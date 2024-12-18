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Ример Владимир



18.12.2024 «Софтлайн» заплатит до 300 миллионов за бывшего партнера «Ланита», который строит ЦОДы 1
30.10.2024 «Хабэко-Партнер» завершила монтажные и пусконаладочные работы на объекте Музейного и театрально-образовательного комплекса Владивостока 1
05.09.2024 ГК Softline и ГК Key Point договорились о создании сети модульных ЦОД при поддержке «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» 1
05.02.2024 ГК Softline объявляет о приобретении доли в группе компаний R.Partner 1
09.06.2007 Что такое ИТ-бизнес на Дальнем Востоке 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Ример Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 4
Softline - Софтлайн 2811 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
МегаФон 8805 1
Verysell - Верисел 317 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Крок - Croc 1777 1
Key Point - Кей Пойнт 27 1
ТМК - ЧТПЗ - Римера - Ижнефтемаш - Алнас 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Система жизнеобеспечения 148 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 315 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 70 1
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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