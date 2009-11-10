Швейцария - Женева

В Женеве создается музей информационно-коммуникационных технологий родный союз электросвязи (МСЭ) и Объединенные Арабские Эмираты(ОАЕ) заключили соглашение о создании современного музея информационно-коммуникационных технологий. Он будет открыт в штаб-квартире МСЭ в Женеве на средства ОАЭ, сообщает центр новостей ООН. Экспозиция музея будет посвящена развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их влиянию на жизнь людей во всем мире в прошлом