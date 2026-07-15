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Scanner planetary Планетарный сканер Планетарное сканирование

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.07.2026 Рукописные книги XVI века и фотолетопись Великой Отечественной войны оцифруют в Тверском музее 1
17.06.2026 Сольвычегодский музей-заповедник пополнил парк оборудования для оцифровки 1
10.06.2026 Рукописи и нотные наброски Чайковского оцифруют на российском оборудовании 1
03.06.2026 Документальное наследие Горного Алтая оцифруют на российском оборудовании 1
15.04.2026 Центр кадастровой оценки Амурской области расширяет цифровой архив с помощью сканера «ЭларСкан» 1
25.03.2026 Исторические документы Выборгского архива оцифруют на планетарном сканере «ЭларСкан» 1
18.03.2026 С помощью сканера «Элар» оцифруют церковный Устав XVII века и Елизаветинскую Библию в старейшем музее Сибири 1
11.03.2026 Корпорация «Элар» представила российский планетарный сканер с искусственным интеллектом 1
19.02.2026 «Элар» разработал российский визуализатор для брайлевских фондов 1
04.12.2025 В Государственный архив Амурской области поставлен комплекс «ЭларСкан А1-600КС» 1
26.11.2025 Отечественные решения для архивов: оборудование «Элар» обеспечит оцифровку исторических фондов Калужской области 1
12.11.2025 Национальный архив Республики Адыгея расширяет цифровые возможности с оборудованием «Элар» 1
29.10.2025 Амурская библиотека внедрила технологии «Элар» для оцифровки региональной периодики 1
20.08.2025 В Удмуртии внедрено отечественное решение для оцифровки архивных документов 1
30.07.2025 «ЭларСкан» поможет в модернизации музейных фондов 1
24.07.2025 Картины, агитационные плакаты и советские подшивки: в новосибирском музее начали оцифровку на «ЭларСкан» 1
05.06.2025 Вологодский архив обновил технологии оцифровки с помощью «ЭларСкан» А2-800КС50 1
09.04.2025 Планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600КС с ПО «СканИмидж» поставлен в киностудию «Мосфильм» 1
26.03.2025 «Элар» внедрил современное решение для архива Махачкалы 1
12.03.2025 В фокусе высоких технологий: киностудия Горького оцифрует документы на «ЭларСкан» 1
06.03.2025 Цифровизация меняет работу Центра государственной кадастровой оценки Амурской области 1
26.02.2025 «ЭларСкан» послужит Петергофу 1
19.02.2025 В Коми оцифруют документы на «ЭларСкан» 1
19.04.2017 Россия: отечественные планетарные сканеры по итогам 2016 года захватили 87% рынка 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Scanner planetary и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1119 22
КАМИС 21 1
ATIZ Innovation 4 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 21 2
Музей-усадьба Архангельское 35 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Государственный мемориальный музыкальный музей‑заповедник П.И. Чайковского 5 1
Липецкий областной краеведческий музей 3 1
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13699 6
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3852 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 131 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3190 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 151 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 167 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
ГКУ РА Нацархив - Национальный архив Республики Адыгея Государственное казенное учреждение Республики Адыгея 2 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1514 3
Оцифровка - Digitization 5161 23
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3748 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 9
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1716 8
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2006 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34603 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9860 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25967 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22041 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1421 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 3
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1186 3
FADGI - Federal Agencies Digital Guidelines Initative 9 3
Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines 13 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1452 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3349 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27268 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13157 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11479 2
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 382 1
Optical storage - Оптическое хранилище - Оптический накопитель 37 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13027 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12797 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4400 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1160 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1246 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13883 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3245 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2853 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11733 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2603 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 36 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2749 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 933 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 473 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 216 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1371 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4307 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 204 1
ЭЛАР ЭларСкан 188 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2386 16
ЭЛАР СканИмидж 41 9
ЭЛАР Контекст 19 2
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 34 2
Архивный фонд РФ 115 2
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 2
Linux OS 11468 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6217 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2494 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 720 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3542 1
ЭЛАР Архив АИС 22 1
ЭЛАР ЭЛАРобот 18 1
Нижегородова Дарья 1 1
Беланова Елена 1 1
Пономаренко Пётр 1 1
Шаповалова Татьяна 1 1
Кузнецов Александр 161 1
Бушуев Александр 12 1
Иванова Наталья 11 1
Сидорина Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 10
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Россия - ДФО - Амурская область 943 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2816 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 2
Европа 24917 1
Швеция - Королевство 3773 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 787 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 781 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 156 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57362 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11532 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33526 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1813 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11663 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3330 3
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3733 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6136 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53176 1
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Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 84 1
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Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 492 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 57 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 18 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
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