г. увеличила количество базовых станций LTE в Башкортостане более чем в 2,5 раза 1
07.03.2007 "Техносила" увеличила число франчайзинговых магазинов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1812 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3383 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8033 1
Аудиокнига - Audiobook 212 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3100 1
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 190 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1940 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20994 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3018 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1383 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4719 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16280 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24585 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8531 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8806 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 41 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1340 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6507 1
МТС 3G-сеть 119 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 1
МТС ВОЛС 19 1
LinguaLeo 29 1
Сенюк Надежда 33 1
Нигметзянов Марсель 14 1
Низамов Рашит 1 1
Молчанов Дмитрий 3 1
Репин Дмитрий 4 1
Коротин Павел 31 1
Абдулнасыров Айнур 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1267 2
Россия - РФ - Российская федерация 147876 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 56 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 74 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Агидель 4 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Мелеуз 15 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Янаульский район - Янаул 7 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 22 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Белебеевский район - Белебей 9 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 37 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 21 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Сибай 7 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3056 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3186 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1394 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14223 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7673 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 209 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 419 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1164 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1846 1
Турция - Турецкая республика 2403 1
Россия - ЦФО - Курская область 662 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19064 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5638 2
Английский язык 6723 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 67 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1763 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 387 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5633 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3606 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2878 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
Crunchbase 74 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
РАН - Российская академия наук 1919 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
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