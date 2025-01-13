1520 ГК Нацпроектстрой НПС ГК Дивизион ЖАТ Элтеза, Elteza 1520 Сигнал Стальэнерго Кибертех-сигнал Бамстроймеханизация (БСМ УК)
Группа компаний «Нацпроектстрой» (ГК НПС) - российский строительный холдинг полного цикла. Объединяет предприятия и организации, специализирующиеся на развитии автодорожной, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуры.
Дивизион ЖАТ Группы компаний 1520 объединяет российских производителей и разработчиков цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.
Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроекстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и другие.
|13.01.2025
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В 2024 году «Нацпроектстрой» цифровизировал 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом
в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», «Мостоотряд-47», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс», «1520 Сигнал» и другие.
|01.11.2024
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Компании «Нацпроектстроя» перевели на цифровое управление станцию Кандалакша
йской автоматикой станцию Кандалакша в Мурманской области. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». На объекте внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разра
|15.08.2024
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Управлять движением поездов на новой углесборочной станции Юрково будет российская автоматика «Нацпроектстроя»
Специалисты дивизиона «Железные дороги» «Нацпроектстроя» внедрили систему микропроцессорной централизации собственной разработки и производства на новой углесборочной станции Юрково. Система МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно, через компью
|18.07.2024
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За полгода компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на 22 объектах БАМа и Транссиба
За 6 месяцев 2024 г. дивизион «Железные дороги» «Нацпроектстроя» оснастил современной российской автоматикой 22 объекта БАМа и Транссиба в Аму
|10.06.2024
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Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на разъезде Лебзино
Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») ввел цифровое управление движением поездов на разъезде Лебзино Московской же
|06.06.2024
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«Нацпроектстрой» и «Группа Астра» подписали меморандум о развитии сотрудничества в области информационных технологий
ГК «Нацпроектстрой», российский строительный холдинг, и «Группа Астра», участник российской ИТ-ин
|27.05.2024
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Компании «Нацпроектстроя» перевели на цифровое управление движением поездов два объекта БАМа в Хабаровском крае
В Хабаровском крае компании дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собст
|13.05.2024
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Компании «Нацпроектстроя» оснастили цифровой автоматикой строящийся разъезд Орудьево Московской железной дороги
ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе — компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
|23.04.2024
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ГК 1520 внедрила киберзащиту на станции Пермь-Сортировочная Свердловской железной дороги
Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») оснастили комплексной системой киберзащиты станцию Пе
|16.04.2024
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Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма
ники, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и др. Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в
|26.03.2024
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ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая
ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
|29.02.2024
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ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая
озок. Работы – часть проекта развития экономического коридора «Россия – Монголия – Китай». Компании дивизиона ЖАТ ГК 1520 более 10 лет участвуют в цифровизации железных дорог Монголии. В числе
|28.02.2024
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В Амурской области компании «Нацпроектстроя» цифровизировали перегон БАМа Ларба – Лумбир
управлять движением поездов на перегоне будет российская цифровая автоматика. Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») внедрили здесь современную микропроцессорную централи
|22.01.2024
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ГК 1520 цифровизирует железнодорожные перевозки с ГМК «Удокан»
ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
|10.01.2024
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В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба
ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
|10.01.2024
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Управлять движением в новом электродепо «Аминьевское» будет цифровая автоматика ГК 1520
ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
|01.11.2023
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ГК 1520 цифровизировала пять объектов БАМа в Амурской области и Хабаровском крае
В октябре 2023 г. специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 оснастили российской цифровой автоматикой еще пять объектов Дальневосточной желез
|10.07.2023
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В Амурской области ГК 1520 цифровизировала станцию Ядрин
т российских производителей цифровых систем управления движением поездов. В состав входят компании «ЭЛТЕЗА», «1520 сигнал», «Стальэнерго» и «Кибертех-сигнал». В Дивизионе разрабатывают решения
|10.05.2023
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ГК 1520 цифровизировала станцию Лесной городок будущего МЦД-4
Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 запустили цифровое управление движением поездов на станции Лесной городок Киевско
|11.04.2023
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ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на станции Чупа Октябрьской железной дороги в Карелии
Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили российскую цифровую автоматику на станции Чупа Октябрьской железной доро
|29.03.2023
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ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на станции Очаково будущего МЦД-4
Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 установили российскую цифровую автоматику на станции Очаково будущего МЦД-4. В пл
|27.03.2023
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ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Ванинского железнодорожного узла
В Хабаровском крае специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 оснастили российской цифровой автоматикой припортовую станцию Ванино –
|06.03.2023
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ГК 1520 установила отечественную цифровую автоматику на станции Сомово в Воронеже
Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 модернизировали систему управления движением поездов на станции Сомово и перегон
|25.01.2023
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ГК 1520 модернизировала систему управления движением поездов на станции Поздино в Кирове
рове на станции Поздино модернизирована система управления движением поездов. Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 заменили импортные компоненты системы цифровой российской автоматикой. На станции
|23.01.2023
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Цифровые системы ГК 1520 обеспечат тактовое движение на МЦД-4
Дивизион ЖАТ ГК 1520 запустил отечественную цифровую систему управления движением поездов на станции М
|20.01.2023
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ГК 1520 оснастила отечественной киберзащитой станцию Монино Московской железной дороги
Дивизион ЖАТ ГК 1520 модернизировал систему управления движением поездов на станции Монино Ярославског
|18.11.2022
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ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на разъезде БАМа в Хабаровском крае
Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 запустили цифровое управление движением поездов на разъезде Апкан Дальневосточной
|06.10.2022
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ГК 1520 запустили цифровое управление поездами на станции Теректы в Казахстане
На станции Теректы в Казахстане специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили систему микропроцессорной централизации стрелок и сигналов (МП
|08.06.2022
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«1520 Сигнал» оснастила цифровой системой управления перегон Большого кольца Московской железной дороги
«1520 Сигнал» (входит в ГК 1520) ввела в работу цифровую систему автоблокировки на перегоне Желтиково – Костино Большого кольца Московской железной дороги (БК МЖД). Это позволило пустить поезда
1520 ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Сысуев Андрей 14 14
|Абакумов Евгений 205 13
|Клявин Владимир 47 13
|Урусов Виктор 127 13
|Суровец Дмитрий 76 13
|Шадаев Максут 1008 13
|Глазков Александр 137 13
|Нестеров Алексей 143 13
|Галкин Николай 104 13
|Кибалко Кирилл 34 13
|Тятенкова Елена 25 13
|Глухов Иван 27 13
|Ионов Андрей 15 13
|Пирогова Ирина 28 13
|Цыганков Роман 15 13
|Гуденко Илья 26 13
|Аникин Дмитрий 44 13
|Желтухин Вадим 31 13
|Ульянов Николай 112 12
|Краснов Александр 74 12
|Натрусов Артем 284 12
|Чаркин Евгений 296 12
|Михалев Евгений 89 12
|Малышев Сергей 83 12
|Батай Илья 55 12
|Катамадзе Анна 101 12
|Никитин Сергей 72 12
|Цыганков Дмитрий 24 12
|Кузнецов Евгений 52 12
|Новикова Елена 88 12
|Теплицкий Дмитрий 73 12
|Киселев Сергей 59 12
|Воронин Павел 136 12
|Аветисян Арутюн 37 12
|Петухов Антон 44 12
|Карпунин Алексей 49 12
|Ермаков Николай 16 12
|Нальский Максим 36 12
|Врацкий Андрей 135 12
|Заянц Илья 46 12
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