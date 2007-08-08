Индексная книга CNews*
Oracle Sun Solaris UltraSPARC
Публикаций - 110, упоминаний - 199
Oracle упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 2
|Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
|Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
|The Register 1286 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|Forbes - Форбс 591 2
|Computer Weekly 370 2
|The Globe and Mail 71 2
|NBC News 165 2
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
|Silicon.com 354 2
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
|InfoWorld 56 1
|cw360 84 1
|VNUNet.com 201 1
|Silicon 459 1
|DailyTech 96 1
|Чудо техники 54 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|ZDnet 584 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.