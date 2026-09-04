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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федоров Дмитрий

СОБЫТИЯ


04.09.2026 «Гравитон» и Argo.Tech развернули высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс для нужд ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора 1
01.09.2025 Навигатор по кибербезу: Positive Education представил расширенную схему карьерного развития 1
04.06.2025 Банк «Уралсиб» совместно с GlowByte разработал функционал для создания MLOps-платформы  1
25.07.2024 Сервис на основе большой языковой модели в четыре раза ускорил проверку научных работ студентов ИТМО 1
29.02.2024 GMCS разработала аналитическое решение для РФС 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
15.11.2022 GMCS помогла масштабировать систему назначения судей РФС 1
11.01.2022 Российская кибергруппировка подбрасывает зараженные флешки военным предприятиям США 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
12.11.2020 CNews приглашает на онлайн-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 1
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
04.08.2016 Сеть DIY гипермаркетов Castorama, SAP и Softline реализовали первый в России проект SAP BPC по модели MCaaS 1
18.11.2015 «Крок» обеспечивает стабильную работу инженерных систем Castorama 1
02.10.2015 «Ростелеком» реализовал проект комплексной телефонизации для энергетической компании «Т Плюс» 1
22.01.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
02.12.2014 ИТ-аутсорсинг превращается в ИТ-сервис 1
27.11.2014 Развитию аутсорсинга поможет рост облачных услуг 1
24.11.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
09.10.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
29.11.2012 АМИ построила ИТ-инфраструктуру для НПК «Горные машины» 1
16.11.2011 ТТК подключил к сети связи офисный центр в Екатеринбурге 1
14.07.2011 «Билайн Бизнес» организовал VPN для Департамента имущества, промышленности и информатизации Орловской области 1
25.07.2008 ИТ-инфраструктура: банки начинают апгрейд 1
10.04.2003 Дмитрий Федоров: Основная битва за клиентов разворачивается в регионах 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Федоров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1969 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 4
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
SAP SE 5611 3
KTS - Студия КТС 23 2
Oracle Corporation 7090 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 703 2
МТ-Интеграция - GMCS 375 2
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 2
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 2
REvil - Хакерская группировка 51 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
Oracle Solution Engineering 6 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
Connectome.ai 4 1
BMC Software 97 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура 66 1
Best Buy 224 1
Digital Vision 5 1
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
Kerio Technologies 66 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 1
ЛанХост-Урал 1 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 1
Россервис 55 1
Polar - Полар 116 1
BlackMatter - Хакерская группировка 12 1
Технологии скоринга 8 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Lampertz 16 1
ВымпелКом - Билайн - Форатек - Форатек Технологии - Форатек Коммуникейшн - Форатек Коммуникейшенс - Форатек Системс - ИнформКом 17 1
Межгорсвязьстрой 8 1
АФК Система - Sistema Smarttech - Directual 4 1
ИнформТелеСеть - Телекомплектсервис-Информ 1 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Комсет 15 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 148 1
Castorama - Касторама 32 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 4
Газпром нефть 735 3
Группа Самолет 109 2
Prudential Financial 52 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 2
Рослокомотив 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 113 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 64 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
АиФ АРИА 2 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
МСГ - Международная Страховая Группа 4 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
КМЗ - Карачаровский механический завод 17 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
РЖД - Российские железные дороги 2101 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8945 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
Почта России ПАО 2381 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
Газпром ПАО 1497 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
ГПБ - Газпромбанк 1281 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 1
UPS 217 1
Ингосстрах СПАО 482 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Русагро Группа Компаний 386 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 633 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5988 1
Судебная власть - Judicial power 2515 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5718 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3970 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2083 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1214 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1515 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 389 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 784 1
Федеральное казначейство России 1951 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 786 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 278 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 236 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 295 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54332 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3594 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23052 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13762 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18239 5
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12933 3
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6577 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 770 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1906 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4377 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1303 2
Apache Airflow 76 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 769 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 69 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 257 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 36 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1814 1
OpenAI - ChatGPT 738 1
WebSoft HCM 16 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 78 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5786 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 227 1
Microsoft Windows PowerShell 251 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 361 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1849 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 41 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1434 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 51 1
Ланит - DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Diasoft Flextera 57 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 136 1
SAP NetWeaver 158 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 57 1
SAP Data Services 6 1
Аншина Марина 79 4
Рудаков Денис 31 4
Файнбойм Александр 10 4
Шевченко Владимир 153 4
Одиевич Вячеслав 5 3
Козлов Михаил 183 3
Венедиктова Мария 8 2
Садеков Марат 3 2
Гладырь Федор 3 2
Ярмак Денис 2 2
Полукеев Владислав 3 2
Крестьянова Татьяна 18 2
Грачев Кирилл 4 1
Кабаков Ярослав 67 1
Сюняева Диана 3 1
Сергеенко Дмитрий 1 1
Харламов Дмитрий 7 1
Попов Григорий 25 1
Попова Мария 141 1
Карасев Павел 19 1
Копаков Андрей (Андрiй) 2 1
Ведехин Игорь 42 1
Бусько Владимир 3 1
Кичкайло Анна 1 1
Коновалов Борис 14 1
Долгов Василий 26 1
Аветисян Арутюн 42 1
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Ещенко Борис 3 1
Захаров Сергей 13 1
Данильченко Олег 2 1
Юрьев Илья 47 1
Квашук Сергей 14 1
Дегтерева Мария 28 1
Сафронов Юрий 68 1
Брагин Павел 25 1
Межов Игорь 16 1
Николаев Евгений 19 1
Адмиральский Сергей 39 1
Коршунова Мария 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 167282 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54900 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 4
Украина 7939 3
Европа 25003 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19629 2
Польша - Республика 2035 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4502 2
Испания - Королевство 3842 2
Таиланд - Королевство 932 2
США - Колумбия - Вашингтон 1495 2
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 30 1
США - Колумбия 66 1
Германия - Саксония - Дрезден 104 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 38 1
США - Вашингтон штат 128 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19255 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Япония 13825 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8621 1
Россия - УФО - Свердловская область 1973 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3355 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Канада 5087 1
Израиль 2862 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2614 1
Германия - Федеративная Республика 13257 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1933 1
Франция - Французская Республика 8189 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1527 1
Россия - СФО - Новосибирск 4900 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2079 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 539 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3419 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1696 1
Латвия - Латвийская Республика 837 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 967 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16196 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53782 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27473 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6197 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6642 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34015 5
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Энергетика - Energy - Energetically 5911 3
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6743 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 982 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2116 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1802 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3510 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8524 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3880 2
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