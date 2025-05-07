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Шереметьева Ксения
|07.05.2025
|Рынок труда в ИТ: кризис или преувеличение? 1
|24.10.2024
|56% российских ИТ-специалистов ждут обострения кадрового дефицита 1
Шереметьева Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14014 2
|Работодатель - Один из субъектов трудового права 2441 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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