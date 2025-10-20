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ФОРС Центр разработки
«Форс – Центр разработки» (ГК Форс) является одним из российских разработчиков и интеграторов больших информационных систем, осуществляет поставку как программных продуктов, так и программно-аппаратных комплексов различных вендоров.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 53 дела, на cумму 3 330 408 329 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|20.10.2025
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«Форс Телеком» разработал два новых продукта для миграции данных
Специалисты компании «Форс Телеком» (ГК «Форс») продолжают расширять эко-систему инструментальных средств, предназначенных для ускоренной и безопасной миграции данных. Об этом CNews сообщили представители «
|30.09.2025
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«Форс Дистрибуция» стала дистрибьютором Postgres Professional
Компания «Форс Дистрибуция» заключила соглашение с Postgres Professional и получила статус дистрибутора одной из отечественных СУБД — Postgres Pro. Партнерство с Postgres Professional позволяет профессио
|19.09.2025
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«АНТ-ЦС» и «Форс Дистрибуция» объявляют о партнерстве для продвижения российских ИТ-решений
«АНТ-ЦС» и «Форс Дистрибуция» заключили партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие взаимодействия в сфере информационных технологий и поддержки программ перехода на от
|02.09.2025
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«Тим Форс» привлекает 100 млн рублей в платформу повышения производительности труда с помощью искусственного интеллекта
Соглашение об инвестициях подписано между Инвестиционной группой «Солид» и АО «НейроСтаффинг», сформированным на базе АО «Тим Форс Альянс» (резидент ИНТЦ МГУ «Воробьевы Горы»), ООО «СмартСтаффинг» (участник проекта «Сколково») и ООО «ТатМобайлИнформ СиДиСи» (резидент ОЭЗ Иннополис). Об этом CNews сообщили представител
|05.08.2025
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«Форс Дистрибуция» стала официальным дистрибутором DataLens Enterprise
«Форс Дистрибуция» и Yandex Cloud подписали соглашение о поставке через партнерскую сеть сервиса для анализа и визуализации данных DataLens Enterprise для корпоративных заказчиков. BI-система Da
|04.06.2025
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«Форс» и Yandex Cloud подписали соглашение о сотрудничестве
Компании «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») и Yandex Cloud подписали соглашение о сотрудничес
|04.06.2025
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Соглашение о стратегическом партнерстве ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата»
Состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между компаниями ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата» (компании-производителя машин баз данных Tantor XData). Соглашение содержит принципы и определяет цели сотрудничества компаний в обеспечении процессов перехода
|28.05.2025
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Первый сертифицированный преподаватель «СУБД Ред База Данных» появился в учебном центре «УКЦ Форс»
«УКЦ Форс» стал первым учебным центром на территории России с сертифицированным преподавателем, обучающим администрированию «СУБД Ред База Данных». Старт первого потока запланирован 28 июля 2025 г.
|07.04.2025
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«Форс» разработал для Минсельхоза аналитическую подсистему
Компания «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») разработала по заказу Министерства сельского хозя
|28.01.2025
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«Форс» и PGARM: новый стандарт диагностики и мониторинга СУБД PostgreSQL
Компания «Форс - Центр разработки» (ГК «Форс») предлагает новый подход к решению задач по управл
|03.12.2024
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Эксперты «ФОРС Дистрибуция» подтвердили высокую производительность СУБД SoQoL
«Форс Дистрибуция» провела лабораторное тестирование новой СУБД SoQoL, разработанной компанией РЕЛЭКС. СУБД SoQoL – база данных, созданная российскими программистами. Код СУБД SoQoL создан росси
|29.10.2024
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Форс выступит партнёром CNews Forum 2024
Компания «Форс – Центр разработки» примет участие в работе 17-го ежегодного мероприятия «CNews Forum: И
|14.10.2024
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«Форс Телеком» представляет Pg2OraSync — новый продукт для миграции данных
Специалисты компании «Форс Телеком» (ГК «Форс») разработали Pg2OraSync — еще один инструмент продуктовой линейки для безопасного и последовательного переноса данных из одной базы в другую в проектах по импорт
|02.10.2024
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«Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения
Компания «Форс Дистрибуция» завершила тестирование отечественного сервера Java-приложений Libercat для использования в проектах импортозамещения. Результаты подтвердили производительность Libercat на уро
|24.05.2024
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«ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat
«ФОРС Дистрибуция» и Axiom JDK подписали партнерское соглашение о поставке отечественных Java-
|18.03.2024
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«Форс Телеком» разработал новый инструмент инкрементальной миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL
Компания «Форс Телеком» (ГК «Форс») представляет Ora2PgSync – новое программное обеспечение для
|28.02.2024
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«Тим Форс» и Datareon договорились о партнерстве в интеграции приложений и управления данными
Интегратор компетенций «Тим Форс» (участник «Тим Форс Альянс») и Datareon, российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для интеграции приложений и управления данными, объявляют о
|13.12.2023
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«Форс» обеспечила непрерывность работы СУБД ЕИС нотариата в Федеральной Нотариальной палате
Специалисты компании «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») осуществляют поддержку, сопровождение и развитие
|30.11.2023
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В России появился инвестиционный фонд для ИТ компаний малого и среднего бизнеса — «Тим форс альянс», который в перспективе может стать «альтернативой IPO»
Компания «Тим форс» совместно с партнерами объявила о создании «Тим форс альянс», инвестиционного объединения для развития малого и среднего ИТ-бизнеса, который в перспективе станет «аналогом IPO». Об
|31.10.2023
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ФОРС на CNews FORUM 2023
Компания «ФОРС - Центр разработки» (ГК ФОРС) выступит партнером выставки CNews FORUM 2023: «Инфо
|14.09.2023
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«Форс дистрибуция» начинает использовать оборудование «Dатару» в своих проектах
Российский ИТ-производитель «Dатару» подписал партнерское соглашение с компанией «Форс дистрибуция». Сотрудничество с «Dатару» предоставит клиентам «Форс дистрибуция» в
|24.08.2023
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«ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM»
Компании «ФОРС - центр разработки» (ГК ФОРС) и «Гармония MDM» — разработчик системы управления н
|07.08.2023
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«Форс дистрибуция» стала партнером «Базальт СПО»
«Базальт СПО» и «Форс дистрибуция» подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Форс дистрибуция» будет осуществлять функции реселлера операционных систем семейства «Альт». Статусом «Реселлер» в
|05.07.2023
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Утилита Ora2PgCopy, разработанная «Форс телекомом», внесена в реестр российского ПО
«Форс телеком» (ГК «Форс») объявила о том, что разработанная ею утилита Ora2PgCopy для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL внесена в Единый реестр российского П
|20.06.2023
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ИТ-компания выбила из государства 370 миллионов по разорванным контрактам
Победа господрядчика Как выяснил CNews, ИТ-компании «Форс — центр разработки» удалось через суд взыскать с Министерства сельского хозяйства (Минсе
|17.04.2023
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«Форс телеком» разработала утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в PostgreSQL
«Форс телеком» (ГК «Форс») представила новый программный продукт Ora2PgCopy – разработанную на Java специальную утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL.
