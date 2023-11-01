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Цифровизация Инфраструктура
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ГК 1520 цифровизировала пять объектов БАМа в Амурской области и Хабаровском крае

В октябре 2023 г. специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 оснастили российской цифровой автоматикой еще пять объектов Дальневосточной железной дороги в Амурской области и Хабаровском крае.

На объектах внедрили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520.

С помощью МПЦ-ЭЛ можно дистанционно регулировать работу стрелочных электроприводов, светофоров и других напольных устройств. Система позволяет устанавливать маршруты поездов, в динамике контролировать параметры оборудования и своевременно выявлять предотказные состояния.

Автоматика адаптирована к суровому климату, оборудована защитой от импульсных перенапряжений. Чтобы исключить несанкционированный доступ к цифровой технике, встроена комплексная система повышения киберзащищенности.

Цифровое управление движением поездов ввели на разъезде 3412 км линии Сулук – Могды, разъезде 2769 км линии Ульяновский Строитель – Огорон, разъезде 3605 км и путевом посту 3609 км линии Эбгунь – Постышево, а также подключили к системе управления станции Пурикан дополнительные объекты инфраструктуры. В общей сложности в цифровой режим перевели 38 стрелочных переводов.

Цифровизация объектов БАМа обеспечивает безопасность движения, повышает эффективность линий и сокращает эксплуатационные расходы. Работы – часть программы модернизации Восточного полигона железных дорог.

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