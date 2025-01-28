LUI Live Universal Interface конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных
LUI и организации, системы, технологии, персоны:
|Зятьков Юрий 11 4
|Белоусов Николай 4 1
|Трошина Елена 1 1
|Клименко Максим 5 1
|Гончарова Татьяна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144444 2
|Япония 13289 1
|Южная Корея - Республика 6652 1
|Германия - Бавария 70 1
|Бельгия - Королевство 1041 1
|Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
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