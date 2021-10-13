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Киргизия
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Кыргызстан


13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 4
10.08.2021 Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн 2
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 1
21.07.2021 Почта России предлагает специальные условия по наложенным платежам для интернет-магазинов 1
20.07.2021 ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году 2
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана 3
01.07.2021 Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 3
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 22
29.06.2021 Терминалы Galileosky контролирует работу техники в угольном карьере в Киргизии 1
25.06.2021 Softline помогла банку «Бай-Тушум» в Кыргызстане внедрить систему управления потоками клиентов 2
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
27.05.2021 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города» 5
26.05.2021 Фигурантам уголовного дела о частотах Beeline заменили тюрьму штрафами 5
25.05.2021 Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет 1
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
24.05.2021 Сбербанк запустил моментальные переводы из Казахстана в Китай 1
21.05.2021 Samsung, Intel и HP ввозят технику в Россию через Казахстан из-за бюрократии ФСБ 1
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства 1
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 2
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
20.04.2021 Хозяева «Билайна» лишились гендиректора 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
08.04.2021 «Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве 1
18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов 3
17.02.2021 В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше» 1
08.02.2021 Постсоветский топ-чиновник арестован за бесплатную раздачу радиочастот 6
05.02.2021 Концерн «Автоматика» расширил линейку абонентских IPTV-приставок 1
04.02.2021 Арестован бывший топ-менеджер Beeline 4
29.01.2021 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1

Публикаций - 593, упоминаний - 958

Киргизия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 84
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 48
Питерская группа связистов 113 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 21
Microsoft Corporation 10997 19
Золотая Корона 280 17
Navitel - Навител Навигатор 252 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 12
VK - Mail.ru Group 2482 11
Apple Inc - Эппл Рус 7669 10
Yandex - Яндекс 4098 10
Samsung Electronics 5627 7
Veon - Beeline - Sky Mobile 36 7
Facebook 3764 7
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 7
Альфа-Телеком ГК - Megacom 72 6
Синтерра - Synterra 562 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 5
Google LLC 7124 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 5
SAP SE 3207 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
Крок 1219 4
АвтоТрекер 95 4
IBM 3524 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
Telegram Group 702 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
АФК Система ПАО 990 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
INOI - ИНОЙ 30 3
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 49 3
Turkcell 178 3
Dr.Web - Доктор Веб 974 3
Cisco Systems 2035 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 23
Юнистрим - Unistream 166 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
РусславБанк - РСБ 147 8
Альфа-Групп 318 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 6
Net Element - NETE 49 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 4
Wildberries 128 4
Почта России ПАО 1570 4
Альфа-Банк 1122 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
Western Union 86 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Visa International 1343 2
Почта Банк 289 2
Связной ГК 875 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Юнитайл - Unitile 5 2
БТА Банк - Туран Алем 13 2
Яндекс.Такси 271 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Mars Kazakhstan 2 2
Душанбе сити МДО 2 2
Трансаэро - авиакомпания 41 2
Агробанк АКБ 2 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 2
KupiVip 75 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
IPOC 27 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 24
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 11
Правительство РФ 2198 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Первомайский районный суд города Бишкек 5 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Правительство Республики Таджикистан - Антимонопольная служба 1 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции 1 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
Руссофт - Russoft 250 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 5
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Big Data - Большие данные 1136 2
DevOps - Development и Operations 296 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 132 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Google Android 10750 27
ЭОС Дело СЭД 619 13
Apple iOS 5741 13
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 12
Microsoft Windows 10 6602 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 7
Linux OS 4236 7
VK - Mail.ru Одноклассники 848 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Microsoft Office 1916 5
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 4
WhatsApp Messenger 654 4
Apple iPad 3263 4
Apple macOS 921 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
INOI - Серия смартфонов 8 3
Microsoft SQL Server 789 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
INOI R - Серия смартфонов 19 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
Rakuten Viber 429 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
Avanpost IDM Access System 20 2
VirusTotal 40 2
Telegram Gram - Криптовалюта 32 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 2
INOI S - Серия смартфонов 3 2
Microsoft Azure 1171 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
SAP Business One - SAP B1 57 2
ИРЦЭ Optimum SkyNet Engine for Retail (Оптимум СкайНет Энжн) 2 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Путин Владимир 1820 11
Медведев Дмитрий 1433 10
Зубов Александр 11 9
Сачков Владимир 11 9
Писарев Алексей 10 9
Погосян Ашот 11 9
Фролова Светлана 41 6
Никифоров Николай 1126 6
Абылгазиев Мухаммедкалый 8 6
Черногубова Наталья 9 6
Халдаров Артур 4 4
Чичваркин Евгений 82 4
Акаев Жанар 4 4
Рейман Леонид 407 4
Носков Константин 201 4
Волков Дмитрий 39 3
Байымбетов Жакыпбек 3 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 3
Ветлугин Дмитрий 5 3
Акимов Максим 167 3
Бакиев Максим 33 3
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 3
Бакиев Курманбек 44 3
Шаршембиев Бакыт 3 3
Гуцериев Михаил 107 3
Лацанич Василь 92 3
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 3
Аксельрод Илья 15 2
Бакальчук Татьяна 5 2
Цыбульников Вячеслав 35 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
Минасян Карине 91 2
Тюрина Мария 39 2
Казак Максим 95 2
Губанов Андрей 17 2
Аз-Зари Хусейн 19 2
Кисляков Евгений 83 2
Маевский Леонид 24 2
Назаров Алексей 69 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 415
Казахстан - Республика 2618 349
Беларусь - Белоруссия 2079 274
Украина 3344 219
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 202
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 81
Армения - Республика 684 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 49
Узбекистан - Республика 820 43
Германия - Федеративная Республика 3606 39
Таджикистан - Республика 433 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 33
Франция - Французская Республика 2109 31
Грузия 687 28
Молдавия - Республика Молдова 427 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 27
Эстония - Эстонская Республика 410 26
Индия - Республика 2156 25
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 24
Туркмения - Туркменистан 195 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 17
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 15
Восточная Европа 1667 15
Европа 3725 13
Турция - Турецкая республика 950 13
Испания - Королевство 1248 13
Италия - Итальянская Республика 1363 13
Болгария - Республика 306 12
Литва - Литовская Республика 328 12
Монголия 172 12
Нидерланды 969 11
Латвия - Латвийская Республика 450 11
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Азия - Азиатский регион 1510 9
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Япония 2752 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 48
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
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SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Великая Отечественная война 122 1
ИТ-аналитика 15 1
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