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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Киргизия
Киргизская Республика
Кыргызстан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 593, упоминаний - 958
Киргизия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 11
|Медведев Дмитрий 1433 10
|Зубов Александр 11 9
|Сачков Владимир 11 9
|Писарев Алексей 10 9
|Погосян Ашот 11 9
|Фролова Светлана 41 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Абылгазиев Мухаммедкалый 8 6
|Черногубова Наталья 9 6
|Халдаров Артур 4 4
|Чичваркин Евгений 82 4
|Акаев Жанар 4 4
|Рейман Леонид 407 4
|Носков Константин 201 4
|Волков Дмитрий 39 3
|Байымбетов Жакыпбек 3 3
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 3
|Ветлугин Дмитрий 5 3
|Акимов Максим 167 3
|Бакиев Максим 33 3
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 3
|Бакиев Курманбек 44 3
|Шаршембиев Бакыт 3 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Лацанич Василь 92 3
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 3
|Аксельрод Илья 15 2
|Бакальчук Татьяна 5 2
|Цыбульников Вячеслав 35 2
|Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
|Минасян Карине 91 2
|Тюрина Мария 39 2
|Казак Максим 95 2
|Губанов Андрей 17 2
|Аз-Зари Хусейн 19 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Маевский Леонид 24 2
|Назаров Алексей 69 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754705, в очереди разбора - 658400.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754705, в очереди разбора - 658400.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru