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ФОРС Телеком

ФОРС Телеком

ФОРС является одним из российских разработчиков и интеграторов больших информационных систем, осуществляет поставку как программных продуктов, так и программно-аппаратных комплексов различных вендоров.  В группу компаний ФОРС входят «ФОРС – Центр разработки», «Ай-ФОРС» «ФОРС Телеком», «ФОРС Дистрибуция» и Учебный центр ФОРС.

Главными направлениями деятельности компании «ФОРС Телеком» являются проектирование, разработка и внедрение автоматизированных расчётных (биллинговых) систем для предприятий связи, ЖКХ и других организаций, исследования в целях применения свободного ПО при разработке отечественных ИТ-решений и создание собственных инструментальных программных средств в проектах по импортозамещению.


07.04.2025 «Форс» разработал для Минсельхоза аналитическую подсистему 1
14.10.2024 «Форс Телеком» представляет Pg2OraSync — новый продукт для миграции данных 1
18.03.2024 «Форс Телеком» разработал новый инструмент инкрементальной миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL 1
24.08.2023 «ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM» 1
05.07.2023 Утилита Ora2PgCopy, разработанная «Форс телекомом», внесена в реестр российского ПО 1
20.06.2023 ИТ-компания выбила из государства 370 миллионов по разорванным контрактам 1
17.04.2023 «Форс телеком» разработала утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в PostgreSQL 1
14.09.2022 ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок 1
24.12.2021 Инструментарий LUI включен в дистрибутив ОС «Эльбрус» 2
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
15.04.2019 «Форс» создал инструмент разработки веб-приложений на PostgreSQL 1
12.10.2017 «ФОРС Телеком» представила ПО LUI для коллективной разработки интерфейсов 1
21.03.2017 АСР Fastcom 12 включен в реестр отечественного ПО 1
08.06.2015 В операторе связи Celecom внедрен биллинг на базе платформы Fastcom 12 1
20.11.2014 Система расчетов Fastcom от «Форс-Телеком» теперь доступна в корпоративном «облаке» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

ФОРС Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 642 14
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 60 9
Oracle Corporation 6741 8
ФОРС Дистрибуция 37 4
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12996 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
СИНХ - Таттелеком 205 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Сател 140 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 1
ДиалогНаука 255 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 473 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Испаер Системс ЛТД 1 1
Pentaho 60 1
Восход ФГБУ НИИ 652 1
OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс 8 1
Росагролизинг 10 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1004 1
Судебная власть - Judicial power 2327 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11588 9
LUI - Live Universal Interface - конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных 9 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24514 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1969 3
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B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 334 1
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RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 239 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 61 1
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 59 1
IPoE - Internet Protocol over Ethernet 14 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5543 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8712 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5453 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2957 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1096 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 729 4
ФОРС Телеком - Ora2PgCopy - Ora2PgSync - Pg2OraSync 4 4
ФОРС Телеком - Fastcom АСР - Фастком Автоматизированная система расчетов - Биллинговая система 11 4
Oracle Java - язык программирования 3113 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1107 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 214 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Azure Stack 74 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 11 1
NVision Барьер 664 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 44 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 937 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 74 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 7 1
Linux - Debian GNU 478 1
FreePik 1079 1
ФОРС Телеком - LUI4ORA2PG 1 1
Navicon - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 19 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 73 1
GZIP - GNU Zip 30 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России 6 1
Зятьков Юрий 11 10
Ефименко Евгений 10 2
Голосов Алексей 21 2
Лящ Михаил 46 1
Фролов Алексей 22 1
Обелов Евгений 9 1
Борхарт Елена 1 1
Чекин Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 2
Африка - Африканский регион 3507 1
Ближний Восток 2967 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1131 1
Япония - Токио 995 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52389 1
Азия - Азиатский регион 5583 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 3
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Кредитование - Сrediting - Заём 6798 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4736 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13852 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5029 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7592 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 571 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2528 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7938 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 398 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1351 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4916 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3594 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Льготы - Льготные кредиты 143 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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