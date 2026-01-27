Получите все материалы CNews по ключевому слову
U.S. Department of Energy Fermilab FNAL Fermi National Accelerator Laboratory Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми Фермилаб
СОБЫТИЯ
U.S. Department of Energy и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9563 3
|1С 9076 3
|Галактика - Корпорация 1509 3
|Открытые технологии 716 2
|Quark 23 1
|QuantWare 2 1
|Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 49 1
|Ростелеком 10385 1
|SAP SE 5453 1
|Microsoft Corporation 25307 1
|ANSYS 88 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4487 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
|РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 1
|Google DeepMind 67 1
|Google LLC 12316 1
|Nvidia Corp 3761 1
|Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 1
|Бука - Buka Entertaiment 489 1
|IonQ 7 1
|H2O 22 1
|Dune HD - HDI Dune 32 1
|CNews Мишень 173 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
|IBM Research 108 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.