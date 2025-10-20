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ФОРС Центр разработки

ФОРС - Центр разработки

«Форс – Центр разработки» (ГК Форс) является одним из российских разработчиков и интеграторов больших информационных систем, осуществляет поставку как программных продуктов, так и программно-аппаратных комплексов различных вендоров.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 53 дела, на cумму 3 330 408 329 ₽*

Судебные дела (53) на сумму 3 330 408 329 ₽*
в качестве истца (35) на сумму 3 082 918 097 ₽*
в качестве ответчика (14) на сумму 189 698 356 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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20.10.2025 «Форс Телеком» разработал два новых продукта для миграции данных

Специалисты компании «Форс Телеком» (ГК «Форс») продолжают расширять эко-систему инструментальных средств, предназначенных для ускоренной и безопасной миграции данных. Об этом CNews сообщили представители «

30.09.2025 «Форс Дистрибуция» стала дистрибьютором Postgres Professional

Компания «Форс Дистрибуция» заключила соглашение с Postgres Professional и получила статус дистрибутора одной из отечественных СУБД — Postgres Pro. Партнерство с Postgres Professional позволяет профессио
19.09.2025 «АНТ-ЦС» и «Форс Дистрибуция» объявляют о партнерстве для продвижения российских ИТ-решений

«АНТ-ЦС» и «Форс Дистрибуция» заключили партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие взаимодействия в сфере информационных технологий и поддержки программ перехода на от
02.09.2025 «Тим Форс» привлекает 100 млн рублей в платформу повышения производительности труда с помощью искусственного интеллекта

Соглашение об инвестициях подписано между Инвестиционной группой «Солид» и АО «НейроСтаффинг», сформированным на базе АО «Тим Форс Альянс» (резидент ИНТЦ МГУ «Воробьевы Горы»), ООО «СмартСтаффинг» (участник проекта «Сколково») и ООО «ТатМобайлИнформ СиДиСи» (резидент ОЭЗ Иннополис). Об этом CNews сообщили представител
05.08.2025 «Форс Дистрибуция» стала официальным дистрибутором DataLens Enterprise

«Форс Дистрибуция» и Yandex Cloud подписали соглашение о поставке через партнерскую сеть сервиса для анализа и визуализации данных DataLens Enterprise для корпоративных заказчиков. BI-система Da
04.06.2025 «Форс» и Yandex Cloud подписали соглашение о сотрудничестве

Компании «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») и Yandex Cloud подписали соглашение о сотрудничес
04.06.2025 Соглашение о стратегическом партнерстве ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата»

Состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между компаниями ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата» (компании-производителя машин баз данных Tantor XData). Соглашение содержит принципы и определяет цели сотрудничества компаний в обеспечении процессов перехода
28.05.2025 Первый сертифицированный преподаватель «СУБД Ред База Данных» появился в учебном центре «УКЦ Форс»

«УКЦ Форс» стал первым учебным центром на территории России с сертифицированным преподавателем, обучающим администрированию «СУБД Ред База Данных». Старт первого потока запланирован 28 июля 2025 г.

07.04.2025 «Форс» разработал для Минсельхоза аналитическую подсистему

Компания «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») разработала по заказу Министерства сельского хозя
28.01.2025 «Форс» и PGARM: новый стандарт диагностики и мониторинга СУБД PostgreSQL

Компания «Форс - Центр разработки» (ГК «Форс») предлагает новый подход к решению задач по управл
03.12.2024 Эксперты «ФОРС Дистрибуция» подтвердили высокую производительность СУБД SoQoL

«Форс Дистрибуция» провела лабораторное тестирование новой СУБД SoQoL, разработанной компанией РЕЛЭКС. СУБД SoQoL – база данных, созданная российскими программистами. Код СУБД SoQoL создан росси
29.10.2024 Форс выступит партнёром CNews Forum 2024

