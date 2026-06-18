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Национальные приоритеты АНО
АНО “Национальные приоритеты” — некоммерческая организация, основной целью которой является повышение осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных проектов, расширение участия граждан в их реализации.
СОБЫТИЯ
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Национальные приоритеты АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Малявина София 4 4
|Путин Владимир 3441 3
|Edwards Bradley - Эдвардс Брэдли 4 2
|Максимов Юрий 36 1
|Коротков Андрей 87 1
|Спиридонов Максим 12 1
|Черешнев Евгений 23 1
|Овчаренко Артем 2 1
|Тихомирова Анна 2 1
|Верник Вадим 1 1
|Фролова Наталия 13 1
|Овчинников Василий 21 1
|Кочетова Светлана 5 1
|Шишмарев Сергей 34 1
|Кржановский Сергей 2 1
|Варламова Екатерина 12 1
|Васильев Артем 26 1
|Воробьева Оксана 5 1
|Громова Елена 19 1
|Юдина Ольга 9 1
|Зарубина Камила 10 1
|Шеварнадзе Софико 1 1
|Белякова Елизавета 5 1
|Прохорова Екатерина 3 1
|Ключкин Антон 1 1
|Муругов Вячеслав 2 1
|Сенатская Ирина 5 1
|Белоусов Григорий 1 1
|Толстунов Игорь 1 1
|Губанов Роман 106 1
|Свитнева Ольга 15 1
|Hinton Geoffrey - Хинтон Джеффри 7 1
|Сухорослова Юлия 5 1
|Новиков Григорий 1 1
|Маркелов Дмитрий 4 1
|Хусаинова Ирина 1 1
|Чугунов Даниил 1 1
|Орловский Виктор 405 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Матвеева Татьяна 110 1
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