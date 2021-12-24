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Инструментарий LUI включен в дистрибутив ОС «Эльбрус»

Компании «МЦСТ» и «Форс телеком» подписали протокол о включении программного продукта для разработки пользовательских веб-интерфейсов LUI (Live Universal Interface) в состав дистрибутива операционной системы «Эльбрус» (CD-диски, iso-образы, online-репозиторий). Об этом CNews сообщили представители «Форс телеком».

Теперь Debian – пакет «LUI–Эльбрус» будет поставляться в составе готового программно-аппаратного комплекса, начиная со штатной версии ОС «Эльбрус Линукс» 6.2.1. Он также доступен в online–репозитории.

Для работы приложения LUI требуется установленная СУБД на локальном или удаленном сервере. В случае ее отсутствия пользователю будет предложено установить локальную СУБД PostgreSQL. Кроме нее поддерживаются также и две других открытых СУБД - Postgres Pro и Jatoba.

Услуги по технической поддержке программного продукта «LUI–Эльбрус» предоставляются правообладателем – компанией ООО «Форс телеком» на договорных условиях.

«Впервые пользователи платформы “Эльбрус” получают особый бонус – возможность бесплатно воспользоваться нашим инструментарием LUI – многофункциональным конструктором приложений, позволяющим осуществлять коллективную разработку ПО. Именно в составе ОС “Эльбрус” он теперь поставляется свободно. В остальных случаях наш продукт можно приобрести самостоятельно», – сказал Юрий Зятьков, генеральный директор «Форс телеком».

Для пользователей вычислительной платформы «Эльбрус» это создаст целый ряд конкурентных преимуществ – снижение затрат на разработку в три и более раза, быструю прототипизацию и гибкую модернизацию систем, а также удлинение периода жизни приложений.

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