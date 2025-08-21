Разделы

Царева Юлия


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 Зумеры мечтают работать под началом публичных руководителей 1
04.04.2024 42% предпринимателей не могут перейти к цифровой трансформации из-за проблем с Big Data 1
11.01.2017 В «Мемориальном музее космонавтики» оцифровали учетные книги 1
02.11.2016 Продолжается оцифровка экспонатов «Государственного Эрмитажа» на базе решений «Элар» 1
05.07.2016 Документы из собрания Музеев Московского Кремля оцифрованы корпорацией «Элар» 1
10.12.2015 В Московском музее-заповеднике переведены в электронный вид коллекции фондов «Археология», «Фото-фоно-видео фонд» и «Древнерусская живопись» 1
25.08.2015 «Элар» реализует проект по оцифровке учетных книг для ГМИИ им. А.С. Пушкина 1
13.08.2015 В Государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» оцифрованы учетные книги 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Царева Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1048 6
КАМИС 21 4
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 182 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 153 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54708 7
Оцифровка - Digitization 4788 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1465 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32767 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11993 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70141 2
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 502 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7757 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7090 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3394 1
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 161 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 120 4
ЭЛАР ПауэрСкан 19 3
Microsoft Office 3871 1
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 21 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
ЭЛАР ОРТЕРИ 9 1
Адаксина Светлана 3 1
Ушкова Юлия 1 1
Шестель Ольга 1 1
Бузыкина Юлия 1 1
Мокеев Евгений 21 1
Полякова Ольга 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 152210 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44803 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52907 1
Европа 24482 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1546 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6109 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53615 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 534 2
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 76 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11256 2
Аудит - аудиторский услуги 2914 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1693 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2464 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50065 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11467 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30884 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 423 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 1
Античность - Antiquitas 13 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 265 1
Dинамика 1 1
