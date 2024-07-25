Сервис на основе большой языковой модели в четыре раза ускорил проверку научных работ студентов ИТМО

Open-source сервис Edulytica был разработан в учебно-научной лаборатории LISA совместными усилиями аспирантов и студентов университета. Решение может использоваться в любом учебном учреждении для оценки академических текстов: рефератов, докладов, дипломов, ВКР, диссертаций и т.д. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Сервис автоматически выделяет поставленные автором цели и задачи исследования, оценивает, насколько они были достигнуты, анализирует содержимое каждого раздела и делает суммаризацию. Такая проверка с помощью искусственного интеллекта помогает студентам самостоятельно выявлять непроработанные моменты в материалах. Но в первую очередь инструмент предназначен для преподавателей, его задача – сократить время проверки студенческих работ.

«Приступая к разработке решения, мы провели несколько глубинных интервью с преподавателями ИТМО, подтвердили актуальность проекта и уточнили пожелания к будущему сервису. Убедились в том, что аналогичных по функционалу инструментов, которые помогали бы экономить время преподавателей, нет. Также подтвердили гипотезу о том, что открытые большие языковые модели с проверкой научно-исследовательских работ не справляются. Сегодня работа над инструментом Edulytica продолжается, и результаты следующего этапа будут представлены на международной конференции FRUCT», – отметил руководитель группы разработки Edulytica аспирант ИТМО Владислав Терещенко.

В решении Edulytica использовались открытые модели LLaMa, Mistral и дообученные для русского языка модели Saiga. Дообучение проводилось методом PEFT. Бэкенд сервиса написан на Python с использованием фреймворка FastAPI, клиентская часть создана с использованием фреймворка React.

«Оценивая эффективность сервиса, мы исходили из того, что для внимательного изучения студенческой работы научному руководителю нужно в среднем два часа. При этом объем материала для разбора составляет примерно 9000 слов. После использования сервиса Edulytica объем текста сокращается до 2000 тыс. слов. Пропорционально сократится и время, которое преподаватель потратит на анализ – с 120 до 30 минут в среднем. Эти предварительные результаты мы планируем подтвердить после доработки и масштабного тестирования сервиса в следующем учебном году», – отметил руководитель учебно-научной лаборатории LISA, доцент факультета инфокоммуникационных технологий Дмитрий Федоров.