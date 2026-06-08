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Hobby world 4game Фогейм
СОБЫТИЯ
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Hobby world и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 1
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 562 1
|НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 3
|РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 2
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 261 1
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