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Швейцария Женева
СОБЫТИЯ
|10.11.2009
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В Женеве создается музей информационно-коммуникационных технологий
родный союз электросвязи (МСЭ) и Объединенные Арабские Эмираты(ОАЕ) заключили соглашение о создании современного музея информационно-коммуникационных технологий. Он будет открыт в штаб-квартире МСЭ в Женеве на средства ОАЭ, сообщает центр новостей ООН. Экспозиция музея будет посвящена развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их влиянию на жизнь людей во всем мире в прошлом
|01.09.2009
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В Женеве открылась Всемирная климатическая конференция
В Женеве под эгидой Всемирной метеорологической организации (ВМО) 31 августа 2009 года открылась третья Всемирная климатическая конференция. Ее основная цель — создание более совершенной глобальн
|28.08.2008
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Всемирный конгресс по раковым заболеваниям начал работу в Женеве
Как сообщает центр новостей ООН, 27 августа в Женеве под эгидой Всемирной организации здравоохранения начал работу Всемирный конгресс по раковым заболеваниям. Его участники намерены одобрить декларацию, призывающую государства отнести борь
|29.01.2008
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Altimo: Арбитраж Женевы отклонил большинство претензий Telenor к компании
Арбитражный суд Женевы издал окончательное постановление в арбитражном процессе между компаниями Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп") и Telenor, отклонив практически все существенные
|14.09.2007
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Выставка "Женева-2007": нижегородские разработчики получили Гран-при
Гран-при Международной выставки изобретений и новых технологий «Женева-2007» получат разработчики Нижнего Новгорода Как сообщает пресс-служба Росатома, Гран-при 35-й Международной выставки изобретений и новых технологий «Женева-2007» удостоено ФГУП «
|29.01.2007
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Altimo получила дурную весть из Женевы
Международный арбитражный трибунал в Женеве признал незаконным отказ турецкой Cukurova Group от исполнения заключенного ею в 2005 году соглашения со скандинавской TeliaSonera. Тогда Cukurova договорилась о продаже TeliaSonera 27%
|12.10.1999
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France Telecom и Alcatel демонстрируют на выставке в Женеве доступ в Интернет с сотового телефона на скорости 115 кбит/сек
Демонстрация основана на использовании стандарта GPRS (General Packet Radio System). France Telekom намеревается запустить GPRS для владельцев телефонов Itineris. В Женеве была показана в работе система, которая уже работает в Париже. Она использует инфраструктуру GPRS, развернутую Alcatel. GPRS, в сущности, еще одно дополнение к GSM, позволяющая осуществл
|11.10.1999
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Женеве проходит Восьмая Всемирная выставка достижений в области телекоммуникаций ТЕЛЕКОМ 99
С 10 по 17 октября 1999 года в Женеве проходит Восьмая Всемирная выставка достижений в области телекоммуникаций ТЕЛЕКОМ 99, организатором которой является Международный Cоюз Электросвязи (МСЭ/ITU-International Telecommunicat
|08.10.1999
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"Голден Лайн" примет участие в международной выставке "Telecom-99+Interactive-99" в Женеве
Компания "Голден Лайн", российский оператор связи, объявила о своем участии во всемирной выставке "Telecom-99+Interactive-99", которая пройдет в Женеве с 10 по 17 октября 1999 г. Эта выставка проводится Международным Союзом Электросвязи один раз в четыре года и считается основным событием среди телекоммуникационных компаний всего мира.
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