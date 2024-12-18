Ример Владимир
Ример Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
|Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 1
|Oracle - Sun Fire 113 1
|Oracle - Sun Ray 31 1
|Microsoft Windows 15657 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
|Коростылев Дмитрий 1 1
|Лавров Владимир 68 1
|Вирцер Евгений 38 1
|Пауков Сергей 14 1
|Скалий Сергей 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.