U.S. Department of Energy Fermilab FNAL Fermi National Accelerator Laboratory Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми Фермилаб

U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб

СОБЫТИЯ


27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
06.05.2025 Америка хочет дистанционно блокировать ИИ-ускорители, попавшие в Китай 2
19.04.2013 Обнаружена частица темной материи? 2
11.09.2012 Новый проект NOvA: у нейтрино нет шансов 2
03.07.2012 Бозон Хиггса: Теватрон вырвал победу у БАК? 1
10.04.2012 Нейтринная связь: как это работает и что обещает 2
19.03.2012 Субатомный Wi-Fi 2
16.03.2012 Передача данных по нейтринному лучу возможна. Доказано опытом 2
12.03.2012 Осцилляции нейтрино: последний параметр "сдался" 2
24.02.2012 "Теватрон" разбирают "на запчасти" 2
28.11.2011 Бозон Хиггса: время встречи изменить нельзя 1
17.11.2011 Большой адронный коллайдер разобрался с "материальным" дисбалансом 1
29.09.2011 Теватрон выходит на пенсию. Кто займет его место? 1
23.09.2011 Быстрее скорости света: научная сенсация или ошибка измерения? 1
01.07.2011 Радионити попробуют подтвердить темную материю 1
28.06.2011 Фермилаб подтверждает открытие третьего нейтринного перехода 3
15.06.2011 "Нестандартная" частица на "Теватроне": физики ошиблись 3
02.06.2011 Данные, накопленные "Теватроном", могут просто стереть 1
02.06.2011 Данные о якобы обнаруженном бозоне Хиггса обнародованы 1
31.05.2011 "Нестандартная" частица на "Теватроне": случайность исключается 1
07.04.2011 "Теватрон" поймал "нестандартную" частицу? 1
01.03.2011 Суперколлайдер отказывается подтверждать теорию суперсимметрии 1
13.01.2011 Американцы отказались от борьбы за бозон Хиггса 4
03.11.2010 Новый вид нейтрино пробил брешь в Стандартной модели микромира 1
27.10.2010 Гонка коллайдеров: кому достанется бозон Хиггса? 3
12.03.2010 ОИЯИ расширяет сотрудничество с научными центрами США 2
14.01.2010 Самая крупная цифровая фотокамера 1
17.09.2009 CERN планирует строить линейный коллайдер 1
19.03.2009 Обнаружена новая элементарная частица с необычными свойствами 3
10.11.2008 Мюонная аномалия: замаячила перспектива "перестройки" в физике 1
07.08.2008 Физики установили новые ограничения на массу бозона Хиггса 2
28.03.2008 Немецкая кампания для Silent Hunter 4 1
23.11.2007 Необходимость продолжения аксионных экспериментов ставится под сомнение 1
11.10.2007 Скорость Internet2 выросла в 10 раз 1
09.10.2007 Создан сверхчувствительный детектор пламени 1
25.04.2007 Стереосъемка прояснит загадки солнечных аномалий 1
12.04.2007 Опровергнута гипотеза осцилляции нейтрино: первые подробности 2
12.04.2007 Опровергнута гипотеза осцилляции нейтрино 1
03.04.2007 Ввод в строй ускорителя LHC откладывается 1

