ФОРС является одним из российских разработчиков и интеграторов больших информационных систем, осуществляет поставку как программных продуктов, так и программно-аппаратных комплексов различных вендоров. В группу компаний ФОРС входят «ФОРС – Центр разработки», «Ай-ФОРС» «ФОРС Телеком», «ФОРС Дистрибуция» и Учебный центр ФОРС.

Главными направлениями деятельности компании «ФОРС Телеком» являются проектирование, разработка и внедрение автоматизированных расчётных (биллинговых) систем для предприятий связи, ЖКХ и других организаций, исследования в целях применения свободного ПО при разработке отечественных ИТ-решений и создание собственных инструментальных программных средств в проектах по импортозамещению.