Компания «Форс – Центр разработки» примет участие в работе 17-го ежегодного мероприятия «CNews Forum: И
14.10.2024 «Форс Телеком» представляет Pg2OraSync — новый продукт для миграции данных

Специалисты компании «Форс Телеком» (ГК «Форс») разработали Pg2OraSync — еще один инструмент продуктовой линейки для безопасного и последовательного переноса данных из одной базы в другую в проектах по импорт
02.10.2024 «Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения

Компания «Форс Дистрибуция» завершила тестирование отечественного сервера Java-приложений Libercat для использования в проектах импортозамещения. Результаты подтвердили производительность Libercat на уро
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat

«ФОРС Дистрибуция» и Axiom JDK подписали партнерское соглашение о поставке отечественных Java-
18.03.2024 «Форс Телеком» разработал новый инструмент инкрементальной миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL

Компания «Форс Телеком» (ГК «Форс») представляет Ora2PgSync – новое программное обеспечение для

28.02.2024 «Тим Форс» и Datareon договорились о партнерстве в интеграции приложений и управления данными

Интегратор компетенций «Тим Форс» (участник «Тим Форс Альянс») и Datareon, российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для интеграции приложений и управления данными, объявляют о
13.12.2023 «Форс» обеспечила непрерывность работы СУБД ЕИС нотариата в Федеральной Нотариальной палате

Специалисты компании «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») осуществляют поддержку, сопровождение и развитие

30.11.2023 В России появился инвестиционный фонд для ИТ компаний малого и среднего бизнеса — «Тим форс альянс», который в перспективе может стать «альтернативой IPO»

Компания «Тим форс» совместно с партнерами объявила о создании «Тим форс альянс», инвестиционного объединения для развития малого и среднего ИТ-бизнеса, который в перспективе станет «аналогом IPO». Об
31.10.2023 ФОРС на CNews FORUM 2023

Компания «ФОРС - Центр разработки» (ГК ФОРС) выступит партнером выставки CNews FORUM 2023: «Инфо
14.09.2023 «Форс дистрибуция» начинает использовать оборудование «Dатару» в своих проектах

Российский ИТ-производитель «Dатару» подписал партнерское соглашение с компанией «Форс дистрибуция». Сотрудничество с «Dатару» предоставит клиентам «Форс дистрибуция» в
24.08.2023 «ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM»

Компании «ФОРС - центр разработки» (ГК ФОРС) и «Гармония MDM» — разработчик системы управления н
07.08.2023 «Форс дистрибуция» стала партнером «Базальт СПО»

«Базальт СПО» и «Форс дистрибуция» подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Форс дистрибуция» будет осуществлять функции реселлера операционных систем семейства «Альт». Статусом «Реселлер» в

05.07.2023 Утилита Ora2PgCopy, разработанная «Форс телекомом», внесена в реестр российского ПО

«Форс телеком» (ГК «Форс») объявила о том, что разработанная ею утилита Ora2PgCopy для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL внесена в Единый реестр российского П
20.06.2023 ИТ-компания выбила из государства 370 миллионов по разорванным контрактам

Победа господрядчика Как выяснил CNews, ИТ-компании «Форс — центр разработки» удалось через суд взыскать с Министерства сельского хозяйства (Минсе
17.04.2023 «Форс телеком» разработала утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в PostgreSQL

«Форс телеком» (ГК «Форс») представила новый программный продукт Ora2PgCopy – разработанную на Java специальную утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL.
23.03.2023 ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна

«Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») объявила о вводе в постоянную эксплуатацию второй
30.12.2022 Oracle в России проиграл иск на рекордную сумму

Победа в суде Как выяснил CNews, «Форс дистрибуция» (входит в группу «Форс») отсудила у российского представительства ам
01.11.2022 «Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata

Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata и «Форс технологии», специализирующаяся на поддержке программных продуктов и оборудования ведущих мировых вендоров, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках начала сотрудничества специалисты к
19.10.2022 К Oracle подан рекордный иск в российской истории

