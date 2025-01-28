Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167035
ИКТ 13021
Организации 10211
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24954
Персоны 71011
География 2723
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

LUI Live Universal Interface конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных

LUI - Live Universal Interface - конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных


28.01.2025 «Яндекс Еда» представила обновленный список топ-50 ресторанов Москвы 1
17.04.2023 «Форс телеком» разработала утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в PostgreSQL 1
29.03.2023 Нейросети научились убивать. Чат-бот за шесть недель довел собеседника до самоубийства 1
23.03.2023 ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна 1
24.12.2021 Инструментарий LUI включен в дистрибутив ОС «Эльбрус» 1
15.04.2019 «Форс» создал инструмент разработки веб-приложений на PostgreSQL 1
12.10.2017 «ФОРС Телеком» представила ПО LUI для коллективной разработки интерфейсов 1
02.04.2007 Плееры – объем 1 Тбайт к 2014 году 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

LUI и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 638 5
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 4
ФОРС Телеком 14 4
Oracle Corporation 6693 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Seagate Technology 739 1
iRiver 181 1
Microsoft Corporation 24635 1
Pentaho 59 1
Испаер Системс ЛТД 1 1
Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 8 1
BMW Group 446 1
Nike 185 1
Россети Ленэнерго 1701 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5920 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11374 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24154 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7388 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4488 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1011 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 327 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5355 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5319 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4248 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12546 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3014 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27874 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9990 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9614 1
Микрофон - Microphone 2502 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2684 1
Аксессуары 3883 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11958 1
Сервер приложений - Application server 335 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1725 1
Repository - Репозиторий 858 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 897 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50522 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6095 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2883 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10983 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 89 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1532 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 346 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13426 1
Фотобанк - Photobank 165 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4110 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4702 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1254 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 689 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 981 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 591 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 1
Linux - Debian GNU 466 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 7 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 62 1
Apple iPod 1537 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
ФОРС Телеком - Ora2PgCopy - Ora2PgSync - Pg2OraSync 4 1
OpenAI ChatGPT 345 1
ФОРС Телеком - LUI4ORA2PG 1 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
InterSystems Ensemble 58 1
IBM eLiza 18 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
Минсельхоз РФ - Зерно ФГИС - ГИС контроля качества и прослеживаемости зерна 3 1
Зятьков Юрий 11 4
Белоусов Николай 4 1
Трошина Елена 1 1
Клименко Максим 5 1
Гончарова Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144444 2
Япония 13289 1
Южная Корея - Республика 6652 1
Германия - Бавария 70 1
Бельгия - Королевство 1041 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13524 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51083 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18491 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48048 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1652 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7843 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5757 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8411 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29075 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6066 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5079 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 845 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3711 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2758 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще