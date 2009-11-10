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Швейцария Женева

Швейцария - Женева

СОБЫТИЯ


10.11.2009 В Женеве создается музей информационно-коммуникационных технологий

родный союз электросвязи (МСЭ) и Объединенные Арабские Эмираты(ОАЕ) заключили соглашение о создании современного музея информационно-коммуникационных технологий. Он будет открыт в штаб-квартире МСЭ в Женеве на средства ОАЭ, сообщает центр новостей ООН. Экспозиция музея будет посвящена развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их влиянию на жизнь людей во всем мире в прошлом
01.09.2009 В Женеве открылась Всемирная климатическая конференция

В Женеве под эгидой Всемирной метеорологической организации (ВМО) 31 августа 2009 года открылась третья Всемирная климатическая конференция. Ее основная цель — создание более совершенной глобальн
28.08.2008 Всемирный конгресс по раковым заболеваниям начал работу в Женеве

Как сообщает центр новостей ООН, 27 августа в Женеве под эгидой Всемирной организации здравоохранения начал работу Всемирный конгресс по раковым заболеваниям. Его участники намерены одобрить декларацию, призывающую государства отнести борь
29.01.2008 Altimo: Арбитраж Женевы отклонил большинство претензий Telenor к компании

Арбитражный суд Женевы издал окончательное постановление в арбитражном процессе между компаниями Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп") и Telenor, отклонив практически все существенные
14.09.2007 Выставка "Женева-2007": нижегородские разработчики получили Гран-при

Гран-при Международной выставки изобретений и новых технологий «Женева-2007» получат разработчики Нижнего Новгорода Как сообщает пресс-служба Росатома, Гран-при 35-й Международной выставки изобретений и новых технологий «Женева-2007» удостоено ФГУП «
29.01.2007 Altimo получила дурную весть из Женевы

Международный арбитражный трибунал в Женеве признал незаконным отказ турецкой Cukurova Group от исполнения заключенного ею в 2005 году соглашения со скандинавской TeliaSonera. Тогда Cukurova договорилась о продаже TeliaSonera 27%

12.10.1999 France Telecom и Alcatel демонстрируют на выставке в Женеве доступ в Интернет с сотового телефона на скорости 115 кбит/сек

Демонстрация основана на использовании стандарта GPRS (General Packet Radio System). France Telekom намеревается запустить GPRS для владельцев телефонов Itineris. В Женеве была показана в работе система, которая уже работает в Париже. Она использует инфраструктуру GPRS, развернутую Alcatel. GPRS, в сущности, еще одно дополнение к GSM, позволяющая осуществл
11.10.1999 Женеве проходит Восьмая Всемирная выставка достижений в области телекоммуникаций ТЕЛЕКОМ 99

С 10 по 17 октября 1999 года в Женеве проходит Восьмая Всемирная выставка достижений в области телекоммуникаций ТЕЛЕКОМ 99, организатором которой является Международный Cоюз Электросвязи (МСЭ/ITU-International Telecommunicat
08.10.1999 "Голден Лайн" примет участие в международной выставке "Telecom-99+Interactive-99" в Женеве

Компания "Голден Лайн", российский оператор связи, объявила о своем участии во всемирной выставке "Telecom-99+Interactive-99", которая пройдет в Женеве с 10 по 17 октября 1999 г. Эта выставка проводится Международным Союзом Электросвязи один раз в четыре года и считается основным событием среди телекоммуникационных компаний всего мира.


Публикаций - 332, упоминаний - 340

Швейцария и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 26
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 19
Microsoft Corporation 25775 18
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 13
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Intel Corporation 12811 9
HP Inc. 5883 9
Lenovo Motorola 3566 9
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
9594 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Открытые технологии 732 6
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Cisco Systems 5372 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Google LLC 12688 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 5
Oracle Corporation 7074 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 5
Киевстар - Kyivstar 569 5
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Ростелеком 10948 4
SAP SE 5601 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Apple Inc 13154 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
AOL Inc - America Online 1883 3
Альфа-Групп 745 27
Cukurova 97 19
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 12
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 10
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 6
Eco Telecom 16 5
Volvo Cars 262 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Ferrari NV 159 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 3
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 6 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 3
Farimex - Фэримекс 30 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Volkswagen Audi Group 232 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Судебная власть - Judicial power 2500 12
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Международный арбитраж 32 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 4
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 4
Международный арбитражный суд города Женевы 5 4
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 3
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 3
ООН ИКТ - Целевая группа ООН по информационно-коммуникационным технологиям - UN ICT TF - United Nations Information and Communication Technologies Task Force 10 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 27
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 2
Демократическая политическая партия США 122 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ATU - African Telecommunications Union - Африканский союз электросвязи 1 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
WiMAX Forum 69 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
IPTC - International Press Telecommunications Council - Международный Совет по Прессе и Телекоммуникациям 6 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 53
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 7
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 32
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Intel Itanium 649 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
TeraGrid 12 4
Google Android 15243 4
Microsoft Windows 16882 4
Apple iPhone 6 4861 4
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 3
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 3
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 3
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Linux OS 11533 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 2
Астерос Контакт Авиа 18 2
Астерос Бизнес Контакт 29 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 2
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 2
IBM eLiza 18 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
NeXT - NeXTSTEP OS 8 2
NeXT - NeXTcube 4 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Apple iPad 4011 2
Apple iOS 8583 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 8
Путин Владимир 3454 8
Рейман Леонид 1065 8
Бабаев Кирилл 56 7
Рожецкин Леонид 48 6
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 6
Annan Kofi - Аннан Кофи 18 5
Никифоров Николай 1138 5
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 4
Альтовский Евгений 42 4
Chan Margaret - Чань Маргарет 12 4
Desai Nitin - Десаи Нитин 4 4
Gabrielse Gerald - Габриелс Геральд 4 4
Щеголев Игорь 699 4
Нуралиев Борис 298 4
Фридман Михаил 146 3
Провоторов Александр 158 3
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