«Фогейм» и РВИ объединяют усилия для развития игровой индустрии

Игровая платформа «Фогейм» и Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) объявили о начале сотрудничества. Партнерство нацелено на стратегическое развитие отечественной игровой индустрии, поддержку игроков и разработчиков, выстраивание диалога с государством, а также укрепление позиций российских сервисов на глобальной арене. Об этом CNews сообщили представители РВИ.

Платформа «Фогейм» присоединилась к издательскому холдингу Hobby World, который возглавляет Михаил Акулов. С 2022 г. он является одним из основателей и учредителей РВИ.

«Мы рады партнерству с Организацией развития видеоигровой индустрии. РВИ проводит колоссальную работу по формированию единой позиции профессионального игрового сообщества и выстраиванию диалога с органами власти. Вместе с РВИ мы будем развивать игровую индустрию до уровня, когда она станет значимым драйвером экономики страны, лидером по темпам роста российского экспорта и источником новых востребованных игровых продуктов. Мы планируем стать надежным партнером в создании комфортной развлекательной и соревновательной среды для любителей всех видов игр. Для этого мы инициируем разработку индустриальной стратегии развития, которая учтет как интересы участников рынка, так и российские национальные приоритеты. Уверен, что совместно с РВИ под руководством Василия Овчинникова мы сможем достичь всех поставленных целей», — прокомментировал Михаил Акулов.

