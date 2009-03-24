Мозговой штурм Метод мозгового штурма мозговая атака brainstorming брейншторминг
Мозговой штурм или мозговая атака - коллективное обсуждение проблем при полной свободе выдвижения проектов решения, процесс поиска решения конкретной задачи, при котором учитываются любые мысли и идеи – от адекватных до сумасшедших. Брейнсторм представляет собой методику экспертных оценок, направленную на быстрое получение большого числа различных идей от людей, которые отличаются высокой эрудированностью, но довольно часто предпочитают удерживаться от вступления в дискуссию. Главная задача метода – выйти за грани привычного мышления для поиска новых,креативных решений каких-либо социальных,экономических, и других проблем. Изобретатель мозгового шторма — известный американский бизнесмен Алекс Осборн. Суть проведения брейнсторма состоит в том, что для работы изначально отбираются профессионалы в нише, но оценки и выводы делаются в самом конце генерации идей. При мозговом штурме эксперты разделены на 2 группы:
- кто генерирует идеи и выставляет оценки;
- кто проводит анализ оценок и идей.
Брейнсторм — один из наиболее быстрых методов решения задачи, который базируется на творческой составляющей. После завершения мозгового штурма из большого числа высказанных идей будут отобраны наилучшие, которые можно реализовать на практике.
|24.03.2009
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KDE приглашает пользователей на «мозговой штурм»
nstorm, предназначенного для сбора и обсуждения новых идей по развитию проекта KDE. Как ожидается, «Мозговой штурм» поможет обычным пользователям KDE поучаствовать в разработке продукта, предло
|29.02.2008
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Ubuntu начинает «мозговой штурм»
Разработчики Ubuntu сообщили о запуске нового сервиса Brainstorm.ubuntu.com. Он призван преодолеть недостатки обратной связи между сообществом и разработчиками. Существующие сервисы обратной связи концентрируются на сообщениях об ошибках и обладаю
|11.12.2007
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Оценена эффективность "мозгового штурма" через интранет
группе и мог видеть и развивать идеи других членов группы через внутреннюю сеть. Предложенные идеи оценивались как по качеству, так по количеству. "Мы думали, что в век электронной почты и интернета "мозговой штурм", осуществляемый группой людей при посредничестве компьютеров даст лучшие результаты, чем индивидуальная работа, - говорит Джордж Дэвидсон. - Однако выяснилось, что люди, работаю
|20.11.2006
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IBM успешно освоила тактику "мозговых штурмов"
а $100 млн. в 10 новых бизнес-направлений, ставших итогом очередного беспрецедентного виртуального «мозгового штурма» InnovationJam, проведенного компанией в этом году. 72-часовая сессия объеди
|20.11.2006
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IBM успешно освоила тактику "мозговых штурмов"
а $100 млн. в 10 новых бизнес-направлений, ставших итогом очередного беспрецедентного виртуального «мозгового штурма» InnovationJam, проведенного компанией в этом году. 72-часовая сессия объеди
Мозговой штурм и организации, системы, технологии, персоны:
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