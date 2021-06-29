Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФОРС
Центр разработки
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 179, упоминаний - 304
ФОРС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|Бурин Андрей 12 6
|Никулин Игорь 21 5
|Ефименко Евгений 7 5
|Мишустин Михаил 302 3
|Копаев Геннадий 16 3
|Гусев Александр 26 3
|Островский Владимир 22 3
|Бобровников Борис 86 3
|Лапшин Алексей 13 3
|Гольцов Александр 23 2
|Суслов Константин 19 2
|Голосова Дарья 5 2
|Трефилов Алексей 34 2
|Копейкин Алексей 14 2
|Морлок Александр 15 2
|Оголь Елена 24 2
|Толстова Татьяна 35 2
|Щепилов Евгений 35 2
|Башков Игорь 10 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Лейпи Игорь 6 2
|Маршанкулов Мурат 16 2
|Сварник Павел 8 2
|Зятьков Юрий 6 2
|Ивакин Роман 49 2
|Леандров Александр 3 2
|Томлянович Степан 6 2
|Казарин Станислав 100 2
|Попов Сергей 72 2
|Бойко Елена 151 2
|Варфоломеев Владимир 3 2
|Диденко Дмитрий 5 2
|Бибичев Дмитрий 2 2
|Новикова Елена 49 2
|Бухар Виктория 7 2
|Анфиногентов Василий 8 2
|Востриков Юрий 19 2
|Белов Александр 69 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Соколюк Валерий 26 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759821, в очереди разбора - 663512.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759821, в очереди разбора - 663512.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru