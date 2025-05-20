«Элар» представила новое поколение сканеров семейства «ПланСкан» и «Элар». Многофункциональные возможности и инновационные технологии Универсальные книжные сканеры «Элар ПланСкан» предназначены для оцифровки разноформатных документов, книг и папок, включая с

«Самбекские высоты» оцифруют исторические документы на «ЭЛАР ПланСкан» мидийное оборудование, интерактивные карты, медиарамы. Новый отечественный профессиональный сканер «ЭЛАР ПланСкан А2-600Р» поможет сотрудникам музея создать качественные цифровые копии документ

В Оренбургской области на «ЭЛАР ПланСкан» оцифруют метрические книги и старославянские тексты аеведческий музей, которому 18 июня исполнилось 85 лет, поставлен отечественный планетарный сканер «ЭЛАР ПланСкан А2-400» для оцифровки фондовых документов и наиболее ценных экспонатов. Это ста

В Белгороде оцифруют редкие книжные издания XVIII-начала XX веков арственный историко-краеведческий музей поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Элар Планскан» А2-400, - с помощью современного профессионального оборудования цифровые копии

Старейший музей на Урале оцифрует редкие книги и периодическую печать на «Элар Планскан» еском музее имени Пушкина начали работу на новом отечественном комплексе планетарного сканирования «Элар Планскан» А2-600Р. Об этом CNews сообщили представители «Элар». Краеведческий музей имен

В Смоленской нотариальной палате установлен «Элар Планcкан» На отечественном планетарном сканере «Элар Планcкан» А2-400 планируется оцифровать архивные документы различного формата и физического состояния. Об этом CNews сообщили представители «Элар». Смоленская областная нотариальная палата

В Челябинске создадут «Цифровую лабораторию» на базе «Элар Планскан» Новый отечественный планетарный сканер «Элар Планскан» А2-600 поставлен в Челябинский государственный университет, где он послужит дл

ГИТИС планирует оцифровывать редкие пьесы на ЭЛАР «ПланСкан» Отечественный планетарный сканер ЭЛАР «ПланСкан А2-600Р» установлен в Библиотеке Российского института театрального искусства – ГИТИ

Сканеры «ЭЛАР ПланСкан» установлены в одной из крупнейших сельскохозяйственных библиотек мира Два отечественных планетарных сканера «ЭЛАР ПланСкан» А2-600Р помогут Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке увеличить объем оцифровываемых книг и оптимизировать работу сотрудников. Центральная научная сельскохозяйствен

В Государственной публичной исторической библиотеке РФ установлен новый сканер А2+ «Элар» объявила о поставке сканера «Элар ПланСКАН А1В» в Государственную публичную историческую библиотеку России (ГПИБ России).З

«Элар» поставила ПланСкан А2В для архивов Красноярского края оборудования для оцифровки фондов муниципальных архивов Красноярского края. На планетарном сканере Элар ПланСкан А2В в цифровой вид будут переведены документы архивов Саянского района и г. Ени

«Элар» поставил в Углегорский муниципальный архив сканер для оцифровки документов Корпорация «Элар» поставила в архив Углегорского муниципального района Сахалинской области сканер «Элар ПланСкан А2В». С помощью нового оборудования сотрудники подразделения администрации опти

«Элар» поможет оцифровать фонды Государственного центрального музея кино Корпорация «Элар» поставила планетарный сканер «Элар ПланСкан А2В» в Государственный центральный музей кино. Оцифровка различных документов н

Муниципальный архив Ленского района Якутии оцифрует документы с помощью сканера «Элар» орация «Элар» продолжает оснащать профессиональным сканирующим оборудованием муниципальные архивы. «Элар ПланСкан А2В» был установлен в муниципальном архиве Ленского района республики Саха (Яку

Элар поставила планетарный сканер в библиотеку Государственного Академического Мариинского театра ла о поставке в библиотеку Государственного Академического Мариинского театра планетарного сканера «Элар ПланСкан А2В». Как рассказали CNews в компании, на оборудовании будет оцифровываться нот

