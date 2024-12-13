Игнатова Мария
Игнатова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
|Шадаев Максут 1009 3
|Попов Юрий 15 1
|Каштанов Алексей 10 1
|Тюрина Мария 54 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Чернов Федор 30 1
|Сенатская Ирина 3 1
|Потапенко Илья 6 1
|Кучай Анастасия 1 1
|Лисица Марина 2 1
|Заусова Елена 1 1
|Крынина Евгения 16 1
|Шестернин Дмитрий 2 1
|Лебеденко Дмитрий 3 1
|Юрина Наталья 1 1
|Ковардакова Ольга 6 1
|Яловега Марина 6 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Ведомости 996 1
|Forbes - Форбс 817 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
|Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
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