|23.03.2023
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ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна
«Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») объявила о вводе в постоянную эксплуатацию второй
|30.12.2022
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Oracle в России проиграл иск на рекордную сумму
Победа в суде Как выяснил CNews, «Форс дистрибуция» (входит в группу «Форс») отсудила у российского представительства ам
|01.11.2022
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«Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata
Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata и «Форс технологии», специализирующаяся на поддержке программных продуктов и оборудования ведущих мировых вендоров, подписали соглашение о партнёрстве. В рамках начала сотрудничества специалисты к
|19.10.2022
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К Oracle подан рекордный иск в российской истории
Крупнейший иск Как выяснил CNews, «Форс дистрибуция» подала к Oracle крупнейший в истории отечественного судопроизводства иск. Р
|14.09.2022
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ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок
Оплата по расторгнутым контрактам Разработчик информационных систем (ИС) «Форс – Центр разработки» пытается взыскать с Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) 3
|02.09.2022
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УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java
Учебный центр «Форс» (ГК Форс) объявил о старте обучения отечественным технологиям Java. Первым на рынке он получил статус официального обучающего центра по линейке продуктов Axiom JDK и Libercat отече
|15.10.2020
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«Форс» и MONQ Digital Lab объявили о партнерстве в области управления и поддержки ИТ-инфраструктуры
«Форс - Центр разработки» (ГК «Форс») заключила партнерское соглашение с резидентом «Ск
|27.07.2020
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ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL
Компания «ФОРС- Центр разработки» (ГК ФОРС) объявляет о завершении проекта по миграции системы мониторинга Zabbix с проприетарной базы данных на СУБД PostgreSQL в коммерческом банке «Ренессанс Кре
|09.07.2019
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«Форс» и «Юнидата» договорились о сотрудничестве в сфере управления данными
«Форс-центр разработки» (группа «Форс») и «Юнидата» объявили о заключении соглашения о
|26.06.2019
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Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС»
«ФОРС-Центр разработки» (ГК «ФОРС») и Visiology (ГК Polymedia) объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает объединение усилий по созданию и продвиже
|14.05.2019
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МЭИ при поддержке «Форс» перешел в облако Oracle
«Форс – центр разработки» объявил об успешном подключении Московского энергетического институт
|15.04.2019
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«Форс» создал инструмент разработки веб-приложений на PostgreSQL
мых с открытой платфор-мой Postgres Pro/PostgreSQL, появился первый конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных – Live Universal Interface (LUI), разработанный специалистами компании «Форс телеком» (ГК «Форс»), для этого они полностью переработали программный код своего продукта, сохранив всю базовую функциональность и добавив ряд новых опций. Об этом CNews сообщили в
|21.03.2019
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«Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России
«Форс – центр разработки» (входит в ГК «Форс»), партнер корпорации Oracle, объявил о со
|14.03.2019
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«Форс» перевел реестр госуслуг Югры с Oracle на PostgreSQL
«Форс – центр разработки» объявил об успешном завершении проекта по миграции информационной си
ФОРС и организации, системы, технологии, персоны:
|Голосов Алексей 21 21
|Тамбовский Андрей 19 19
|Бурин Андрей 17 15
|Зезюлинский Николай 23 15
|Зятьков Юрий 13 12
|Ефименко Евгений 11 11
|Анфиногентов Василий 8 8
|Никулин Игорь 23 7
|Лейпи Игорь 14 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Серова Елена 320 7
|Шадаев Максут 1210 7
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 6
|Казак Максим 162 6
|Томлянович Степан 6 6
|Непомнящих Егор 7 6
|Путин Владимир 3454 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Захаров Павел 60 5
|Гусев Александр 46 5
|Курочка Алексей 14 5
|Карпинский Алексей 42 5
|Матюхин Владимир 61 5
|Попова Мария 141 5
|Щербаков Борис 47 5
|Бухар Виктория 13 5
|Голосова Дарья 5 5
|Исаев Дмитрий 58 5
|Суслов Константин 23 5
|Ткачёв Роман 27 5
|Горчинская Ольга 6 5
|Бастрыкин Сергей 11 5
|Кадощук Игорь 19 5
|Зуев Андрей 21 5
|Гайнанов Руслан 11 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Бойко Елена 152 4
|Скворцова Вероника 69 4
|Смирнов Дмитрий 112 4
|Меньшов Кирилл 139 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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