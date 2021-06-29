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ФОРС
Центр разработки

ФОРС - Центр разработки

29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект 2
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
03.12.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 2
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
15.10.2020 «Форс» и MONQ Digital Lab объявили о партнерстве в области управления и поддержки ИТ-инфраструктуры 2
30.09.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 2
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 2
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
28.08.2020 Сбербанк поможет автоматизировать процесс выдачи льготных кредитов аграриям 1
27.07.2020 ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 2
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 2
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 4
01.10.2019 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ для телекома. Рынок начал расти после многолетнего падения 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 1
09.07.2019 «Форс» и «Юнидата» договорились о сотрудничестве в сфере управления данными 7
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 2
26.06.2019 Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС» 3
14.05.2019 МЭИ при поддержке «Форс» перешел в облако Oracle 2
15.04.2019 «Форс» создал инструмент разработки веб-приложений на PostgreSQL 1
21.03.2019 «Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России 4
14.03.2019 «Форс» перевел реестр госуслуг Югры с Oracle на PostgreSQL 2
17.01.2019 Решение «АИС рекорд» для цифровизации дорожных работ внесено в реестр отечественного ПО 1
18.12.2018 CNews опубликовал рейтинг крупнейших игроков рынка BPM 1
12.12.2018 Половина российского рынка ИТ-услуг находится в руках 5 компаний 1
11.12.2018 «Все как сервис»: рынок ИТ-услуг растет не только в деньгах 2
05.12.2018 «Форс» помог «ГС1 рус» освоить Oracle Cloud 3
04.12.2018 Российский рынок BPM ждет взрывной рост 2
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1
29.11.2018 Учебный центр ФОРС получил авторизацию на обучение работе с Astra Linux 1
14.11.2018 Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 РУС» использует облачные сервисы Oracle для повышения надежности и доступности своих систем 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
27.09.2018 Рынок ИТ в госсекторе готовится к всеобщей цифровизации 1
29.06.2018 Аналитика 3.0: новые технологии меняют рынок 1
28.06.2018 «ФОРС» внедрила систему управления дорожным хозяйством в Московской области 2
26.04.2018 Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком 1

Публикаций - 179, упоминаний - 304

ФОРС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 23
Крок 1219 22
Ланит ГК 1155 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
Компьюлинк ГК - Compulink 209 11
ФОРС ГК 22 10
Softline - Софтлайн 1474 9
Oracle Corporation 3342 9
iTeco - Ай-Теко 715 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 8
ITG - INLINE Technologies Group 126 8
Аплана Группа компаний 102 8
Ланит Интеграция 101 8
Астерос - Asteros 531 8
Microsoft Corporation 11060 7
АйТи 751 6
Восход ФГБУ НИИ 365 5
IBM 3537 5
Netrika - Нетрика 84 4
РДТЕХ 159 4
Ланит - Норбит - Norbit 202 4
Инфосистемы Джет 675 4
ELMA 106 4
ДиалогНаука 89 4
Барс груп 402 3
Docsvision - ДоксВижн 772 3
Талмер - Talmer 23 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Maykor - Мэйкор 259 3
Код Безопасности 365 3
Воентелеком 134 3
Naumen - Наумен 341 3
Comindware - Колловэар 51 3
SAP SE 3211 3
Verysell - Верисел 91 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Red Hat 665 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Газпром ПАО 520 2
Транснефть 159 2
Аэрофлот 493 2
Роснефть НК 367 2
Роснефть Новокуйбышевский НПЗ 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Uber 257 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Связьтранснефть 15 1
ВТБ Лизинг 34 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Открытие ФК 538 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Газпром нефть 382 1
Татнефть 112 1
Яндекс.Такси 271 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Uber Technologies 258 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1572 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 6
Счётная палата РФ 460 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 5 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство РФ 2201 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Правительство Москвы 653 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ИТ-аутсорсинг 670 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Workflow - Поток работ 57 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 178 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 4
Oracle Database Cloud Service 16 4
Oracle Cloud Platform 151 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 3
Comindware Business Application Platform 14 3
SQL - Язык программирования 432 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Oracle Management Cloud 16 3
Oracle Universal Credits 9 3
Apple iOS 5741 2
Oracle Application Container 2 2
Oracle Infrastructure Monitoring 2 2
Oracle Java Cloud Services 2 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 2
Oracle Cloud Managed Service Provider - MSP 2 2
Google Android 10750 2
ФОРС - Fors Cloud 2 2
Oracle APEX - Oracle Application Express 25 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
Oracle APM - Oracle Application Performance Monitoring 3 2
ФОРС АИС рекорд 2 2
Naumen DMS 16 2
ФОРС Дистрибуция SkyFORS 6 2
Oracle PaaS 13 2
Oracle CASB Cloud Service - Oracle Cloud Access Security Broker Cloud Service 6 1
Oracle Container Cloud Service - OCCS 2 1
Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service 5 1
Cognitive Passport 28 1
Oracle Ravello Cloud Service 4 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP Sybase 77 1
РусБИТех - Astra Linux Брест Виртуализация 6 1
IBM Cognos BI 141 1
Электронный дневник 26 1
MONQ AIOps-платформа 4 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Бурин Андрей 12 6
Никулин Игорь 21 5
Ефименко Евгений 7 5
Мишустин Михаил 302 3
Копаев Геннадий 16 3
Гусев Александр 26 3
Островский Владимир 22 3
Бобровников Борис 86 3
Лапшин Алексей 13 3
Гольцов Александр 23 2
Суслов Константин 19 2
Голосова Дарья 5 2
Трефилов Алексей 34 2
Копейкин Алексей 14 2
Морлок Александр 15 2
Оголь Елена 24 2
Толстова Татьяна 35 2
Щепилов Евгений 35 2
Башков Игорь 10 2
Корнеев Сергей 75 2
Лейпи Игорь 6 2
Маршанкулов Мурат 16 2
Сварник Павел 8 2
Зятьков Юрий 6 2
Ивакин Роман 49 2
Леандров Александр 3 2
Томлянович Степан 6 2
Казарин Станислав 100 2
Попов Сергей 72 2
Бойко Елена 151 2
Варфоломеев Владимир 3 2
Диденко Дмитрий 5 2
Бибичев Дмитрий 2 2
Новикова Елена 49 2
Бухар Виктория 7 2
Анфиногентов Василий 8 2
Востриков Юрий 19 2
Белов Александр 69 2
Карпинский Алексей 37 2
Соколюк Валерий 26 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
Украина 3361 5
Казахстан - Республика 2627 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Европа Западная 612 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 3
Восточная Европа 1676 3
Ближний Восток 1471 3
Африка 1487 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Европа 3745 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - Астраханская область 371 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - Магаданская область 228 2
Россия - Костромская область 229 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Европа Центральная 106 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Ростовская область 861 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Северная Америка 1409 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Ульяновск 292 1
Новая Зеландия 291 1
Сингапур - Республика 808 1
Швеция - Королевство 751 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Великий Новгород 165 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1988 36
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 5
Gartner 2190 4
IDC - International Data Corporation 2713 3
IDC Russia IT Services Market 5 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 385 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
CNews Fast рейтинг 29 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
Oracle Academy 8 1
МЭИ - ИДДО НИУ - Институт дистанционного и дополнительного образования 1 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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