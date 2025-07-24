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КАМИС

КАМИС

ООО «КАМИС» —   разработчик программного обеспечения для музеев. Команда специалистов работает с музеями с 1991 года, и осуществляет  цикл разработки и поддержки своих продуктов на единой платформе КАМИС — установку и настройку систем, конвертацию данных, постоянную техподдержку 24х7 и SLA, обучение. Важное направление — предоставление облачных сервисов для полнофункциональных музейных систем, Коллекций онлайн и сайтов, а также для хранения резервных копий.

УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Картины, агитационные плакаты и советские подшивки: в новосибирском музее начали оцифровку на «ЭларСкан» 1
22.07.2024 КАМИС подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
22.02.2023 «Элар» оцифровал для Русского музея тысячи книг и экспонатов из разных фондов 1
23.09.2022 «Элар» оцифрует фрагменты декора архитектурного памятника XVI века из списка ЮНЕСКО 1
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 1
05.08.2020 «Элар» оцифровала учетную документацию одного из старейших музеев России 1
10.06.2020 Искусственный интеллект Abbyy помог оцифровать историю Большого театра 1
21.09.2017 Виртуальный гид на базе технологий Microsoft будет проводить экскурсии по Оружейной палате 1
11.01.2017 В «Мемориальном музее космонавтики» оцифровали учетные книги 1
02.11.2016 Продолжается оцифровка экспонатов «Государственного Эрмитажа» на базе решений «Элар» 1
24.05.2016 «Элар» оцифровал документы из Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина 1
15.02.2016 МГОМЗ: Технологии оцифровки дают музейным работникам творческий импульс 1
12.01.2016 Театральный музей им. А.А. Бахрушина оцифровал фотографии и документы с помощью ЭЛАР 1
10.12.2015 В Московском музее-заповеднике переведены в электронный вид коллекции фондов «Археология», «Фото-фоно-видео фонд» и «Древнерусская живопись» 1
03.11.2015 В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» оцифрованы учетные книги 1
05.10.2015 Оцифрована история оперы и балета 1
25.08.2015 «Элар» реализует проект по оцифровке учетных книг для ГМИИ им. А.С. Пушкина 1
29.01.2013 «Элар» переведёт «в цифру» музейные коллекции Эрмитажа 1
15.04.2009 ИТ в Кремле: в Оружейной палате появились е-гиды HP 1
10.04.2009 Экскурсия по Оружейной Палате – теперь с электронным гидом HP 1
19.04.2007 Электронные гиды НР работают в «Оружейной палате» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

КАМИС и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1044 13
HP Inc. 5726 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1182 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 1
Microsoft Corporation 24960 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Adobe Systems 1563 1
Seiko Epson Corporation 899 1
Navigine 18 1
Adobe Macromedia 218 1
HPE Networking - HPE ProCurve 81 1
Цифра ГК 2496 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 435 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 16 2
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина ФГБУК - Бахрушинский музей - Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина - Литературно-Театральный музей Императорской Академии наук 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2913 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
Музей-усадьба И.Е. Репина 1 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 151 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 293 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 263 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4551 1
Оцифровка - Digitization 4764 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54174 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11900 11
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1446 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32499 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69533 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12695 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30957 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12710 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5726 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4705 2
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Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
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