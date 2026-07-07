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Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус Линукс

СОБЫТИЯ

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07.07.2026 Sitronics Group разработала опытные образцы высокопроизводительного сервера на базе российского процессора «Эльбрус-16С» 1
01.11.2024 В России к 2030 году создадут промышленную сеть передачи данных 1
24.12.2021 Инструментарий LUI включен в дистрибутив ОС «Эльбрус» 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 1
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 1
08.10.2020 Создан первый российский процессор с топологией 16 нм 1
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 1
11.06.2020 Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 412 8
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 22 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 2
Норси-Транс - НТ 139 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2991 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 481 2
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Valve Software 251 1
ФОРС - Центр разработки 701 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 511 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 76 1
Nvidia Corp 3952 1
Gaijin Entertainment 89 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 2
РЖД - Российские железные дороги 2085 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
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ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 193 1
LUI - Live Universal Interface - конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных 10 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 128 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1611 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4540 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1936 1
Repository - Репозиторий 1157 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 216 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18237 1
COM-порт - Communications port - Serial port - Последовательный порт - Интерфейс стандарта RS-232 51 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3019 1
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 150 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12098 1
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6370 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 301 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 4
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Microsoft Windows 16811 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2375 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 1
Mesa - библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом 22 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 25 1
Putty - свободный клиент управления удаленными узлами 12 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Linux - Debian GNU 563 1
ТЕСИС FlowVision 11 1
AMD Radeon 295 1
Промобит - Bitblaze Sirius 4 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1728 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1020 1
Nvidia GeForce GTX 523 1
Intel x86 - архитектура процессора 2139 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 30 1
Intel Core - Семейство процессоров 1247 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1927 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4153 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 63 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 710 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 275 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 86 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 292 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 1
OpenSSH - Open Secure Shell 40 1
C/C++ - Язык программирования 884 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 131 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 37 1
Enlisted - компьютерная игра 4 1
Трушкин Константин 60 2
Юдинцев Антон 5 1
Jensen Thomas - Йенсен Томас 4 1
Кабанов Владимир 178 1
Горшенин Максим 39 1
Копосов Максим 74 1
Зятьков Юрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18986 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54495 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 1
Земля - планета Солнечной системы 10831 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 1
Евразия - Евразийский континент 641 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57237 4
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2177 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1219 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3372 1
Английский язык 7002 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33444 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18031 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3960 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8773 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1904 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11471 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6124 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5432 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9085 1
Ведомости 1440 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
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