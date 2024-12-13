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Индексная книга (каталог) CNews*
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Игнатова Мария



13.12.2024 Нехватка ИТ-кадров заставляет компании сдвигать сроки проектов 1
03.12.2024 Российские ИТ-шники лгут на собеседованиях. Они приписывают себе чужие заслуги и дезинформируют об опыте работы 1
30.09.2024 Аналитика hh.ru и «МТС Линк»: искусственный интеллект создает новые рабочие места и профессии 1
22.04.2024 Почти половина руководителей считают традиционную систему оценки персонала устаревшей 1
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1
03.11.2023 hh.ru и МТС Линк: в России растет доля вакансий с удаленным и гибридным режимом работы 1
27.10.2023 В России взрывной рост любви к удаленке. Дистанционно работает 40% ИТ-шников 1
24.07.2023 Российская ИТ-сфера закончила рост. Число вакансий падает, конкурс на них вырос в разы 1
06.10.2022 «Телфин» и HeadHunter: 57% вакансий в телеком-бизнесе не требуют опыта работы 1
08.12.2021 Дефицит в ИТ: за год половина российских компаний заметили эту тенденцию 1
02.02.2021 Исследование: средняя зарплата ИТ-специалистов в малом бизнесе составила 58 тыс. рублей 1
28.06.2016 Число рабочих мест в российских ИТ рвануло вверх 1
28.06.2016 HeadHunter запустил общедоступную систему мониторинга рынка труда 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Игнатова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 2
МегаФон 8805 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
ЛайфТелеком - Телфин 213 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Технократия 11 1
Цифра ГК 2426 1
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 6 1
Flowwow - Флаувау 22 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
SteadyControl - Стедиконтрол 10 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
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Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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