Публикаций - 62, упоминаний - 97

U.S. Department of Energy и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9563 3
9076 3
Галактика - Корпорация 1509 3
Открытые технологии 716 2
Quark 23 1
QuantWare 2 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 49 1
Ростелеком 10385 1
SAP SE 5453 1
Microsoft Corporation 25307 1
ANSYS 88 1
AMD - Advanced Micro Devices 4487 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 1
Google DeepMind 67 1
Google LLC 12316 1
Nvidia Corp 3761 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 1
Бука - Buka Entertaiment 489 1
IonQ 7 1
H2O 22 1
Dune HD - HDI Dune 32 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 2
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 5 1
BMW Group 468 1
Boeing 1020 1
Airbus Group - Airbus Industries 233 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 49 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
ЕКА Топливная компания 146 1
AstraZeneca - АстраЗенека 61 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 689 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 878 24
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 141 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 498 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 2
Utility computing - Ресурсные вычисления - Коммунальные вычисления 20 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1727 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8935 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3316 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 2
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 119 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Mainframe - Мейнфрейм 270 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 289 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 129 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 340 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 177 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 658 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 22
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 18
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 14
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 3
Apple iPhone 6 4861 3
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 42 2
IBM eLiza 18 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 141 1
ILC - International Linear Collider - Международный линейный коллайдер 6 1
Ubisoft - Silent Hunter 22 1
Google Loon 13 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2898 1
Opera Browser - Браузер 1037 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
Huawei nova - Серия смартфона 77 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Intel Willow Cove 17 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Fujitsu Fugaku 13 1
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 7
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 7
Scarpa Riccardo - Скарпа Риккардо 2 2
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 2
Kolb Edward - Колб Эдвард 4 2
Valasek Chris - Крис Валасек 12 2
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 7 2
Войцеховски Богдан 1 1
Rolf-Dieter Heuer - Хойер Рольф-Дитер 2 1
Zichichi Antonino - Зикики Антонио 1 1
Dorigo Tomasso - Дориго Томассо 2 1
Conway John - Конвей Джон 4 1
Киктенко Евгений 2 1
Песков Дмитрий 113 1
Денисов Дмитрий 17 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 620 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 174 1
Левкевич Михаил 60 1
Plunkett Robert - Планкетт Роберт 1 1
Песков Владимир 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 32
Земля - планета Солнечной системы 10685 11
Япония 13563 11
Россия - РФ - Российская федерация 157957 9
США - Иллинойс 337 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 7
Европа 24665 6
Италия - Итальянская Республика 4432 5
США - Иллинойс - Чикаго 433 5
Швейцария - Женева 327 5
США - Миннесота 196 5
Франция - Французская Республика 7990 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 3
Канада 4992 3
Великобритания - Лондон 2410 3
Судан - Республика 106 3
Великобритания - Кембридж 261 3
Великобритания - Хэмпшир - Саутгемптон 45 2
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4107 2
Израиль 2785 2
Германия - Федеративная Республика 12952 2
Китай - Тайвань 4141 2
Чили - Республика 486 2
Египет - Арабская Республика 1049 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 676 2
Мировой океан - World Ocean 522 2
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 601 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 2
Великобритания - Шотландия - Глазго 79 2
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 36 2
Великобритания - Восточный Мидленд - Лестершир - Лестер 24 1
Азия - Азиатский регион 5755 1
Беларусь - Белоруссия 6064 1
Сингапур - Республика 1910 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Испания - Королевство 3766 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 15
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 116 12
Физика - Нейтрино - Neutrino - Геонейтрино - антинейтрино - Geo-Neutrinos 33 9
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 219 8
Физика - Осцилляция - Колебания 24 8
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 293 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 8
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 6
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 109 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 5
Физика - Кварк - Quark 42 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 68 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 3
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 106 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6372 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 2
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 2
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 2
Общая теория относительности Эйнштейна - allgemeine Relativitätstheorie - Einstein's General Theory of Relativity 29 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 2
Инфляция 120 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5892 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 2
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 2
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
Галлий - Gallium - химический элемент 350 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 1
Physical Review Letters 154 6
New Scientist 1448 3
Phys.org 972 3
PhysicsWorld 90 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
PhysicsWeb 184 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
LiveScience 154 2
CERN Courier 28 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 1
Nature 821 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 846 1
CNews Мишень 173 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
IBM Research 108 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 18
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 5
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 2
University of Oxford - Оксфордский университет 206 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 21 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 52 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 108 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
T2K experiment 3 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 3
