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ФОРС Телеком
ФОРС является одним из российских разработчиков и интеграторов больших информационных систем, осуществляет поставку как программных продуктов, так и программно-аппаратных комплексов различных вендоров. В группу компаний ФОРС входят «ФОРС – Центр разработки», «Ай-ФОРС» «ФОРС Телеком», «ФОРС Дистрибуция» и Учебный центр ФОРС.
Главными направлениями деятельности компании «ФОРС Телеком» являются проектирование, разработка и внедрение автоматизированных расчётных (биллинговых) систем для предприятий связи, ЖКХ и других организаций, исследования в целях применения свободного ПО при разработке отечественных ИТ-решений и создание собственных инструментальных программных средств в проектах по импортозамещению.
ФОРС Телеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Росагролизинг 10 2
|Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
|Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
|Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
|Зятьков Юрий 11 10
|Ефименко Евгений 10 2
|Голосов Алексей 21 2
|Лящ Михаил 46 1
|Фролов Алексей 22 1
|Обелов Евгений 9 1
|Борхарт Елена 1 1
|Чекин Николай 1 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 1
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