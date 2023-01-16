Иностранцев отлучат от владения маркетплейсами в России, Белоруссии и Казахстане

В России сформирован проект соглашения об электронной торговле в ЕАЭС. Авторы планируют ввести ограничения на работу маркетплейсов с долей иностранцев в капитале более 49% или более трети в руководящем органе. Нововведения не затронут владельцев интернет-площадок с гражданством владельцев из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Предполагается, что это поможет сохранить контроль над крупнейшими маркетплейсами национальным акционерам.



Электронная торговля в ЕАЭС закрывается от иностранцев

Новая редакция проекта соглашения об электронной торговле в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) предполагает, что страны-участницы смогут ограничивать работу интернет-площадок с иностранной долей владения более 49%. Делать они это смогут и в том случае, если больше трети членов руководящего органа — граждане других государств. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст проекта, подлинность которого подтвердили в Минэкономразвития.

Известно, что требование не будет распространяться на капитал и непосредственных граждан государств — членов союза из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

10 января 2022 г. документ был направлен в другие профильные ведомства и участникам рынка. Его должны согласовать сначала российские власти, потом направить на обсуждение в Евразийскую экономическую комиссию, после чего его подпишут все страны-участницы. Затем, как объяснил CNews директор Института исследований интернета Карен Казарян, все будет зависеть от имплементации положений соглашения в национальном законодательстве стран, «так как соглашение — это еще не закон».

Для чего нужно ограничение

Представители Минэкономразвития в беседе с РБК уточнили, что предложенные нормы находятся на этапе обсуждения с участниками рынка и экспертами. Некоторые из них уверены, что торговые интернет-площадки относятся к «уязвимой критической инфраструктуре», и ограничение иностранного владения станет «некой страховкой для защиты внутренних потребителей».

Карен Казарен уточнил в разговоре с CNews, что изначально соглашение, которое должно было ввести унифицированные правила электронной торговли среди стран ЕАЭС, формировалось «для защиты от китайцев», которые владеют рядом маркетплейсов. Однако теперь, уверен эксперт, соглашение может ударить по российским компаниям, работающим в Белоруссии, Казахстане и других странах, например по Ozon.

Новое соглашение может сказаться на работе российских компаний, работающих на территории ЕАЭС

Сейчас самые крупные игроки на рынке электронной коммерции в России, по версии Infoline, это Wildberries (товарооборот 883,8 млрд руб.), Ozon (536,2 млрд руб.) и онлайн-бизнес группы «Яндекса» («Яндекс.маркет», «Яндекс.лавка», «Яндекс.еда» и Delivery Club — 194,6 млрд руб.). Единственный маркетплейс в России с иностранным участием — это «AliExpress Россия», но его сейчас контролируют российские акционеры.

В то же время, в других странах ЕАЭС AliExpress может пострадать — как и другие иностранные маркетплейсы, типа Amazon, Asos и др. К слову, россияне на этих площадках ничего не могут заказать уже почти год — с начала специальной военной операции на Украине компании не доставляют свои товары в Россию.

Глава отечественной Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов объяснил изданию, что компании, которые в ней состоят, полностью российские и под действие нового закона, если он будет принят, не подпадут. Он выдвинул гипотезу, что этот пункт соглашения должен «приземлить» иностранные компании в ЕАЭС и подтолкнуть их к созданию филиалов или представительств на территории государств-участниц.

Глава «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров отметил изданию, что авторы соглашения пытаются обеспечить сохранение контроля над крупнейшими мультикатегорийными маркетплейсами за национальными акционерами, так как это крупнейшие и наиболее быстрорастущие игроки на рынке онлайн-продаж.

Что еще есть в документе

В тексте соглашения авторы также предлагают сформировать единый реестр электронных торговых площадок. Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не включен в этот реестр и нарушит установленные требования, его сайт заблокируют.

Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать Поддержка ИТ-отрасли

Также будет создан единый список запрещенных или ограниченных к продаже товаров, установлены требования к форме и порядку оплаты товара, включая возможность использования национальных платежных систем и расчетов в национальных валютах государств — членов ЕАЭС. Будет установлен и максимальный размер комиссии, которую взыскивают операторы платежных систем и финорганизации при оплате онлайн.

Соглашением предлагается сделать свободный доступ к единому перечню открытых данных «во взаимной торговле», разрешить использовать электронный документооборот при трансграничной торговле.

В документе уточняется, что на государственные закупки, биржевую торговлю и услуги электросвязи предложенные требования распространять не станут.

Похожие законодательные инициативы

В России в 2016 г. приняли закон, запрещающий иностранцам владеть более 20% в уставном капитале отечественных СМИ. Такое же требование собирались установить и в отношении онлайн-кинотеатров, но в итоге ограничились лишь теми аудиовизуальными сервисами, для которых российский рынок не является ключевым. После принятия закона Netflix стал работать в России через «Национальную медиа группу».

Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать Поддержка ИТ-отрасли

В 2018 г. депутат Антон Горелкин выступил с предложением ограничить 20% долю иностранцев в новостных агрегаторах, а в 2019 г. — в любых «значимых интернет-ресурсах, которые активно собирают информацию о российских пользователях». После этого акции «Яндекса» рухнули более чем на 20%, и парламентарий отозвал проект на доработку.

В 2022 г. Горелкин предложил ограничить до 20% долю участия иностранных компаний в сервисах для размещений объявлений, что вызвало шквал негодования на рынке. Новое предложение депутата было раскритиковано представителями рынка.

Ограничить иностранцев во владении сервисами такси также предлагал депутат Евгений Москвичев, однако в итоге свою поправку он отозвал по неизвестным причинам.