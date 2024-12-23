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Gaijin Entertainment War Thunder многопользовательская онлайн-игра



23.12.2024 Фанат знаменитой российской игры War Thunder слил на ее форум секретные военные документы, чтобы выиграть в бесполезном интернет-споре 1
16.07.2024 VR-авиасимулятор Aces of Thunder поступит в продажу в конце года 1
10.07.2024 В Сеть выложены 250 ГБ секретных данных об американских истребителях F-35 и F-15 1
21.09.2023 Аналитика Yota: Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 1
25.12.2020 «Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 1
16.12.2020 МТС открывает необанк NUUM для геймеров 1
04.10.2019 «Сафмар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW 1
22.02.2019 Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 1
25.07.2017 «Тинькофф Банк» запускает дебетовую карту All Games для геймеров 1
22.05.2017 Ситилинк: собираем домашний компьютер в браузере 1
10.03.2017 Новый Game Ready драйвер от Nvidia поддерживает оптимизации для DirectX 12 1
14.02.2017 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 17 R4 1
10.11.2016 Обзор ноутбука HP ENVY x360 1
23.09.2016 Обзор ноутбука Dell Latitude 7370: все, что нужно 1
01.02.2016 Mail.Ru Group оптимизирует защиту от DDoS-атак для своих игровых проектов 1
14.12.2015 Обзор Dell Inspiron 15 (5558): то, что надо! 1
05.10.2015 War Thunder хорошеет на базе Dagor Engine 4.0 1
16.07.2015 Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем 1
11.05.2015 Обзор новых моделей MacBook Pro и MacBook Air: жмите сильнее 1
22.04.2015 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 13: удобный размер 1
26.03.2015 Обзор ноутбука Lenovo Z50-70 и первые пробы Windows 10 1
08.01.2015 Моноблок iMac 27’’ с дисплеем Retina 5K: впереди планеты всей 2
04.09.2014 Тест нового MacBook Pro 15: совмещая полезное с приятным 1
23.07.2014 Планшет Nvidia Shield - лучшее игровое решение на Android 1
19.03.2014 Обзор приставки нового поколения Sony PlayStation 4 1
05.12.2013 War Thunder: Новый этап 1
16.08.2013 War Thunder в сервисе Steam 1
14.08.2013 War Thunder. Скриншоты 1
10.07.2013 Oculus Rift в War Thunder 1
30.05.2013 War Thunder. Скриншоты 1
23.05.2013 На КРИ 2013 раздали Awards 1
15.05.2013 War Thunder выйдет на PS4 1
02.11.2012 Открытый бета-тест War Thunder 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Gaijin Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:

Gaijin Entertainment 85 14
Nvidia Corp 3487 11
Dell EMC 5027 5
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Microsoft Corporation 24625 3
Apple Inc 12101 3
Ростелеком 9701 2
Intel Corporation 12197 2
Sony 6544 2
Nintendo 755 2
Цифра ГК 2426 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
8213 1
Fortnite 76 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Tencent 157 1
Wargaming 151 1
Epic Games 154 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
META Publishing 3 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 34 1
Lenovo Group 2292 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
HP Inc. 5685 1
Kingston Technology 198 1
Toshiba Corporation 2927 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Logitech 421 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
CyberLink 33 1
Alawar - Алавар 57 1
Bang&Olufsen - B&O 137 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Совкомбанк Совесть 271 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 1
Larnabel Ventures 3 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
LEGO 244 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Boeing 1009 1
Lockheed Martin 756 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
AeroVironment 18 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 40 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 9
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 9
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 7
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 7
Наушники - Headphones 3999 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 5
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 454 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 961 5
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 169 5
DDR - Double data rate 2730 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 4
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 177 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 7
Microsoft Windows 10 1758 6
Intel Core - Семейство процессоров 1200 6
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 6
UL Solutions - Futuremark - PCMark 196 6
Microsoft Windows 15657 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 5
Nvidia GeForce GTX 522 4
Google Android 13994 4
Microsoft DirectX 707 4
Google YouTube - Видеохостинг 2747 4
Adobe Photoshop 764 4
Apple MacBook Pro 526 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 4
Apple iPhone 6 4862 4
Intel HD Graphics - графический процессор 214 4
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 294 4
Apple iOS 7809 3
Linux OS 9937 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 3
Enlisted - компьютерная игра 4 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 3
CRSED: F.O.A.D. - компьютерная игра 3 3
Crossout - компьютерная игра 4 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 3
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple macOS 2059 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 2
Blizzard - Hearthstone 16 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 2
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 7 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 2
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 2
Dell Alienware 135 2
Юдинцев Кирилл 5 4
Юдинцев Антон 5 3
Волынсков Алексей 2 2
Гуцериев Михаил 111 1
Трушкин Константин 58 1
Живица Иван 3 1
Гуцериев Саид 12 1
Eisler Phil - Айслер Фил 2 1
Лямин Александр 74 1
Филатов Илья 11 1
Поляков Александр 53 1
Лысковский Александр 12 1
Шпильчевский Олег 5 1
Драненков Владимир 1 1
Иванов Иван 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Земля - планета Солнечной системы 10375 3
Япония 13282 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 2
Южная Корея - Республика 6646 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 95 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Украина 7608 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Испания - Королевство 3706 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Венгрия 812 1
Венгрия - Будапешт 113 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Европа Западная 1481 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 11
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 512 3
F2P - Free-to-play 93 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
Дача - дачники 815 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 286 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 10
Forbes - Форбс 817 1
Wikipedia - Википедия 502 1
Игромания 10 1
Чудо техники 60 1
IGN 53 1
SCMP - South China Morning Post 18 1
NYT - The New York Times 1054 1
South China Morning Post 56 1
TechSpot 113 1
Flight Global 79 1
Superdata 12 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
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