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Oracle Sun Solaris UltraSPARC

СОБЫТИЯ

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08.08.2007 Sun выпустила самый быстрый процессор в мире

Sun Microsystems сообщила о выпуске процессора UltraSPARC T2, который основан на архитектуре UltraSPARC T1 и вдвое выше его по произв
09.04.2007 Сервер Sun Fire E2900: новый рекорд производительности

Корпорация Sun Microsystems объявила о выпуске более производительных процессоров UltraSPARC IV+ с тактовой частотой 1,95 ГГц и 2,1 ГГц для серверов Sun Fire. Новые серверы Su
22.06.2006 Вышло ядро Linux с поддержкой UltraSPARC

Новое ядро Linux 2.6.17, вышедшее на этой неделе, поддерживает многоядерный процессор Sun UltraSPARC T1 под кодовым именем «Niagara». В мае Sun заключила договор с Canonical по представлению Ubuntu Linux для этого чипа. До сих пор компания поддерживала в своих платформах только собс
31.05.2006 Ubuntu Linux выйдет для Sun UltraSparc T1

Операционная система Linux Ubuntu для рабочих станций скоро станет серверной. Ubuntu 6.06 LTS появится на системах Sun UltraSparc T1. В ближайшие дни должна выйти новая версия Ubuntu корпоративного уровня с кодовым названием Dapper Drake. Недавнее заявление Sun о приверженности к открытому коду происходит на фо
07.12.2005 Sun выпустил новые серверы

T1000 касательно лицензирования и разработок Oracle станет использование восьмиядерного процессора UltraSPARC T1, известного как Niagara. Данный чип знаменует наиболее значимую наработку компа
28.10.2004 Sun выпустил новый процессор

Процессор UltraSPARC IV+ разработан на базе 90-нанометровой производственной технологии Texas Instrumen
28.10.2004 Sun готовится к выпуску нового процессора

Корпорация Sun Microsystems представила процессор нового поколения UltraSPARC IV+. Этот процессор создан на базе технологии Chip Multithreading (многопотоковост
13.04.2004 Sun отказался от разработки новых процессоров

редств в исследования и разработку, но это как раз то, что сделал Sun с отменой выпуска процессоров UltraSPARC V и Gemini, по информации The Register. Sun увольняет как минимум 500 инженеров в

28.02.2003 Sun ускорит UltraSPARC в 30 раз

й график, обещая существенное увеличение производительности систем и процессоров. В ближайшие 5 лет компания собирается выпустить ЦПУ нового поколения, которое увеличит производительность процессоров UltraSPARC в 30 раз. Исполнительный вице-президент и технологический директор Sun Грег Пападопулос (Greg Papadopoulos) сообщил, что этот план описывается как Стратегия производительности вычисл
11.11.2002 Sun создает компьютерное ранчо

а исследовательский центр, который будет специализироваться на разработке новых моделей процессоров UltraSparc. "Компьютерное ранчо", как назвали этот центр в Sun, оснащено более чем 7500 узлам
27.06.2002 Sun рассказала о планах выпуска новых версий процессоров UltraSPARC

бнародовала некоторые детали относительно нового поколения линии высокопроизводительных процессоров UltraSPARC IV и V, а также свои планы по UltraSPARC III. Не раскрывая точные сроков вы
19.06.2002 Sun представила новые серверы на процессоре UltraSparc-III

омпания Sun Microsystems Inc. 18 июня сообщила, что её новый сервер для рабочих групп с процессором UltraSparc-III Cherrystone, принадлежащий к линии Sun Fire, окончательно готов к выходу на ры
20.11.2001 Sun выпустит процессор UltraSparc III 1,05 ГГц

дующего года компания Sun Microsystems намерена выпустить рабочие станции на базе нового процессора UltraSparc III с тактовой частотой 1,05 ГГц. Чип претерпел некоторые улучшения благодаря усов
08.11.2001 Sun выпустила новый чип UltraSPARC III 900 МГц

800, 4800 и 4810, а также 6800 Midframe. В серверах этой серии будет использоваться новый процессор UltraSPARC III с частотой 900 МГц, вместо 750 МГц. Новый процессор подвергся не только баналь
07.08.2001 Новый процессор UltraSparc V от Sun совместит возможности Intel Itanium и IBM Power4

Sun Microsystems, которая с конца 1999 года продает последнюю модель процессора UltraSparc III 750 МГц, а недавно анонсировала 900 МГц вариант, сообщила подробности о будуще
31.07.2001 UltraSPARC III: начат обратный отсчет

Sun анонсировала 750-мегагерцовые версии процессора UltraSparc III еще в сентябре 2000 года, обещая к марту 2001 выпустить 900 МГц версию процесс
31.07.2001 Sun объявила о начале поставок UltraSparc III

