«Форс Телеком» разработал два новых продукта для миграции данных Специалисты компании «Форс Телеком» (ГК «Форс») продолжают расширять эко-систему инструментальных средств, предназначенных для ускоренной и безопасной миграции данных. Об этом CNews сообщили представители «

«Форс Дистрибуция» стала дистрибьютором Postgres Professional Компания «Форс Дистрибуция» заключила соглашение с Postgres Professional и получила статус дистрибутора одной из отечественных СУБД — Postgres Pro. Партнерство с Postgres Professional позволяет профессио

«АНТ-ЦС» и «Форс Дистрибуция» объявляют о партнерстве для продвижения российских ИТ-решений «АНТ-ЦС» и «Форс Дистрибуция» заключили партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие взаимодействия в сфере информационных технологий и поддержки программ перехода на от

«Тим Форс» привлекает 100 млн рублей в платформу повышения производительности труда с помощью искусственного интеллекта Соглашение об инвестициях подписано между Инвестиционной группой «Солид» и АО «НейроСтаффинг», сформированным на базе АО «Тим Форс Альянс» (резидент ИНТЦ МГУ «Воробьевы Горы»), ООО «СмартСтаффинг» (участник проекта «Сколково») и ООО «ТатМобайлИнформ СиДиСи» (резидент ОЭЗ Иннополис). Об этом CNews сообщили представител

«Форс Дистрибуция» стала официальным дистрибутором DataLens Enterprise «Форс Дистрибуция» и Yandex Cloud подписали соглашение о поставке через партнерскую сеть сервиса для анализа и визуализации данных DataLens Enterprise для корпоративных заказчиков. BI-система Da

«Форс» и Yandex Cloud подписали соглашение о сотрудничестве Компании «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») и Yandex Cloud подписали соглашение о сотрудничес

Соглашение о стратегическом партнерстве ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата» Состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между компаниями ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата» (компании-производителя машин баз данных Tantor XData). Соглашение содержит принципы и определяет цели сотрудничества компаний в обеспечении процессов перехода

Первый сертифицированный преподаватель «СУБД Ред База Данных» появился в учебном центре «УКЦ Форс» «УКЦ Форс» стал первым учебным центром на территории России с сертифицированным преподавателем, обучающим администрированию «СУБД Ред База Данных». Старт первого потока запланирован 28 июля 2025 г.

«Форс» разработал для Минсельхоза аналитическую подсистему Компания «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») разработала по заказу Министерства сельского хозя

«Форс» и PGARM: новый стандарт диагностики и мониторинга СУБД PostgreSQL Компания «Форс - Центр разработки» (ГК «Форс») предлагает новый подход к решению задач по управл

Эксперты «ФОРС Дистрибуция» подтвердили высокую производительность СУБД SoQoL «Форс Дистрибуция» провела лабораторное тестирование новой СУБД SoQoL, разработанной компанией РЕЛЭКС. СУБД SoQoL – база данных, созданная российскими программистами. Код СУБД SoQoL создан росси

Форс выступит партнёром CNews Forum 2024 Компания «Форс – Центр разработки» примет участие в работе 17-го ежегодного мероприятия «CNews Forum: И

«Форс Телеком» представляет Pg2OraSync — новый продукт для миграции данных Специалисты компании «Форс Телеком» (ГК «Форс») разработали Pg2OraSync — еще один инструмент продуктовой линейки для безопасного и последовательного переноса данных из одной базы в другую в проектах по импорт

«Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения Компания «Форс Дистрибуция» завершила тестирование отечественного сервера Java-приложений Libercat для использования в проектах импортозамещения. Результаты подтвердили производительность Libercat на уро

«ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat «ФОРС Дистрибуция» и Axiom JDK подписали партнерское соглашение о поставке отечественных Java-

«Форс Телеком» разработал новый инструмент инкрементальной миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL Компания «Форс Телеком» (ГК «Форс») представляет Ora2PgSync – новое программное обеспечение для

«Тим Форс» и Datareon договорились о партнерстве в интеграции приложений и управления данными Интегратор компетенций «Тим Форс» (участник «Тим Форс Альянс») и Datareon, российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для интеграции приложений и управления данными, объявляют о

«Форс» обеспечила непрерывность работы СУБД ЕИС нотариата в Федеральной Нотариальной палате Специалисты компании «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») осуществляют поддержку, сопровождение и развитие