Крупнейший иск Как выяснил CNews, «Форс дистрибуция» подала к Oracle крупнейший в истории отечественного судопроизводства иск. Р
14.09.2022 ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок

Оплата по расторгнутым контрактам Разработчик информационных систем (ИС) «Форс – Центр разработки» пытается взыскать с Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) 3
02.09.2022 УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java

Учебный центр «Форс» (ГК Форс) объявил о старте обучения отечественным технологиям Java. Первым на рынке он получил статус официального обучающего центра по линейке продуктов Axiom JDK и Libercat отече
15.10.2020 «Форс» и MONQ Digital Lab объявили о партнерстве в области управления и поддержки ИТ-инфраструктуры

«Форс - Центр разработки» (ГК «Форс») заключила партнерское соглашение с резидентом «Ск
27.07.2020 ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL

Компания «ФОРС- Центр разработки» (ГК ФОРС) объявляет о завершении проекта по миграции системы мониторинга Zabbix с проприетарной базы данных на СУБД PostgreSQL в коммерческом банке «Ренессанс Кре
09.07.2019 «Форс» и «Юнидата» договорились о сотрудничестве в сфере управления данными

«Форс-центр разработки» (группа «Форс») и «Юнидата» объявили о заключении соглашения о

26.06.2019 Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС»

«ФОРС-Центр разработки» (ГК «ФОРС») и Visiology (ГК Polymedia) объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает объединение усилий по созданию и продвиже
14.05.2019 МЭИ при поддержке «Форс» перешел в облако Oracle

«Форс – центр разработки» объявил об успешном подключении Московского энергетического институт
15.04.2019 «Форс» создал инструмент разработки веб-приложений на PostgreSQL

мых с открытой платфор-мой Postgres Pro/PostgreSQL, появился первый конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных – Live Universal Interface (LUI), разработанный специалистами компании «Форс телеком» (ГК «Форс»), для этого они полностью переработали программный код своего продукта, сохранив всю базовую функциональность и добавив ряд новых опций. Об этом CNews сообщили в
21.03.2019 «Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России

«Форс – центр разработки» (входит в ГК «Форс»), партнер корпорации Oracle, объявил о со
14.03.2019 «Форс» перевел реестр госуслуг Югры с Oracle на PostgreSQL

«Форс – центр разработки» объявил об успешном завершении проекта по миграции информационной си

Публикаций - 703, упоминаний - 893

ФОРС и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 193
Крок - Croc 1964 66
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 65 60
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 53
Microsoft Corporation 25775 48
Ростелеком 10948 42
Softline - Софтлайн 3743 42
9594 41
ФОРС Дистрибуция 46 37
МегаФон 10742 34
Intel Corporation 12811 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 33
SAP SE 5601 32
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 31
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 30
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 29
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Diasoft - Диасофт 1144 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 21
HP Inc. 5883 21
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 21
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 20
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 19
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 18
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 18
ФОРС Телеком 18 16
Восход ФГБУ НИИ 721 16
БАРС Груп 579 16
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 15
Google LLC 12688 15
Бифит - Bifit 91 15
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 15
ОТР ГК - ОТР 2000 227 15
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 14
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 14
Открытые технологии 732 14
Broadcom - VMware 2610 14
Yandex - Яндекс 9216 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
Альфа-Банк 1979 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Почта России ПАО 2370 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 8
ВТБ - ВТБ24 671 7
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Kempinski - Кемпински 34 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Газпром ПАО 1493 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 6
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 6
Оникс Капитал 17 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Superjob - Суперджоб 858 5
Московская Биржа - СМВБ - Сибирская межбанковская валютная биржа 18 5
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Ингосстрах СПАО 478 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
Лаборатория Страхования 10 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 57
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 23
Федеральное казначейство России 1949 23
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 20
Судебная власть - Judicial power 2500 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 11
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 7
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 308
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 213
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 144
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 123
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 121
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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