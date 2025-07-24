ООО «КАМИС» — разработчик программного обеспечения для музеев. Команда специалистов работает с музеями с 1991 года, и осуществляет цикл разработки и поддержки своих продуктов на единой платформе КАМИС — установку и настройку систем, конвертацию данных, постоянную техподдержку 24х7 и SLA, обучение. Важное направление — предоставление облачных сервисов для полнофункциональных музейных систем, Коллекций онлайн и сайтов, а также для хранения резервных копий.