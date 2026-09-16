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РЖД ДФО ДВЖД Дальневосточная железная дорога

СОБЫТИЯ

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16.09.2026 Компании «Нацпроектстроя» модернизировали управление движением на станции Волочаевка II в Еврейской автономной области 1
02.04.2025 МТС оцифровала родину знаменитой минеральной воды из Приморья 1
29.01.2025 МТС запустила LTE в окрестностях самой знаменитой бухты Сахалина 1
08.08.2024 МТС «оцифровала» село Арги-Паги в предгорье Восточно-Сахалинских гор 1
28.02.2024 В Амурской области компании «Нацпроектстроя» цифровизировали перегон БАМа Ларба – Лумбир 1
08.12.2023 Зачем участвовать в хакатонах по искусственному интеллекту 1
01.11.2023 ГК 1520 цифровизировала пять объектов БАМа в Амурской области и Хабаровском крае 1
10.07.2023 В Амурской области ГК 1520 цифровизировала станцию Ядрин 1
18.11.2022 ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на разъезде БАМа в Хабаровском крае 1
03.10.2022 ГК 1520 перевела на цифровое управление станцию Уссурийск Транссибирской магистрали 1
01.08.2022 ГК 1520 цифровизировала железнодорожную станцию Новонежино в Приморском крае 1
23.12.2020 Робот-дезинфектор от инженеров СВФУ будет запущен на вокзалах РЖД 1
04.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет г. Сестрорецку» 1
26.08.2014 Анонс продукции на сентябрь 2014 г. 1
06.08.2013 «Ланит ДВ» модернизирует инфокоммуникационную инфраструктуру РЖД на Дальнем Востоке 2
09.06.2007 Что такое ИТ-бизнес на Дальнем Востоке 1
27.04.2006 Доходы "ТрансТелеКом-ДВ" в 1 квартале 2006 г. выросли на 44% 1
08.07.2004 "ТрансТелеКом" избрал совет директоров 1
23.05.2003 Сахалинский транспорт продезинфицируют 1
23.05.2003 Сахалинский транспорт продезинфицируют 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

РЖД ДФО ДВЖД и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 7
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 122 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 720 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 16 1
МТС - Иртея 157 1
МегаФон 10894 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 446 1
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 1
Ланит ДВ - Ланит Дальний Восток 16 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 5
РЖД - Российские железные дороги 2105 5
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 63 4
Скандинавия - Загородный Клуб - отель-санаторий 1 1
Сестрорецкий курорт - санаторий 1 1
Сестрорецкий инструментальный завод имени С. П. Воскова - Сестрорецкий оружейный завод 3 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ - Дронопорт Пушистый 11 1
BAIC Group - Foton Motor 3 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 241 1
Музей-усадьба Архангельское 36 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5994 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
Россия-страна возможностей АНО 25 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 6
МПЦ-ЭЛ - микропроцессорная централизация стрелок и светофоров 50 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16546 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23091 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3085 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10302 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3087 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 2
Пропускная способность - Bandwidth 1925 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2065 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9835 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3221 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6565 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4052 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2450 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9681 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 524 1
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Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18211 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1769 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17074 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10277 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14073 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9393 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 102 5
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 1
Oracle - Sun Fire 113 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
СВФУ - Фотон Vedroid - Vedroid Foton - робот-дезинфектор 2 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Oracle - Sun Ray 31 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 1
Microsoft Windows 16968 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1764 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 203 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2486 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 42 1
Папиренко Евгений 2 2
Чекмарев Шамиль 55 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 2
Радонежский Сергий 9 1
Черный Александр 10 1
Ример Владимир 5 1
Коростылев Дмитрий 1 1
Лавриненко Дмитрий 2 1
Мосин Сергей 1 1
Шадрин Федот 1 1
Левитан Юрий 7 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Северянин Игорь 2 1
Потемкин Григорий 2 1
Чуковский Корней 1 1
Пересвет Александр 2 1
Ахматова Анна 4 1
Хромушкин Константин 9 1
Шаляпин Федор 5 1
Чернаков Ростислав 12 1
Зощенко Михаил 2 1
Топеха Вадим 1 1
Комиссаров Дмитрий 250 1
Донской Дмитрий 40 1
Федоров Иван 24 1
Сысоева Евгения 132 1
Потапов Николай 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1470 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 1094 4
Россия - ДФО - Амурская область 974 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 403 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 1101 4
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 147 3
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 54 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1819 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3224 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1309 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1251 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 2
Финляндия - Финляндская Республика 3704 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 2
Канада 5092 2
Германия - Федеративная Республика 13279 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14841 2
США - Торонто 273 2
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 112 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Холмск 20 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 227 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 791 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 83 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 177 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 43 1
Россия - ДФО - Приморский край - Лучегорск 16 1
Россия - ДФО - Приморский край - Шкотовский район - Шкотово 14 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Курортный район 22 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Бикинский район - Бикин 30 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 65 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 48 1
Россия - ДФО - Приморский край - Спасск-Дальний 17 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Советская Гавань 49 1
Россия - ДФО - Амурская область - Архаринский муниципальный округ - Архара 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 1
Казахстан - Республика 6087 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2733 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21900 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7650 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6130 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6212 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3220 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5550 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1925 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 359 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 663 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10480 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 2
Английский язык 7055 1
Войны Турции 4 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2773 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1042 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 14 1
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Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1806 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1749 1
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Спорт - Гольф - Golf 103 1
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ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 327 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 76 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2685 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 1
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