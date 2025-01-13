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1520 ГК Нацпроектстрой НПС ГК Дивизион ЖАТ Элтеза, Elteza 1520 Сигнал Стальэнерго Кибертех-сигнал Бамстроймеханизация (БСМ УК)

1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК)

Группа компаний «Нацпроектстрой» (ГК НПС) - российский строительный холдинг полного цикла. Объединяет предприятия и организации, специализирующиеся на развитии автодорожной, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуры. 

Дивизион ЖАТ Группы компаний 1520 объединяет российских производителей и разработчиков цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.

Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроекстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и другие.


13.01.2025 В 2024 году «Нацпроектстрой» цифровизировал 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом

в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», «Мостоотряд-47», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс», «1520 Сигнал» и другие.
01.11.2024 Компании «Нацпроектстроя» перевели на цифровое управление станцию Кандалакша

йской автоматикой станцию Кандалакша в Мурманской области. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой». На объекте внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разра
15.08.2024 Управлять движением поездов на новой углесборочной станции Юрково будет российская автоматика «Нацпроектстроя»

Специалисты дивизиона «Железные дороги» «Нацпроектстроя» внедрили систему микропроцессорной централизации собственной разработки и производства на новой углесборочной станции Юрково. Система МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно, через компью
18.07.2024 За полгода компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на 22 объектах БАМа и Транссиба

За 6 месяцев 2024 г. дивизион «Железные дороги» «Нацпроектстроя» оснастил современной российской автоматикой 22 объекта БАМа и Транссиба в Аму
10.06.2024 Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на разъезде Лебзино

Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») ввел цифровое управление движением поездов на разъезде Лебзино Московской же
06.06.2024 «Нацпроектстрой» и «Группа Астра» подписали меморандум о развитии сотрудничества в области информационных технологий

ГК «Нацпроектстрой», российский строительный холдинг, и «Группа Астра», участник российской ИТ-ин
27.05.2024 Компании «Нацпроектстроя» перевели на цифровое управление движением поездов два объекта БАМа в Хабаровском крае

В Хабаровском крае компании дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собст
13.05.2024 Компании «Нацпроектстроя» оснастили цифровой автоматикой строящийся разъезд Орудьево Московской железной дороги

ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе — компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
23.04.2024 ГК 1520 внедрила киберзащиту на станции Пермь-Сортировочная Свердловской железной дороги

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») оснастили комплексной системой киберзащиты станцию Пе
16.04.2024 Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма

ники, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и др. Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в

26.03.2024 ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая

ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
29.02.2024 ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая

озок. Работы – часть проекта развития экономического коридора «Россия – Монголия – Китай». Компании дивизиона ЖАТ ГК 1520 более 10 лет участвуют в цифровизации железных дорог Монголии. В числе

28.02.2024 В Амурской области компании «Нацпроектстроя» цифровизировали перегон БАМа Ларба – Лумбир

управлять движением поездов на перегоне будет российская цифровая автоматика. Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») внедрили здесь современную микропроцессорную централи
22.01.2024 ГК 1520 цифровизирует железнодорожные перевозки с ГМК «Удокан»

ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
10.01.2024 В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба

ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
10.01.2024 Управлять движением в новом электродепо «Аминьевское» будет цифровая автоматика ГК 1520 

ей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, об
01.11.2023 ГК 1520 цифровизировала пять объектов БАМа в Амурской области и Хабаровском крае

В октябре 2023 г. специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 оснастили российской цифровой автоматикой еще пять объектов Дальневосточной желез
10.07.2023 В Амурской области ГК 1520 цифровизировала станцию Ядрин

т российских производителей цифровых систем управления движением поездов. В состав входят компании «ЭЛТЕЗА», «1520 сигнал», «Стальэнерго» и «Кибертех-сигнал». В Дивизионе разрабатывают решения

10.05.2023 ГК 1520 цифровизировала станцию Лесной городок будущего МЦД-4

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 запустили цифровое управление движением поездов на станции Лесной городок Киевско
11.04.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на станции Чупа Октябрьской железной дороги в Карелии

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили российскую цифровую автоматику на станции Чупа Октябрьской железной доро
29.03.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на станции Очаково будущего МЦД-4