«Элар» поставила сканер патентно-технической библиотеке Кыргызстана в Государственную патентно-техническую библиотеку Республики Кыргызстан планетарного сканера «ЭЛАР ПланСкан А2ВЦ-400». Как рассказали CNews в компании, с помощью нового оборудования в библиоте

В Госархиве Севастополя создадут цифровые копии документов высокого качества «ЭЛАР» сообщил об установке в государственном архиве города Севастополя планетарного сканера ЭЛАР ПланСкан С-600. Как рассказали CNews в компании, в хранилищах государственного архива го

«Элар» поставил комплекс планетарного сканирования госархиву Камчатского края го оборудования для оцифровки. Как рассказали CNews в компании, комплекс планетарного сканирования «Элар ПланСкан А2В-600» будет использоваться как функциональная часть единой информационной си

Геологические отчеты будут оцифровываться на «Элар ПланСкан» А2В по Северо-Западному Федеральному округу будут переводить документы с помощью планетарного сканера «Элар ПланСкан» А2В. Корпорация «Элар» поставила в организацию оборудование собственного произ

«Элар» поставила универсальный сканер для музея-заповедника «Коломенское» венный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское» (МГОМЗ) сканер «Элар ПланСкан А2В». Об этом CNews сообщили в «Элар». На новом оборудовании будут сканироватьс

«Элар» поставил в Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского два комплекса планетарного сканирования в Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского два комплекса планетарного сканирования «Элар ПланСкан» С-600. В крупнейшем вузе Республики Крым (8 академий и институтов, 5 колледжей

Военную историю отсканируют на «ЭЛАР ПланСкан» В Центральный музей Великой Отечественной войны поставлен планетарный сканер «ЭЛАР ПланСкан» серии «А1В». Центральный музей Великой Отечественной войны – это уникальный ме

Редкие рукописи из фонда Национальной библиотеки Татарстана будут оцифрованы Корпорация ЭЛАР поставила в Национальную библиотеку Республики Татарстан планетарный сканер «ЭЛАР ПланСкан» серии «C». С помощью профессионального сканирующего оборудования будут оцифров

«Элар» разработала новую конструкцию прижимного стекла для сканеров «Элар ПланСкан А2В» Специалисты «Элар» разработали новую конструкцию прижимного стекла для планетарных сканеров «Элар ПланСкан А2В». Как сообщили CNews в «Элар», оптимизированный модуль предназначен для оци

Служба «одного окна» Департамента городского имущества Москвы оснащена сканерами «Элар ПланСкан» и «ПланСкан». Об этом CNews сообщили в корпорации «Элар». Три устройства планетарного сканирования «Элар ПланСкан» серии А2В, оснащенные программным обеспечением для оцифровки и обработки изобр

Оцифрованы документы Государственного комитета обороны СССР 00 листов в РГАСПИ был развернут участок оцифровки, оснащенный шестью планетарными сканерами марки «Элар ПланСкан С». Поскольку большая часть документов в неудовлетворительном, изношенном, сост

Росреестр будет оцифровывать документы на «Элар ПланСкан» А2В ня активно используются различными ведомствами и госструктурами для поточной оцифровки документов. «Элар ПланСкан» А2В легко встраивается в ИТ-инфраструктуру организации, решая, в числе прочих,

Госархив Костромской области переводит в электронный вид документы начала XX столетия . По словам художника-реставратора архива Юлии Казариной, с помощью недавно приобретенного сканера «Элар ПланСкан» серии «С3» в учреждении будут создаваться электронные копии особо ценных и наи

Арбитражный суд Ставропольского края будет использовать сканер «Элар» для оцифровки документов В Арбитражный суд Ставропольского края поставлен планетарный сканер «Элар ПланСкан» серии А2В. Судебный орган будет использовать устройство для оцифровки сшитых д

Рукописи Льва Толстого переведут в цифровой формат с помощью решений «Элар» о оборудование для оцифровки рукописей и экспонатов, а именно — комплекс планетарного сканирования «Элар ПланСкан С3» и фотостудия автоматической 3D-съемки музейных предметов «Ортери РС360XL».

