Россия - ПФО - Башкортостан - Дюртюли

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 1
|Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
|МТС 3G-сеть 119 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 1
|МТС ВОЛС 19 1
|LinguaLeo 29 1
|Сенюк Надежда 33 1
|Нигметзянов Марсель 14 1
|Низамов Рашит 1 1
|Молчанов Дмитрий 3 1
|Репин Дмитрий 4 1
|Коротин Павел 31 1
|Абдулнасыров Айнур 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
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