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Oracle Sun Solaris UltraSPARC



08.08.2007 Sun выпустила самый быстрый процессор в мире
09.04.2007 Сервер Sun Fire E2900: новый рекорд производительности
07.12.2005 Sun выпустил новые серверы
28.10.2004 Sun выпустил новый процессор
28.10.2004 Sun готовится к выпуску нового процессора
13.04.2004 Sun отказался от разработки новых процессоров
28.02.2003 Sun ускорит UltraSPARC в 30 раз
11.11.2002 Sun создает компьютерное ранчо
27.06.2002 Sun рассказала о планах выпуска новых версий процессоров UltraSPARC
20.11.2001 Sun выпустит процессор UltraSparc III 1,05 ГГц
08.11.2001 Sun выпустила новый чип UltraSPARC III 900 МГц
07.08.2001 Новый процессор UltraSparc V от Sun совместит возможности Intel Itanium и IBM Power4
31.07.2001 UltraSPARC III: начат обратный отсчет
31.07.2001 Sun объявила о начале поставок UltraSparc III
04.07.2001 Sun начала поставки OЕМ платформы Ultrasparc III В Россию
29.09.2000 Sun планирует выпустить UltraSparc III 1,5 ГГц в 2001 году
28.09.2000 Sun отложила сроки выхода своих новых процессоров
12.09.2000 Sun выпустит UltraSparc III
11.09.2000 SUN начала выпуск встраиваемого процессора UltraSPARC II
05.09.2000 Sun выпустит 11 сентября процессор UltraSPARC III
01.06.2000 Kraftway и Sun объявили об активизации продвижения UltraSPARC систем отечественной сборки на российский рынок
01.02.2000 Производительность Solaris 8.0 повышается при работе на базе процессоров UltraSPARC III
05.05.1999 Sun опубликовала технические характеристики нового процессора UltraSPARC IIe
10.12.1998 Sun выпустила версию Linux для UltraSparc
09.12.1998 Sun Microsystems намерена расширить свою помощь Linux-сообществу портировать эту ОС на платформу UltraSparc
03.12.1998 Sun выпустила микропроцессор UltraSPARC IIi на 360 MГц

Публикаций - 110, упоминаний - 199

Oracle упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle - Sun Microsystems 2176 81
Intel Corporation 11262 40
IBM - International Business Machines Corp 8941 30
AMD - Advanced Micro Devices 3661 22
TI - Texas Instruments Incorporated 808 14
HP - Hewlett-Packard 3567 13
HP Inc. 5313 11
Microsoft Corporation 22497 10
Dell EMC 4736 8
Oracle Corporation 6035 6
Fujitsu 1898 5
Apple Inc 10683 5
HP Compaq Computer Corp 1905 5
Samsung Electronics 9333 4
Dell Technologies - Dell Computer 984 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 3
Программный продукт ГК 3960 2
Yahoo! 3603 2
Novellus Systems 79 2
OpenText Vignette 57 2
Lenovo Motorola 3463 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 2
AMD Graphics Product Group - ATI 872 2
Oracle - BEA Systems 162 2
Cypress Semiconductor 57 2
Applied Materials 265 2
eMusic 35 2
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 2
Sony 6145 2
Terra Networks - Terra Lycos 97 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
SAP SE 4595 2
Cisco Systems 4720 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
Qualcomm Technologies 1639 2
KLA Corporation 72 2
Wind River Systems - WindRiver 35 2
Электросвязь 215 1
Verysell - Верисел 306 1
Siemens AG - Siemens Group 2311 1
eBay Inc 1576 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 2
UMG - Universal Music Group 253 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 2
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 2
Лукойл Информ 87 1
LinkedIn 558 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Лукойл Пермь 21 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
Восточный Банк 232 1
Southwest Airlines - авиакомпания 14 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 34
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
ARM64 - Архитектура процессора 1261 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 3
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 2
Масштабируемость - Scalability 1702 2
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1122 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 477 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 728 2
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 81 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 549 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1027 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 2
PowerPC - PPC - микропроцессорная RISC-архитектура 223 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 112 1
Ethernet трансивер - Сетевой трансивер - Ethernet-контроллер 19 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 219 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи 44 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 534 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 1
WML - Wireless Markup Language - язык разметки для беспроводных устройств 41 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 376 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 221 1
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 487 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 38
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 30
Linux OS 7669 22
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 18
Intel Itanium 612 17
Oracle - Sun Solaris OS 156 13
Oracle - Sun Fire 55 12
Oracle Java - язык программирования 2554 10
Intel x86 - архитектура процессора 1391 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 8
Oracle - Sun Netra SPARC 34 7
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 57 7
IBM Power4 39 6
Microsoft Windows 10 11713 6
Fujitsu PrimePower 27 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 3
IBM Power Systems - Серия серверов 216 3
Intel - StrongARM - 96 3
HPE Integrity - серия серверов 118 3
Oracle - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 106 3
IBM System X - IBM eServer xSeries 197 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
Perl - Язык программирования 118 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 96 2
Microsoft Office 3247 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 2
Linux KDE Plasma 180 2
Microsoft Windows 2104 2
Amdocs Ensemble 6 2
HPE Superdome - серия серверов 75 2
HPE ProLiant - HPE ProLiant G - HPE ProLiant Gen - Серия серверов 258 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 2
Python - высокоуровневый язык программирования 486 2
Apple iPod 1369 2
Oracle - Sun ONE - Sun Open Network Environment 27 2
IBM Power5 24 2
Intel Itanium Montecito 35 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 171 2
ESA Cosmic Vision 2015-2025 1 1
Intel Pentium II 152 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Коростылев Дмитрий 1 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Ример Владимир 1 1
Олинов Владислав 8 1
Тарасов Сергей 33 1
Рахманов Максим 47 1
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 1
Алексеев Сергей 6 1
Ксенин Алекс 311 1
Юсупов Ренат 113 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 19 1
Bruno John - Бруно Джон 7 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Шибанов Владимир 32 1
Keller Jim - Келлер Джим 7 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 5
США - Калифорния 3381 4
США - Нью-Йорк 2616 3
США - Калифорния - Саннивейл 68 2
США - Орегон 236 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 371 2
США - Техас - Остин 152 2
США - Коннектикут 165 2
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Европа 12319 2
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Россия - Восточная Сибирь 237 1
США - Колорадо 368 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 156 1
США - Техас - Даллас 169 1
США - Массачусетс 463 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 106 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 161 1
США - Северная Каролина 300 1
США - Юта - Прово 9 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 593 1
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США - Юта 183 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1
Америка 2011 1
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Ближний Восток 2549 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 1
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