Индексная книга (каталог) CNews*
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Федоров Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 26
Федоров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Аншина Марина 79 4
|Рудаков Денис 31 4
|Файнбойм Александр 10 4
|Шевченко Владимир 153 4
|Одиевич Вячеслав 5 3
|Козлов Михаил 183 3
|Венедиктова Мария 8 2
|Садеков Марат 3 2
|Гладырь Федор 3 2
|Ярмак Денис 2 2
|Полукеев Владислав 3 2
|Крестьянова Татьяна 18 2
|Грачев Кирилл 4 1
|Кабаков Ярослав 67 1
|Сюняева Диана 3 1
|Сергеенко Дмитрий 1 1
|Харламов Дмитрий 7 1
|Попов Григорий 25 1
|Попова Мария 141 1
|Карасев Павел 19 1
|Копаков Андрей (Андрiй) 2 1
|Ведехин Игорь 42 1
|Бусько Владимир 3 1
|Кичкайло Анна 1 1
|Коновалов Борис 14 1
|Долгов Василий 26 1
|Аветисян Арутюн 42 1
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
|Ещенко Борис 3 1
|Захаров Сергей 13 1
|Данильченко Олег 2 1
|Юрьев Илья 47 1
|Квашук Сергей 14 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Сафронов Юрий 68 1
|Брагин Павел 25 1
|Межов Игорь 16 1
|Николаев Евгений 19 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Коршунова Мария 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4020 2
|CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
|Gartner - Гартнер 3662 1
|Forrester Research 834 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.