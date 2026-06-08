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Hobby world 4game Фогейм

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.06.2026 РВИ представила финальную версию Стратегии развития видеоигровой индустрии 1
18.09.2025 «Фогейм» и РВИ объединяют усилия для развития игровой индустрии 1
10.09.2024 Киноманы и путешественники — 4game узнал, чем занимаются российские геймеры 1
13.02.2024 Исследование Innova: почти четверть геймеров нашли свою любовь в онлайн-играх 2
16.12.2022 «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатой опции «Облачные игры Gfn.ru» 1
16.12.2022 Бывшее игровое подразделение VK ушло из России 1
25.07.2017 «Тинькофф Банк» запускает дебетовую карту All Games для геймеров 1
20.04.2017 «Ростелеком» закупил на 150 млн снаряжение для Lineage 2 и других легендарных игр 2
27.04.2015 «Дом.ru» расширяет мультимедиа зону 1
26.03.2015 Halo Online - по-русски и для России 1
12.08.2014 Недорогой телефон с флагманской мощью 1
29.10.2009 RBK Money открыла раздел для оплаты онлайн-игр 1
18.06.2009 4GAME закрывается 1
01.07.2008 Подробности акции «Мобилизация» 1
06.06.2008 Розыгрыш поездок на Черное море от Innova 1
07.05.2008 Innova выпускает газету об игре R2: Reign of Revolution 1
10.04.2008 Открыта регистрация на BUKA 4GAME open 2008 1
01.04.2008 EA Sports PinCho Cup 1
25.01.2008 Годовщина русской RF Online 1
13.12.2007 Первый турнир по Team Fortress 2 1
28.06.2007 Отчет о турнире XboxRussia Games. Первый шаг к Сиэтлу 1
08.06.2007 XboxRussia Games - первый шаг к WCG 2007 1
05.04.2007 "Новый Диск" на КРИ 2007 1
03.04.2007 Билеты на Good Game Awards 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Hobby world и организации, системы, технологии, персоны:

Бука - Buka Entertaiment 493 3
Innova Systems - Иннова 14 3
Ростелеком 10781 2
Microsoft Corporation 25647 2
Softline - Софтлайн 3597 2
VK - Mail.ru Group 3582 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4820 2
EA - Electronic Arts 1317 2
Nvidia Corp 3914 2
Новый диск 962 2
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 2
Gameforge AG - Frogster Interactive Pictures AG 13 1
Psycho Craft Studio 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3283 1
Yandex - Яндекс 9023 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
Fortnite 95 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 935 1
Toshiba Corporation 2976 1
Sony 6713 1
Valve Software 247 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 993 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 213 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 302 1
Wargaming 161 1
Nintendo 817 1
КСК Технологии 47 1
Fly - Explay - Эксплей 243 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 1
BIT.Games 10 1
Panzerdog 10 1
Deus Craft 8 1
Pixonic 23 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 1
EA Sports 71 1
NCsoft 104 1
CD Projekt RED 89 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 91 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 438 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 283 2
Почта России ПАО 2323 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2878 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1481 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 29 1
Visa International 1986 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1562 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 181 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Винзавод - Центр современного искусства 12 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Лента - Монетка - торговая сеть 67 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 562 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 3
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 261 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18153 16
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1865 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13579 4
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1101 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5890 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14643 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 725 2
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7279 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6245 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17811 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9175 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12602 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26416 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17730 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15311 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10162 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4358 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5442 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16868 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10070 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9740 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2504 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32928 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23939 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11615 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2171 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8636 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12730 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 913 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3108 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1530 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2308 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 902 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15740 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11987 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 541 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13132 1
NCSoft Lineage 102 4
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 195 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3044 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4143 2
Team Fortress - компьютерная игра 39 2
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 2
MiHoYo - Genshin Impact 61 1
Google Android 15099 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 435 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1921 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 268 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 863 1
VK - My.Games 80 1
Blizzard - World of Warcraft 361 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Pixonic War Robots 21 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 1
Hustle Castle 12 1
Blizzard - Hearthstone 18 1
Wargaming - World of Warplanes 38 1
EA Origin 194 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff All Airlines, All Games - Tinkoff Drive, Tinkoff OneTwoTrip, S7 - кобрендовые карты 12 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 455 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 37 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Left to Survive - компьютерная игра 8 1
Ростелеком - Игровой Маркет 6 1
Drom.ru 11 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
BIT.Games Домовята 9 1
BIT.Games Гильдией Героев 6 1
Zero City - игра 8 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 1
Чачава Александр 123 1
Костарев Валерий 8 1
Никольский Владимир 11 1
Овчинников Василий 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 5
Южная Корея - Республика 6993 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14728 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54228 2
Европа 24872 2
Африка - Африканский регион 3623 2
Америка Латинская 1928 2
США - Вашингтон - Сиэтл 406 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18854 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13716 1
Азия - Азиатский регион 5871 1
Япония 13726 1
Армения - Республика 2426 1
Беларусь - Белоруссия 6222 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3679 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19291 1
Польша - Республика 2024 1
Индия - Bharat 5815 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4432 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3298 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 1
Ближний Восток 3124 1
Нидерланды - Амстердам 627 1
Россия - СФО - Новосибирск 4819 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3119 1
Турция - Турецкая республика 2576 1
Индонезия - Республика 1045 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2795 1
Испания - Королевство 3812 1
Кипр - Республика 631 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 962 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 83 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 270 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5666 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6934 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11615 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7447 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3741 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 2
Пищевая промышленность - Фастфуд 64 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3908 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2116 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26869 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 119 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 1
F2P - Free-to-play 101 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33148 1
Зоология - наука о животных 2844 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 717 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 369 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3092 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2163 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2373 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 529 1
Wikipedia - Википедия 638 1
Новая газета 24 1
Computer Bild 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 1
Короткая ссылка
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