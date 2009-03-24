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Мозговой штурм Метод мозгового штурма мозговая атака brainstorming брейншторминг

Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг

Мозговой штурм или мозговая атака - коллективное обсуждение проблем при полной свободе выдвижения проектов решения, процесс поиска решения конкретной задачи, при котором учитываются любые мысли и идеи – от адекватных до сумасшедших. Брейнсторм представляет собой методику экспертных оценок, направленную на быстрое получение большого числа различных идей от людей, которые отличаются высокой эрудированностью, но довольно часто предпочитают удерживаться от вступления в дискуссию. Главная задача метода – выйти за грани привычного мышления для поиска новых,креативных решений каких-либо социальных,экономических, и других проблем.  Изобретатель мозгового шторма — известный американский бизнесмен Алекс Осборн. Суть проведения брейнсторма состоит в том, что для работы изначально отбираются профессионалы в нише, но оценки и выводы делаются в самом конце генерации идей. При мозговом штурме эксперты разделены на 2 группы:

  1. кто генерирует идеи и выставляет оценки;
  2. кто проводит анализ оценок и идей.

Брейнсторм — один из наиболее быстрых методов решения задачи, который базируется на творческой составляющей. После завершения мозгового штурма из большого числа высказанных идей будут отобраны наилучшие, которые можно реализовать на практике.


24.03.2009 KDE приглашает пользователей на «мозговой штурм»

nstorm, предназначенного для сбора и обсуждения новых идей по развитию проекта KDE. Как ожидается, «Мозговой штурм» поможет обычным пользователям KDE поучаствовать в разработке продукта, предло
29.02.2008 Ubuntu начинает «мозговой штурм»

Разработчики Ubuntu сообщили о запуске нового сервиса Brainstorm.ubuntu.com. Он призван преодолеть недостатки обратной связи между сообществом и разработчиками. Существующие сервисы обратной связи концентрируются на сообщениях об ошибках и обладаю
11.12.2007 Оценена эффективность "мозгового штурма" через интранет

группе и мог видеть и развивать идеи других членов группы через внутреннюю сеть. Предложенные идеи оценивались как по качеству, так по количеству. "Мы думали, что в век электронной почты и интернета "мозговой штурм", осуществляемый группой людей при посредничестве компьютеров даст лучшие результаты, чем индивидуальная работа, - говорит Джордж Дэвидсон. - Однако выяснилось, что люди, работаю
20.11.2006 IBM успешно освоила тактику "мозговых штурмов"

а $100 млн. в 10 новых бизнес-направлений, ставших итогом очередного беспрецедентного виртуального «мозгового штурма» InnovationJam, проведенного компанией в этом году. 72-часовая сессия объеди
20.11.2006 IBM успешно освоила тактику "мозговых штурмов"

а $100 млн. в 10 новых бизнес-направлений, ставших итогом очередного беспрецедентного виртуального «мозгового штурма» InnovationJam, проведенного компанией в этом году. 72-часовая сессия объеди

Публикаций - 109, упоминаний - 120

Мозговой штурм и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 325 13
IBM - International Business Machines Corp 9444 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 11
Yandex - Яндекс 7377 8
Microsoft Corporation 24648 7
Google LLC 11804 6
Ростелеком 9720 5
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Intel Corporation 12207 2
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Amazon Inc - Amazon.com 3006 2
Apple Inc 12118 2
Naumen - Наумен 627 2
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 4
Почта России ПАО 2118 3
Газпром нефть 620 2
Северсталь ПАО - Severstal 482 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 2
Русагро Группа Компаний 277 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 2
Лента - Сеть розничной торговли 2088 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Газпром ПАО 1342 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
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