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Соколов Артем



30.01.2025 На Ozon, Wildberries и «Авито» по паспорту. Россиян хотят заставить регистрироваться в онлайн-магазинах и сайтах объявлений через «Госуслуги» 1
28.11.2024 Mont и RDW Computers заключили партнёрское соглашение 1
21.11.2024 Лихие 90-е пришли в онлайн. Продавцов на Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» терроризируют «потребители-экстремисты» и «организованные банды юристов» 1
11.03.2024 Владельцы пунктов выдачи заказов Ozon создали более 100 тыс. рабочих мест в России 1
28.02.2024 На маркетплейсах уже 18 млн карточек с пометкой «Товар проверен» и ссылкой на реестр Росаккредитации 1
30.01.2024 Россиян отлучают от Ozon и Wildberries. Власти делают все, чтобы забирать покупки было далеко и неудобно 1
26.12.2023 В России введут в магазинах обязательный минимум отечественной электроники. Перечень в разработке. Опрос 1
16.08.2023 Маркетплейсам разрешат продажу спиртного через интернет. Покупки придется подтверждать на «Госуслугах» 1
17.07.2023 Россиян завалило поддельными смартфонами и ноутбуками. Покупатель почти всегда в проигрыше 1
15.02.2023 Россияне попали в сети. Оборот интернет-торговли вырос почти на треть 1
16.01.2023 Иностранцев отлучат от владения маркетплейсами в России, Белоруссии и Казахстане 1
21.11.2022 Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов 1
09.08.2022 Wildberries, Ozon и «Яндекс.маркет» создали общероссийскую систему для борьбы с контрафактом 1
19.07.2022 В магазинах России появится гарантия на «серые» ПК, смартфоны, ноутбуки 1
12.04.2022 В Crosstech Solutions Group назначен коммерческий директор 2
29.03.2022 Sokolov запустил онлайн-конструктор ювелирных украшений 1
17.02.2022 В третьем пакете мер господдержки ИТ-отрасли России задан фокус на интернет-магазины 2
03.12.2021 В России заблокировали главную мировую площадку для рукодельников, хотя запрещенную информацию она удалила 2
19.08.2021 Sokolov запустил виртуальную примерку ювелирных украшений 1
07.07.2021 Бренд Sokolov запустил проект «Smart jewelry» 1
18.06.2021 Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты 2
02.06.2021 Европейский онлайн-продавец детских товаров уходит из России, хотя рынок бешено растет 1
28.05.2021 Россиянам разрешили спорить с интернет-магазинами через «Госуслуги» 1
17.11.2020 Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты 1
03.11.2020 Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов 1
08.07.2020 «Сбермаркет» вступил в АКИТ 1
19.03.2020 ЦРПТ и АКИТ поддержали дистанционную торговлю лекарствами 1
18.03.2020 Путин разрешил онлайн-продажу лекарств по всей России. Аптеки против 1
06.09.2019 «Почта России» решила в 10 раз увеличить онлайн-экспорт с помощью электронных меток 1
28.02.2019 Российская розница восстала против Visa и Mastercard 1
22.11.2018 АФТ и АКИТ объединились для развития cистемы быстрых платежей 1
25.09.2018 ФНС хочет лишить доменов интернет-магазины без касс 1
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы 1
02.03.2017 Как интернет-магазину перейти на онлайн-кассы? 1
25.10.2016 E-Comspace 2016: электронная коммерция не нуждается в госрегулировании 1
16.09.2016 Онлайн-кассы: модернизация или замена оборудования? 2
04.02.2016 Выявлены 3 самых рискованных для веб-студий области взаимодействия с клиентами 1
11.09.2015 «Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет». Исследование 1
21.06.2013 Виртуальные системы: иллюзия безопасности или беспричинный страх? 1
21.06.2013 Бизнес эволюционирует от частных к гибридным облакам 1

Публикаций - 46, упоминаний - 53

Соколов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7364 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 4
Сбер - InSales - Инсейлс 51 4
Samsung Electronics 10269 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4887 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 271 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 592 3
Ростелеком 9712 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 624 2
8231 2
1С-Битрикс - Bitrix 580 2
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Cisco Systems 5115 2
Крок - Croc 1777 2
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
PayPal 654 1
RetailCRM 31 1
Robokassa - Робокасса 51 1
АйТи 1367 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Broadcom - VMware 2363 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 194 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 324 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Trend Micro 603 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
NetCAT - НетКэт 39 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 654 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2356 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 3
GFG - Lamoda - Купишуз 164 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 3
Почта России ПАО 2116 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Лента - Утконос 177 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 818 2
Связной ГК 1370 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
НСПК - Национальная система платежных карт 814 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
ВТБ Страхование 61 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 29 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
Gucci - Дом моды Гуччи 33 1
Etsy 16 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 438 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5924 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3280 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11659 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2836 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Районные суды РФ 65 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2505 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
Судебная власть - Judicial power 2315 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 9 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 25 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 30
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 28 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
ЛДПР 105 1
АФТ - Ассоциация Финтех 165 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 10 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24185 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2242 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16155 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8009 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29735 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4870 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11633 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12195 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2307 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3753 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11965 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12544 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4015 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25393 3
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7670 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2906 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5038 3
Маркировка - Marking 1056 3
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 295 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4082 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1460 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8176 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11066 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12635 2
Яндекс.Маркет 939 9
Google Android 14013 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 3
Apple iOS 7817 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 830 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 2
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 84 2
UMI.CMS 65 2
Simtech CS-Cart CMS 14 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
Яндекс.Лавка 231 2
FreePik 997 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7088 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
WordPress Foundation - WordPress 225 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 181 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 80 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 1
Код Безопасности - vGate 73 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
Avaya Aura 45 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Cisco Codian 26 1
Intel Core Quad 123 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4452 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Московский метрополитен - МосМетро 8 1
Путин Владимир 3176 5
Макаров Алексей 62 2
Заединов Руслан 46 2
Рудычева Наталья 95 2
Казарян Карен 74 2
Колонский Евгений 4 2
Горелкин Антон 93 2
Бурмистров Михаил 29 2
Щеголев Игорь 698 1
Носков Константин 236 1
Подгузов Николай 28 1
Воробьев Андрей 167 1
Юсупов Реваз 25 1
Егоров Даниил 23 1
Жаркова Татьяна 20 1
Колчина Оксана 11 1
Исаев Андрей 22 1
Сакиб Максим 2 1
Покровский Иван 118 1
Игнатьева Нелли 2 1
Курмангужин Асан 5 1
Сулин Алексей 4 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Романенков Алексей 11 1
Бударин Алексей 1 1
Сорокин Александр 6 1
Гражданкин Алексей 1 1
Иванов Александр 101 1
Кузнецов Сергей 154 1
Анищук Наталья 30 1
Королев Сергей 43 1
Катков Павел 29 1
Захарченко Антон 10 1
Русинова Юлия 24 1
Бочерова Елена 31 1
Свириденко Андрей 97 1
Таран Сергей 42 1
Кононов Александр 5 1
Назаров Алексей 71 1
Бударин Андрей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 4
Европа 21779 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3949 2
Россия - СФО - Новосибирск 4302 2
Беларусь - Белоруссия 5671 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7440 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1768 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1575 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1957 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Латвия - Юрмала 13 1
Германия - Федеративная Республика 12688 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3107 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1567 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1541 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 1
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Израиль 2732 1
Армения - Республика 2281 1
Украина 7615 1
Казахстан - Республика 5534 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1265 1
Россия - УФО - Свердловская область 1501 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1657 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2733 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1500 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1522 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Индия - Bharat 5455 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 676 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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