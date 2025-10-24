АО «ГЛОНАСС» и ГК «Нацпроектстрой» запустят полностью автономный дорожный каток

АО «ГЛОНАСС» и ГК «Нацпроектстрой» до конца 2025 г. запустят полностью автономный дорожный каток, способный работать без участия человека. Каток будет оснащен российской системой высокоточного автовождения, что повысит качество и точность выполнения всех технологических операций при строительстве дорожного полотна. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«На сегодняшний день мы на трассе М-12 «Восток» завершили тестирование нашей системы высокоточного автовождения для прототипа беспилотного катка с нашим отраслевым партнером – ГК «Нацпроектстрой». Это, так называемое, автовождение или траекторное управление. Для автоматизации в качестве первого типа техники мы выбрали именно грунтовый каток, потому что он выполняет примерно 85-90% основных дорожно-строительных задач», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«Мы завершили только первый этап — протестировали работу катка в полуавтономном режиме, но уже видим значительный экономический эффект за счет повышения точности выполнения работ. До конца года с ГК «Нацпроектстрой» мы планируем выпустить полностью автономный грунтовый каток, который может функционировать вообще без человека», – заключил он.

Совместный проект с «Нацпроектстрой» – первое в России применение автономных технологий для строительства дорог. Траекторное управление дорожно-строительной техникой с сантиметровой точностью достигается благодаря интеграции целого ряда российских технологий высокоточной навигации АО «ГЛОНАСС» и РКС, созданию алгоритмов управления тяжелыми производственными машинами.

В конце июля 2025 г. в рамках пилотного проекта ГК Нацпроектстрой и АО «ГЛОНАСС» провели тестирования беспилотного катка, который оснастили дорожный каток оборудованием российской системы высокоточного автовождения, разработанной АО «ГЛОНАСС». Тестовые заезды прошли в Пермском крае, на участке Дюртюли – Ачит трассы М-12 «Восток».