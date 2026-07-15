Индексная книга (каталог) CNews*
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Scanner planetary Планетарный сканер Планетарное сканирование
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 24
Scanner planetary и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1119 22
|КАМИС 21 1
|ATIZ Innovation 4 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1514 3
|Нижегородова Дарья 1 1
|Беланова Елена 1 1
|Пономаренко Пётр 1 1
|Шаповалова Татьяна 1 1
|Кузнецов Александр 161 1
|Бушуев Александр 12 1
|Иванова Наталья 11 1
|Сидорина Елена 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.