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 установили российскую цифровую автоматику на станции Очаково будущего МЦД-4. В пл
27.03.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Ванинского железнодорожного узла

В Хабаровском крае специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 оснастили российской цифровой автоматикой припортовую станцию Ванино –

06.03.2023 ГК 1520 установила отечественную цифровую автоматику на станции Сомово в Воронеже

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 модернизировали систему управления движением поездов на станции Сомово и перегон

25.01.2023 ГК 1520 модернизировала систему управления движением поездов на станции Поздино в Кирове

рове на станции Поздино модернизирована система управления движением поездов. Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 заменили импортные компоненты системы цифровой российской автоматикой. На станции
23.01.2023 Цифровые системы ГК 1520 обеспечат тактовое движение на МЦД-4

Дивизион ЖАТ ГК 1520 запустил отечественную цифровую систему управления движением поездов на станции М
20.01.2023 ГК 1520 оснастила отечественной киберзащитой станцию Монино Московской железной дороги

Дивизион ЖАТ ГК 1520 модернизировал систему управления движением поездов на станции Монино Ярославског
18.11.2022 ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на разъезде БАМа в Хабаровском крае

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 запустили цифровое управление движением поездов на разъезде Апкан Дальневосточной
06.10.2022 ГК 1520 запустили цифровое управление поездами на станции Теректы в Казахстане

На станции Теректы в Казахстане специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили систему микропроцессорной централизации стрелок и сигналов (МП
08.06.2022 «1520 Сигнал» оснастила цифровой системой управления перегон Большого кольца Московской железной дороги

«1520 Сигнал» (входит в ГК 1520) ввела в работу цифровую систему автоблокировки на перегоне Желтиково – Костино Большого кольца Московской железной дороги (БК МЖД). Это позволило пустить поезда


Публикаций - 77, упоминаний - 201

1520 ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1639 51
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 13
8213 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 13
Diasoft - Диасофт 870 13
R-Vision - Р-Вижн 153 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 12
Ланит Интеграция 190 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 12
Polymedia - Полимедиа 138 12
Газинформсервис - ГИС 272 12
Северсталь Инфоком 63 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 12
ФинГрад - FinGrad 33 12
Сбер - СберБизнес Софт 56 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 12
Аусферр ИТЦ 28 12
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 39 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 7
МегаФон 8804 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Ростелеком 9700 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 4
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
ИАС Диджитал 7 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 42
РЖД - Российские железные дороги 1903 23
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 13
Альфа-Банк 1769 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 13
Кофемания 51 13
Северсталь ПАО - Severstal 478 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 12
ВТБ - Почта Банк 466 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 12
ФосАгро 126 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 12
Восток-Сервис ГК 52 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Finn Flare - ФФ Стайл 43 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 12
Cotton Club - Коттон Клаб 21 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Hansa - Ханса 114 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 8
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 8
Альфа-Капитал УК 102 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 12
Федеральное казначейство России 1772 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
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Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 11 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
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Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 13
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 12
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 12
НКТ - Р7-Офис 380 12
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НКТ - Р7-графика 31 12
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RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
СалютДевайсы - GigaChat 190 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 41 2
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Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9936 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
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Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 67 1
Сысуев Андрей 14 14
Абакумов Евгений 205 13
Клявин Владимир 47 13
Урусов Виктор 127 13
Суровец Дмитрий 76 13
Шадаев Максут 1008 13
Глазков Александр 137 13
Нестеров Алексей 143 13
Галкин Николай 104 13
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Тятенкова Елена 25 13
Глухов Иван 27 13
Ионов Андрей 15 13
Пирогова Ирина 28 13
Цыганков Роман 15 13
Гуденко Илья 26 13
Аникин Дмитрий 44 13
Желтухин Вадим 31 13
Ульянов Николай 112 12
Краснов Александр 74 12
Натрусов Артем 284 12
Чаркин Евгений 296 12
Михалев Евгений 89 12
Малышев Сергей 83 12
Батай Илья 55 12
Катамадзе Анна 101 12
Никитин Сергей 72 12
Цыганков Дмитрий 24 12
Кузнецов Евгений 52 12
Новикова Елена 88 12
Теплицкий Дмитрий 73 12
Киселев Сергей 59 12
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Аветисян Арутюн 37 12
Петухов Антон 44 12
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Ермаков Николай 16 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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