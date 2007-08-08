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Oracle Sun Solaris UltraSPARC
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|08.08.2007
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Sun выпустила самый быстрый процессор в мире
Sun Microsystems сообщила о выпуске процессора UltraSPARC T2, который основан на архитектуре UltraSPARC T1 и вдвое выше его по произв
|09.04.2007
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Сервер Sun Fire E2900: новый рекорд производительности
Корпорация Sun Microsystems объявила о выпуске более производительных процессоров UltraSPARC IV+ с тактовой частотой 1,95 ГГц и 2,1 ГГц для серверов Sun Fire. Новые серверы Su
|22.06.2006
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Вышло ядро Linux с поддержкой UltraSPARC
Новое ядро Linux 2.6.17, вышедшее на этой неделе, поддерживает многоядерный процессор Sun UltraSPARC T1 под кодовым именем «Niagara». В мае Sun заключила договор с Canonical по представлению Ubuntu Linux для этого чипа. До сих пор компания поддерживала в своих платформах только собс
|31.05.2006
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Ubuntu Linux выйдет для Sun UltraSparc T1
Операционная система Linux Ubuntu для рабочих станций скоро станет серверной. Ubuntu 6.06 LTS появится на системах Sun UltraSparc T1. В ближайшие дни должна выйти новая версия Ubuntu корпоративного уровня с кодовым названием Dapper Drake. Недавнее заявление Sun о приверженности к открытому коду происходит на фо
|07.12.2005
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Sun выпустил новые серверы
T1000 касательно лицензирования и разработок Oracle станет использование восьмиядерного процессора UltraSPARC T1, известного как Niagara. Данный чип знаменует наиболее значимую наработку компа
|28.10.2004
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Sun выпустил новый процессор
Процессор UltraSPARC IV+ разработан на базе 90-нанометровой производственной технологии Texas Instrumen
|28.10.2004
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Sun готовится к выпуску нового процессора
Корпорация Sun Microsystems представила процессор нового поколения UltraSPARC IV+. Этот процессор создан на базе технологии Chip Multithreading (многопотоковост
|13.04.2004
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Sun отказался от разработки новых процессоров
редств в исследования и разработку, но это как раз то, что сделал Sun с отменой выпуска процессоров UltraSPARC V и Gemini, по информации The Register. Sun увольняет как минимум 500 инженеров в
|28.02.2003
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Sun ускорит UltraSPARC в 30 раз
й график, обещая существенное увеличение производительности систем и процессоров. В ближайшие 5 лет компания собирается выпустить ЦПУ нового поколения, которое увеличит производительность процессоров UltraSPARC в 30 раз. Исполнительный вице-президент и технологический директор Sun Грег Пападопулос (Greg Papadopoulos) сообщил, что этот план описывается как Стратегия производительности вычисл
|11.11.2002
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Sun создает компьютерное ранчо
а исследовательский центр, который будет специализироваться на разработке новых моделей процессоров UltraSparc. "Компьютерное ранчо", как назвали этот центр в Sun, оснащено более чем 7500 узлам
|27.06.2002
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Sun рассказала о планах выпуска новых версий процессоров UltraSPARC
бнародовала некоторые детали относительно нового поколения линии высокопроизводительных процессоров UltraSPARC IV и V, а также свои планы по UltraSPARC III. Не раскрывая точные сроков вы
|19.06.2002
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Sun представила новые серверы на процессоре UltraSparc-III
омпания Sun Microsystems Inc. 18 июня сообщила, что её новый сервер для рабочих групп с процессором UltraSparc-III Cherrystone, принадлежащий к линии Sun Fire, окончательно готов к выходу на ры
|20.11.2001
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Sun выпустит процессор UltraSparc III 1,05 ГГц
дующего года компания Sun Microsystems намерена выпустить рабочие станции на базе нового процессора UltraSparc III с тактовой частотой 1,05 ГГц. Чип претерпел некоторые улучшения благодаря усов
|08.11.2001
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Sun выпустила новый чип UltraSPARC III 900 МГц
800, 4800 и 4810, а также 6800 Midframe. В серверах этой серии будет использоваться новый процессор UltraSPARC III с частотой 900 МГц, вместо 750 МГц. Новый процессор подвергся не только баналь
|07.08.2001
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Новый процессор UltraSparc V от Sun совместит возможности Intel Itanium и IBM Power4
Sun Microsystems, которая с конца 1999 года продает последнюю модель процессора UltraSparc III 750 МГц, а недавно анонсировала 900 МГц вариант, сообщила подробности о будуще
|31.07.2001
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UltraSPARC III: начат обратный отсчет
Sun анонсировала 750-мегагерцовые версии процессора UltraSparc III еще в сентябре 2000 года, обещая к марту 2001 выпустить 900 МГц версию процесс