«Элар» поможет оцифровать материалы фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина Во Всероссийском музее А.С. Пушкина будет инсталлирован планетарный сканер «Элар ПланСкан С3-ЦА-600». Корпорация «Элар» выиграла аукцион на поставку данного оборудования

В библиотеке Военно-медицинской академии им. Кирова будут оцифровывать издания на базе «Элар ПланСкан» Корпорация «Элар» выполнила поставку универсального книжного сканера «ПланСкан А2В» в библиотеку Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Министерства обороны РФ. С помощью нового оборудования и программных модулей в вузе будут создаваться цифровые ресурсы,

Рукописи из фондов ГМИИ имени А.С. Пушкина оцифруют на оборудовании «Элар» Компания «ПроСофт-ПК» (Корпорация «Элар») поставила планетарный сканер «Элар ПланСкан» А2ВЦ в отдел рукописей Государственного музея изобразительных искусств имени А

В Новосибирской государственной областной научной библиотеке установят два комплекса планетарного сканирования «Элар ПланСкан» становку поставка аппаратно-программного комплекса оцифровки получила компания «ПроСофт-ПК» (корпорация «Элар»). В рамках реализации проекта будет установлено два комплекса планетарного сканирования «Элар ПланСкан» А2ВЦ. Оборудование оснащено V-образной колыбелью, которая даёт возможность оцифровывать как новые книги, так и раритетные издания с неполным раскрытием. Сканеры обладают функцией

В Госархиве Краснодарского края установлен «Элар ПланСкан» ии краевой целевой программы «Информационное общество Кубани (2012 - 2015 годы)» корпорация «Элар» установила в Государственном архиве Краснодарского края комплекс планетарного книжного сканирования «Элар ПланСкан» серии «С». Оборудование предназначено для бережной оцифровки ветхих документов, архивных дел, книг и журналов. Высокочувствительная оптика и бесконтактный способ сканирования поз

Департамент ЖКХ Краснодарского края установит планетарный сканер «Элар ПланСкан» ент жилищно-коммунального хозяйства края провёл открытый аукцион на поставку сканирующего оборудования. Победителем стала компания «ПроСофт-ПК» (корпорация «Элар»). Приобретение планетарного сканера «Элар ПланСкан» ВЦ формата А2 позволит сотрудникам департамента оптимизировать документационное обеспечение инженерных работ, создать базу электронных документов и повысить эффективность оказани

«Элар» оснастит комплексом «ПланСкан» Территориальный фонд геологической информации по СФО тоги отрытого аукциона на поставку планетарного сканирующего оборудования. Победителем стала компания «ПроСофт-ПК» (корпорация «Элар»), которая оснастит организацию программно-техническим комплексом «Элар ПланСкан» формата А2. Территориальный фонд имеет 11 филиалов и занимает одно из ведущих мест среди профильных организаций России по объему геологических информационных ресурсов. В его архи

На «Элар ПланСкан» серии «Репро» оцифруют книжные памятники народов Внутренней Азии тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИМБИТ СО РАН) установлен книжный сканер «Элар ПланСкан» серии «Репро». Оборудование предназначено для сканирования сброшюрованных и кр

«Элар» поставил книжные сканеры «Элар ПланСкан» в управления ЗАГС республик Карелия и Удмуртия нного правительства. Для этого региональные ЗАГСы оснащаются сканерами для оцифровки разноформатных документов различной степени сохранности. В частности, корпорация «Элар» поставила книжные сканеры «Элар ПланСкан» АЗ-Ц в управления ЗАГС республик Карелия и Удмуртия. Уникальная оптическая система, которой оснащено оборудование, обеспечивает высокое качество получаемых электронных образов пр