В России появился инвестиционный фонд для ИТ компаний малого и среднего бизнеса — «Тим форс альянс», который в перспективе может стать «альтернативой IPO» Компания «Тим форс» совместно с партнерами объявила о создании «Тим форс альянс», инвестиционного объединения для развития малого и среднего ИТ-бизнеса, который в перспективе станет «аналогом IPO». Об

ФОРС на CNews FORUM 2023 Компания «ФОРС - Центр разработки» (ГК ФОРС) выступит партнером выставки CNews FORUM 2023: «Инфо

«Форс дистрибуция» начинает использовать оборудование «Dатару» в своих проектах Российский ИТ-производитель «Dатару» подписал партнерское соглашение с компанией «Форс дистрибуция». Сотрудничество с «Dатару» предоставит клиентам «Форс дистрибуция» в

«ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM» Компании «ФОРС - центр разработки» (ГК ФОРС) и «Гармония MDM» — разработчик системы управления н

«Форс дистрибуция» стала партнером «Базальт СПО» «Базальт СПО» и «Форс дистрибуция» подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Форс дистрибуция» будет осуществлять функции реселлера операционных систем семейства «Альт». Статусом «Реселлер» в

Утилита Ora2PgCopy, разработанная «Форс телекомом», внесена в реестр российского ПО «Форс телеком» (ГК «Форс») объявила о том, что разработанная ею утилита Ora2PgCopy для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL внесена в Единый реестр российского П

ИТ-компания выбила из государства 370 миллионов по разорванным контрактам Победа господрядчика Как выяснил CNews, ИТ-компании «Форс — центр разработки» удалось через суд взыскать с Министерства сельского хозяйства (Минсе

«Форс телеком» разработала утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в PostgreSQL «Форс телеком» (ГК «Форс») представила новый программный продукт Ora2PgCopy – разработанную на Java специальную утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL.

ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») объявила о вводе в постоянную эксплуатацию второй

Oracle в России проиграл иск на рекордную сумму Победа в суде Как выяснил CNews, «Форс дистрибуция» (входит в группу «Форс») отсудила у российского представительства ам

«Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata и «Форс технологии», специализирующаяся на поддержке программных продуктов и оборудования ведущих мировых вендоров, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках начала сотрудничества специалисты к

К Oracle подан рекордный иск в российской истории Крупнейший иск Как выяснил CNews, «Форс дистрибуция» подала к Oracle крупнейший в истории отечественного судопроизводства иск. Р

ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок Оплата по расторгнутым контрактам Разработчик информационных систем (ИС) «Форс – Центр разработки» пытается взыскать с Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) 3

УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java Учебный центр «Форс» (ГК Форс) объявил о старте обучения отечественным технологиям Java. Первым на рынке он получил статус официального обучающего центра по линейке продуктов Axiom JDK и Libercat отече

«Форс» и MONQ Digital Lab объявили о партнерстве в области управления и поддержки ИТ-инфраструктуры «Форс - Центр разработки» (ГК «Форс») заключила партнерское соглашение с резидентом «Ск

ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL Компания «ФОРС- Центр разработки» (ГК ФОРС) объявляет о завершении проекта по миграции системы мониторинга Zabbix с проприетарной базы данных на СУБД PostgreSQL в коммерческом банке «Ренессанс Кре

«Форс» и «Юнидата» договорились о сотрудничестве в сфере управления данными «Форс-центр разработки» (группа «Форс») и «Юнидата» объявили о заключении соглашения о

Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС» «ФОРС-Центр разработки» (ГК «ФОРС») и Visiology (ГК Polymedia) объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает объединение усилий по созданию и продвиже

МЭИ при поддержке «Форс» перешел в облако Oracle «Форс – центр разработки» объявил об успешном подключении Московского энергетического институт

«Форс» создал инструмент разработки веб-приложений на PostgreSQL мых с открытой платфор-мой Postgres Pro/PostgreSQL, появился первый конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных – Live Universal Interface (LUI), разработанный специалистами компании «Форс телеком» (ГК «Форс»), для этого они полностью переработали программный код своего продукта, сохранив всю базовую функциональность и добавив ряд новых опций. Об этом CNews сообщили в

«Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России «Форс – центр разработки» (входит в ГК «Форс»), партнер корпорации Oracle, объявил о со