|31.07.2001
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Sun объявила о начале поставок UltraSparc III
Sun Microsystems начнет поставки улучшенного варианта своего высокоуровневого процессора UltraSparc III в октябре, сообщили представители компании 30 июля. Sun анонсировала 750-мегаг
|04.07.2001
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Sun начала поставки OЕМ платформы Ultrasparc III В Россию
icrosystems начала поставки в Россию мощных серверных OEM платформ Netra AX2200 на базе процессоров UltraSPARC III. Первые шесть платформ отгружены старейшему OEM-партнеру отделения Микроэлектр
|29.09.2000
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Sun планирует выпустить UltraSparc III 1,5 ГГц в 2001 году
Компания Sun Microsystems Inc. сообщила о выпуске процессоров серии UltraSparc III на этой неделе. Начато производство моделей с тактовыми частотами от 600 до 90
|28.09.2000
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Sun отложила сроки выхода своих новых процессоров
Компания Sun Microsystems вновь перенесла дату выпуска своего нового процессора UltraSparc V, сообщил СNET. Как заявил Fadhi Azhari, маркетинговый директор группы, работающе
|12.09.2000
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Sun выпустит UltraSparc III
Компания Sun Microsystems Inc. сообщила, что ее процессор следующего поколения UltraSparc III появится в ближайшие недели. UltraSparc III - процессор того же класса,
|11.09.2000
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SUN начала выпуск встраиваемого процессора UltraSPARC II
Компания Sun начала производство процессора UltraSPARC IIe, новой версии встраиваемого процессора UltraSPARC II. Процессор выполне
|05.09.2000
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Sun выпустит 11 сентября процессор UltraSPARC III
Компания Sun Microsystems Inc. планирует 11 сентября представить свой новый RISC-процессор UltraSPARC III, имеющий 64-битную архитектуру и работающий на частоте 750 МГц. Это произойдет
|01.06.2000
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Kraftway и Sun объявили об активизации продвижения UltraSPARC систем отечественной сборки на российский рынок
Компании KRAFTWAY Computers и Sun Microsystems объявили об активизации продвижения UltraSPARC систем отечественной сборки на российский рынок. Это включает в себя расширение модельного ряда систем GEG на платформе Sun UltraSPARC, рекламную кампанию в печатных изданиях
|01.02.2000
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Производительность Solaris 8.0 повышается при работе на базе процессоров UltraSPARC III
Компания Sun Microsystems сообщила, что специальная технология встроенная в его процессор UltraSPARC III позволяет добиться повышенной производительности ОС Solaris 8.0 по сравнению с
|31.05.1999
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Sun приступила к тестированию процессора UltraSparc-III
Как сообщили западные СМИ, компания Sun Microsystems начала тестирование нового процессора UltraSparc-III. Промышленное производство чипа намечено на конец этого года, а серверы и рабо
|05.05.1999
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Sun опубликовала технические характеристики нового процессора UltraSPARC IIe
Компания Sun Microsystems опубликовала технические параметры нового процессора UltraSPARC IIe, выпуск которого намечен на 2000 год. Процессор рассчитан на применение в сист
|10.12.1998
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Sun выпустила версию Linux для UltraSparc
Sun Microsystems продолжает работу по обеспечению совместимости Unix-подобных операционных систем с платформой Sun UltraSparc. Компания заявила, что теперь Solaris OS совместима с Linux, что позволит это разрешит пользователям воспользоваться всем спектром возможностей Linux-приложений в среде Solaris. Комп
|09.12.1998
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Sun Microsystems намерена расширить свою помощь Linux-сообществу портировать эту ОС на платформу UltraSparc
Sun Microsystems выразила намерение расширить свою помощь Linux-сообществу портировать эту свободно распространяемую ОС на платформу UltraSparc. Эта новость прозвучала в тот же день, когда Sun объявила о намерении раскрыть исходный код Java для разработчиков. Несмотря на то, что уже не первый год существуют в той или иной ст
|03.12.1998
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Sun выпустила микропроцессор UltraSPARC IIi на 360 MГц
Корпорация Sun к своим материнским платам Ultra Axi добавила более быструю версию микропроцессора UltraSPARC IIi - на 360 MГц. Она поступит в продажу в начале декабря; ее цена составит $2250.
|25.11.1998
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Sun Microsystems выпустила новые процессоры UltraSPARC-II
23 ноября года компания Sun Microsystems, Inc. объявила о выходе новых процессоров UltraSPARC-II с тактовой частотой 400 МГц. По данным компании, сервер масштаба рабочих групп Sun Enterprise 450, оснащенный данным процессором, продемонстрировал результат в 9115 SPECweb96 HTTP
Oracle и организации, системы, технологии, персоны:
|NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 26 1
|PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
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