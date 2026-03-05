Разделы

ЧелГУ ФГБОУ ВО Челябинский государственный университет


СОБЫТИЯ


05.03.2026 НИИЭТ внедряет отечественные микросхемы в образовательный процесс 2
06.08.2025 Около 70 Мбит/с в часы пик: «МегаФон» расширил сеть в челябинских новостройках 1
14.02.2025 МТС на четверть увеличила скорость LTE в густонаселенных районах Челябинска 1
27.03.2024 Челябинские абитуриенты предпочитают вузы региона столичным 2
02.02.2024 МТС разогнала мобильный интернет в центе Магнитогорска 1
07.07.2023 «Ростех» разработает инфраструктуру для беспилотников на Урале 2
20.10.2022 21 октября в Московской области стартует I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 1
08.06.2022 В Челябинске создадут «Цифровую лабораторию» на базе «Элар Планскан» 4
24.05.2022 Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году 1
20.05.2022 Алексей Анкудинов -

Ритейл готов к инновациям, но без классических касс не обойтись

 2
29.04.2022 Алексей Анкудинов, CSI: Ритейл готов к инновациям, но без классических касс не обойтись 2
02.04.2019 Киберспорт доступен всем 1
11.01.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
29.12.2016 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
22.09.2015 Максим Ледяев назначен руководителем блока «Доступ» макрорегионального филиала «Южный Урал» Компании ТТК 1
17.06.2014 МТС запустила LTE в Челябинской области 1
14.02.2014 Назначен новый глава SAP СНГ 1
16.08.2012 Как 26-летний Артур Контрабаев стал ИТ-директором Тульской области 3
17.07.2012 Обнаружен самый молодой ИТ-директор российского региона 1
05.09.2011 Moscow Business School организует удаленное обучение на базе Cisco TelePresence 1
19.04.2011 «Скай Линк» объявил о новых назначениях 1
08.04.2011 С 14 по 18 апреля в Екатеринбурге пройдёт финал Всероссийских межвузовских соревнований по защите информации 1
11.02.2011 Что мешает россиянам участвовать в главном конкурсе по разработке СПО? 1
17.05.2010 На «Яндекс.Картах» появились панорамы новых городов 1
21.12.2009 ЧелГУ приобрёл оборудование ВКС Tandberg 3
27.11.2007 В Челябинской области внедряют «Евфрат-Документооборот» 1
28.11.2006 Екатеринбуржцы победили в соревновании хакеров 1
29.01.2002 В Сети состоялся онлайн-семинар по системам дистанционного обучения 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 3
Raiffeisen - PC-WARE - Society of information technologies - Общество информационных технологий 11 2
МегаФон 10169 2
Amazon Inc - Amazon.com 3175 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 2
ДатаКрат - DataKrat 19 2
Softline - Novacom - Новаком Групп 16 1
Финансист 68 1
inSmart - Инсмартавтоматика 6 1
ТТК - Магинфо 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 1
SAP SE 5473 1
Cisco Systems 5241 1
Yandex - Яндекс 8676 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
Microsoft Corporation 25372 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
9133 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4643 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1089 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
Google LLC 12372 1
SAP Consulting 36 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
City Scanner - Ситисканнер 3 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Челябинская Сотовая Связь 25 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1102 2
Лента - Сеть розничной торговли 2304 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 205 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 101 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 2
X5 Group - Перекрёсток 615 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3167 2
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6367 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 1
Казанский кремль - музейный комплекс 10 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9514 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8893 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22100 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32311 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23479 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2073 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25824 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8993 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8255 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8200 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14421 2
Оповещение и уведомление - Notification 5437 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1231 2
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 114 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4750 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4707 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17290 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5360 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4075 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34250 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9849 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2062 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13441 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 647 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3155 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9631 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13106 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2467 2
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 163 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 448 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5920 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2488 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5696 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5746 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1850 2
Microsoft Windows 16478 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 824 2
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 2
Tencent - WeChat - мессенджер 168 2
Alibaba Group - AliPay 82 2
CSI Set Galya - чат-бот 5 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 2
HyperMethod - eLearning Office 15 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 1
Linux KDE Plasma 253 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5965 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1548 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 255 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2465 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 616 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 990 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 73 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 1
Cisco Systems - Tandberg Content Server 7 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 21 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 171 2
Кузнецов Александр 153 2
Анкудинов Алексей 25 2
Контрабаев Артур 70 2
Березной Андрей 74 2
Литвак Игорь 4 1
Токарев Вячеслав 1 1
Брыкин Дмитрий 5 1
Блинов Андрей 5 1
Когутенко Андрей 1 1
Выдра Андрей 1 1
Соболев Сергей 6 1
Изместьев Андрей 1 1
Соколова Алёна 1 1
Ахмадуллина Карина 1 1
Чумак Арина 1 1
Шуваева Марина 1 1
Самарина Екатерина 1 1
Наземцев Сергий 1 1
Щербаков Кирилл 1 1
Юсупова Татьяна 2 1
Самарина Оксана 2 1
Стариков Константин 1 1
Фоминых Анжелика 1 1
Новожилов Василий 1 1
Астафьев Владислав 1 1
Романов Владислав 1 1
Горбатюк Олег 1 1
Ефименко Алексей 1 1
Старостенко Илья 1 1
Волкова Дарья 1 1
Усачев Максим 2 1
Мещеряков Владимир 4 1
Матросов Данил 1 1
Шумакова Анастасия 1 1
Плужник Евгений 3 1
Постовалов Ярослав 1 1
Долматова Екатерина 1 1
Ставрати Олег 3 1
Мишнев Владислав 1 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 21
Россия - РФ - Российская федерация 159212 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 11
Россия - УФО - Челябинская область 1427 8
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 290 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18883 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 6
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 321 6
Беларусь - Белоруссия 6101 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18448 3
Казахстан - Республика 5864 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1582 3
Россия - УФО - Курганская область 600 3
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 37 3
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 69 3
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 2
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 2
Россия - УФО - Челябинская область - Коркинский район - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 2
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 34 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3285 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1316 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8260 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 2
Узбекистан - Республика 1904 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 876 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1465 2
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 2
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 48 1
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 1
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 69 1
США - Калифорния - Риверсайд 31 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53663 1
Европа 24714 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1381 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6399 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5366 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26167 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8238 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6448 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8268 3
Информатика - computer science - informatique 1145 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4356 3
Образование в России 2584 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6317 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2681 2
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 116 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10822 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 915 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 431 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6722 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10597 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11840 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2992 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2343 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9767 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 2
Fashion industry - Индустрия моды 326 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6363 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4951 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5994 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2727 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 695 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 661 1
Спорт - Шахматы - Chess 255 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1531 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2988 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1025 1
TAdviser - Центр выбора технологий 436 2
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 6
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 11 2
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 536 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 303 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 2
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 10 1
МВД РФ - ЧЮИ - Челябинский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 1 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 36 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 21 1
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева 1 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 21 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 1
КарТУ - Карагандинский технический университет - КарГТУ - Карагандинский горный институт - КарПИ - Карагандинский политехнический институт 2 1
Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова 1 1
КТК ГАПОУ КО - Калужский технический колледж - Калужский технологический колледж 2 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1121 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 49 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 196 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 155 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 24 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 31 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 167 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 688 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 48 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 133 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
Google Summer of Code 10 1
