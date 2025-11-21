Разделы

В России принят закон о технологическом сборе с электроники. Придется доплачивать до 5000 рублей за каждую покупку

Госдума окончательно приняла закон о введении нового технологического сбора. Деньги будут собирать с электронной отрасли и направлять на ее же поддержку.

Закон о техсборе принят

Закон о технологическом сборе за импорт и производство электроники принят Государственной Думой России в третьем, окончательном чтении, пишет «Интерфакс». Изменения вносятся в закон «О промышленной политике в России».

С 1 сентября 2026 г. за ввоз или производство электронной компонентной базы (электронных модулей, ЭКБ) и промышленной продукции, содержащей ЭКБ, нужно будет платить в федеральный бюджет до 5 тыс. руб. за каждую единицу продукции.

Кто будет платить

Водить сбор планируется в два этапа, чтобы дать время на адаптацию и отладку механизма. И все же у бизнеса будет сравнительно немного времени на подготовку к изменениям.

ram6_700.jpg
fabrikasimf / FreePik
Первыми новый техсбор начнут платить импортеры и производители ноутбуков, смартфонов и светотехнических изделий

На первом этапе плата будет взиматься с готовой электронной аппаратуры — ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. На втором этапе — с электронных компонентов и модулей, являющихся основой для этой аппаратуры.

Сбором будут облагаться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Ставки, порядок и сроки его уплаты еще предстоит утвердить Правительству.

Размер сбора будет определяться отдельно для каждой конкретной единицы продукции, а итоговая сумма будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе от цены этой продукции, ранее предполагали участники рынка, как писал CNews в ноябре 2025 г.

Последствия для отрасли

С сентября до конца 2026 г. за счет нового сбора в бюджет должно поступить 20 млрд руб., в 2027 г. — порядка 88 млрд руб., а начиная с 2028 г. — порядка 110 млрд руб., приводит агентство оценку замглавы Минфина Алексея Сазанова. Итого получается около 218 млрд руб. в 2026-2028 гг.

Деньги пойдут на государственные программы поддержки самой же электронной отрасли для финансирования ее развития с целью укрепления технологического суверенитета страны, уверяли в Минпромторге.

Ведение технологического сбора приведет к повышению цен как минимум на величину самого сбора, сказали опрошенные в начале ноября 2025 г. Forbes эксперты.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что такая мера увеличит ценовой разрыв между легально и нелегально ввезенным товаром, а добросовестные участники потеряют последние конкурентные преимущества.

Директор по связям с общественностью российской Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов заявил изданию, что введение сборов негативно отразится на развитии отечественных производителей и рынка в целом, так как дополнительный сбор нужно будет платить, а меры поддержки дойдут не до всех.

Анна Любавина

