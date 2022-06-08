В Челябинске создадут «Цифровую лабораторию» на базе «Элар Планскан»

Новый отечественный планетарный сканер «Элар Планскан» А2-600 поставлен в Челябинский государственный университет, где он послужит для создания электронных коллекций наиболее ценных и значимых книг. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В рамках работы «Цифровой лаборатории» Челябинского государственного университета будут созданы электронные коллекции редких книг библиотеки, а также оцифрованы труды преподавателей ЧелГУ, что позволит, в том числе, вести совместную работу в приоритетных нацпроектах и отечественных инициативах по созданию единого цифрового пространства.

«Мы планируем совместную работу с издательством ЧелГУ по внедрению оригинал-макетов трудов наших преподавателей для электронного обучения и научной деятельности в российское и международное научное сообщество в соответствии с принятыми стандартами, форматами и правилами, – сказала директор научной библиотеки ФГБОУ ВО ЧелГУ Светлана Беляева. – Также создание и использование электронных копий будет способствовать задаче урегулирования юридических вопросов: от авторского права до готового документа».

«Элар Планскан» А2-600 оснащен сканирующей системой, способной решать задачи по оцифровке различных документов формата до А2+. Сотрудники университета смогут сканировать на нем, в том числе, сшитые, скрепленные, ветхие и нестандартные документы.

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«Создание «Цифровой лаборатории» будет способствовать раскрытию научного и учебного потенциала фонда библиотеки и обогащению электронного каталога полнотекстовыми изданиями», – отметила Светлана Беляева.