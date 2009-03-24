Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг

Мозговой штурм или мозговая атака - коллективное обсуждение проблем при полной свободе выдвижения проектов решения, процесс поиска решения конкретной задачи, при котором учитываются любые мысли и идеи – от адекватных до сумасшедших. Брейнсторм представляет собой методику экспертных оценок, направленную на быстрое получение большого числа различных идей от людей, которые отличаются высокой эрудированностью, но довольно часто предпочитают удерживаться от вступления в дискуссию. Главная задача метода – выйти за грани привычного мышления для поиска новых,креативных решений каких-либо социальных,экономических, и других проблем. Изобретатель мозгового шторма — известный американский бизнесмен Алекс Осборн. Суть проведения брейнсторма состоит в том, что для работы изначально отбираются профессионалы в нише, но оценки и выводы делаются в самом конце генерации идей. При мозговом штурме эксперты разделены на 2 группы:

кто генерирует идеи и выставляет оценки; кто проводит анализ оценок и идей.

Брейнсторм — один из наиболее быстрых методов решения задачи, который базируется на творческой составляющей. После завершения мозгового штурма из большого числа высказанных идей будут отобраны наилучшие, которые можно реализовать на практике.