Sun Microsystems начнет поставки улучшенного варианта своего высокоуровневого процессора UltraSparc III в октябре, сообщили представители компании 30 июля. Sun анонсировала 750-мегаг
04.07.2001 Sun начала поставки OЕМ платформы Ultrasparc III В Россию

icrosystems начала поставки в Россию мощных серверных OEM платформ Netra AX2200 на базе процессоров UltraSPARC III. Первые шесть платформ отгружены старейшему OEM-партнеру отделения Микроэлектр
29.09.2000 Sun планирует выпустить UltraSparc III 1,5 ГГц в 2001 году

Компания Sun Microsystems Inc. сообщила о выпуске процессоров серии UltraSparc III на этой неделе. Начато производство моделей с тактовыми частотами от 600 до 90
28.09.2000 Sun отложила сроки выхода своих новых процессоров

Компания Sun Microsystems вновь перенесла дату выпуска своего нового процессора UltraSparc V, сообщил СNET. Как заявил Fadhi Azhari, маркетинговый директор группы, работающе
12.09.2000 Sun выпустит UltraSparc III

Компания Sun Microsystems Inc. сообщила, что ее процессор следующего поколения UltraSparc III появится в ближайшие недели. UltraSparc III - процессор того же класса,
11.09.2000 SUN начала выпуск встраиваемого процессора UltraSPARC II

Компания Sun начала производство процессора UltraSPARC IIe, новой версии встраиваемого процессора UltraSPARC II. Процессор выполне
05.09.2000 Sun выпустит 11 сентября процессор UltraSPARC III

Компания Sun Microsystems Inc. планирует 11 сентября представить свой новый RISC-процессор UltraSPARC III, имеющий 64-битную архитектуру и работающий на частоте 750 МГц. Это произойдет
01.06.2000 Kraftway и Sun объявили об активизации продвижения UltraSPARC систем отечественной сборки на российский рынок

Компании KRAFTWAY Computers и Sun Microsystems объявили об активизации продвижения UltraSPARC систем отечественной сборки на российский рынок. Это включает в себя расширение модельного ряда систем GEG на платформе Sun UltraSPARC, рекламную кампанию в печатных изданиях

01.02.2000 Производительность Solaris 8.0 повышается при работе на базе процессоров UltraSPARC III

Компания Sun Microsystems сообщила, что специальная технология встроенная в его процессор UltraSPARC III позволяет добиться повышенной производительности ОС Solaris 8.0 по сравнению с
31.05.1999 Sun приступила к тестированию процессора UltraSparc-III

Как сообщили западные СМИ, компания Sun Microsystems начала тестирование нового процессора UltraSparc-III. Промышленное производство чипа намечено на конец этого года, а серверы и рабо
05.05.1999 Sun опубликовала технические характеристики нового процессора UltraSPARC IIe

Компания Sun Microsystems опубликовала технические параметры нового процессора UltraSPARC IIe, выпуск которого намечен на 2000 год. Процессор рассчитан на применение в сист
10.12.1998 Sun выпустила версию Linux для UltraSparc

Sun Microsystems продолжает работу по обеспечению совместимости Unix-подобных операционных систем с платформой Sun UltraSparc. Компания заявила, что теперь Solaris OS совместима с Linux, что позволит это разрешит пользователям воспользоваться всем спектром возможностей Linux-приложений в среде Solaris. Комп
09.12.1998 Sun Microsystems намерена расширить свою помощь Linux-сообществу портировать эту ОС на платформу UltraSparc

Sun Microsystems выразила намерение расширить свою помощь Linux-сообществу портировать эту свободно распространяемую ОС на платформу UltraSparc. Эта новость прозвучала в тот же день, когда Sun объявила о намерении раскрыть исходный код Java для разработчиков. Несмотря на то, что уже не первый год существуют в той или иной ст
03.12.1998 Sun выпустила микропроцессор UltraSPARC IIi на 360 MГц

Корпорация Sun к своим материнским платам Ultra Axi добавила более быструю версию микропроцессора UltraSPARC IIi - на 360 MГц. Она поступит в продажу в начале декабря; ее цена составит $2250.
25.11.1998 Sun Microsystems выпустила новые процессоры UltraSPARC-II

23 ноября года компания Sun Microsystems, Inc. объявила о выходе новых процессоров UltraSPARC-II с тактовой частотой 400 МГц. По данным компании, сервер масштаба рабочих групп Sun Enterprise 450, оснащенный данным процессором, продемонстрировал результат в 9115 SPECweb96 HTTP

Публикаций - 144, упоминаний - 254

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