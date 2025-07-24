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КАМИС
ООО «КАМИС» — разработчик программного обеспечения для музеев. Команда специалистов работает с музеями с 1991 года, и осуществляет цикл разработки и поддержки своих продуктов на единой платформе КАМИС — установку и настройку систем, конвертацию данных, постоянную техподдержку 24х7 и SLA, обучение. Важное направление — предоставление облачных сервисов для полнофункциональных музейных систем, Коллекций онлайн и сайтов, а также для хранения резервных копий.
УПОМИНАНИЯ
КАМИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Мокеев Евгений 21 5
|Царева Юлия 7 4
|Полякова Ольга 7 2
|Гагарина Елена 3 2
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Онегин Евгений 9 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Антонова Ирина 5 1
|Горский Александр 3 1
|Определенов Владимир 20 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Харина Лидия 2 1
|Собинов Леонид 2 1
|Янес Мария 1 1
|Барщевский Иван 1 1
|Чуракова Екатерина 1 1
|Уланова Галина 1 1
|Некрасов Николай 1 1
|Шаляпин Федор 5 1
|Ефремова Ирина 5 1
|Урин Владимир 2 1
|Адаксина Светлана 3 1
|Плисецкая Майя 4 1
|Таценко Ольга 1 1
|Боев Игорь 1 1
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