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«Самбекские высоты» оцифруют исторические документы на «ЭЛАР ПланСкан»

Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» создаст цифровые копии ценных и редких оригиналов на новом отечественном планетарном сканере. Об этом CNews сообщили представители ЭЛАР.

Музей «Самбекские высоты», самый большой региональный памятный комплекс и один из крупнейших в России, воздвигнут в Ростовской области недалеко от села Самбек в честь советских воинов.

Донской военно-исторический музей, входящий в состав музея «Самбекские высоты», раскрывает историю Великой Отечественной войны с акцентом на события, происходившие в Ростовской области. Музей в своих экспозициях активно использует мультемидийное оборудование, интерактивные карты, медиарамы. Новый отечественный профессиональный сканер «ЭЛАР ПланСкан А2-600Р» поможет сотрудникам музея создать качественные цифровые копии документов различного формата, которые можно использовать как для выставочной деятельности, так и для учетных целей. Копии также могут быть использованы для оперативной работы научных сотрудников, помогут бережно относиться к первоисточникам, в том числе к тем, которые требуют особой сохранности.

В музее комментируют, что планируется оцифровать подшивки газет, в том числе периода оккупации и периода Великой Отечественной войны, а также отдельные редкие издания.

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Цифровизация

«ЭЛАР ПланСкан А2-600Р» оборудован книжной колыбелью, которая работает как в плоском, так и в V-образном режимах, подстраивается под толщину переплета, что позволит оператору сканировать различные сшитые документы большой толщины. Современная камера позволяет получать высококачественные изображения в формате до A2+.

Также стоит отметить, что сканеры ЭЛАР входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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