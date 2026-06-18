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Национальные приоритеты АНО

Национальные приоритеты АНО

АНО “Национальные приоритеты” — некоммерческая организация, основной целью которой является повышение осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных проектов, расширение участия граждан в их реализации.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.06.2026 Цифровой след России: как публикации отражают трансформацию бизнеса (дайджесты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
17.11.2025 Половина россиян не доверяет ИИ, и половина использует его в повседневной жизни 1
18.09.2025 «Фогейм» и РВИ объединяют усилия для развития игровой индустрии 1
17.09.2025 «Авито Работа»: Сахалинская область лидирует по приросту средних зарплатных предложений за год 2
12.09.2025 «Национальные приоритеты» и HeadHunter договорились о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала страны 4
04.09.2025 «Авито» и АНО «Национальные приоритеты» запускают «цифровой мост» для переезда на Дальний Восток 2
05.06.2025 «Группа Астра» и разработчик МИС «Ариадна» подписали меморандум о расширении сотрудничества 1
07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 2
28.12.2024 Альянс по защите детей в цифровой среде подвел итоги 2024 года 2
30.08.2024 Платформа VOX стала эксклюзивным оператором рекламы на площадках АНО «Национальные приоритеты» 2
15.01.2024 Корпоративный портал объединил рабочие сервисы для сотрудников АНО «Национальные приоритеты» 2
04.10.2023 «Ростелеком контакт-центр» усиливает работу горячей линии по коронавирусу 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 2
18.08.2022 Производители и продавцы российских ноутбуков просят государство оплатить рекламу. Согласны на миллиард 2
08.12.2021 Премию Рунета за внедрение мобильного ID получил «билайн» 2
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 2
25.05.2021 Можно ли свернуть телевизор в рулон? 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
01.03.2021 «Ростелеком Контакт-центр» и «Национальные приоритеты» расширяют сотрудничество 5
11.12.2020 В России запустился сайт, посвященный современным героям городов 2
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 2
26.08.2009 26 августа откроется Московский международный салон инноваций и инвестиций 1
15.06.2009 26 августа откроется Московский международный салон инноваций и инвестиций 1
24.04.2006 "Космический лифт" свяжет Марс и Землю 1
24.04.2006 "Космический лифт" свяжет Марс и Землю 1
08.04.2002 Программы "Электронная Россия" и "Электронная Беларусь", возможно, будут объединены 1

Публикаций - 26, упоминаний - 45

Национальные приоритеты АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9059 4
Ростелеком 10841 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4846 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15486 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 112 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 81 2
Promobot - Промобот 165 2
ИИ-Технологии 297 1
Т1 Иннотех 213 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 413 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 234 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 58 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 44 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 7 1
Элемент ГК - Нанотроника 16 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 1
Центр развития цифровых технологий 29 1
Решение - Решение Софт 10 1
РобоСкоп Патолоджи 2 1
Samsung Electronics 10977 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3297 1
МегаФон 10561 1
Dell EMC 5164 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 1
Lenovo Group 2421 1
Apple Inc 13042 1
LG Electronics 3723 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 1
HP Inc. 5868 1
Oracle Corporation 7046 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 757 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2945 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1720 1
Acer Group - Acer Inc 2752 1
VK - Mail.ru Group 3586 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9446 1
Telegram Group 2866 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1262 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 427 1
Композит 99 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1104 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 440 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2380 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1572 2
ЭФКО ГК 29 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1192 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2887 1
Gett 87 1
Альфа-Банк 1963 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
ПСБ - Промсвязьбанк 952 1
Газпром нефть 702 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 313 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 179 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 125 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 66 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13581 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1527 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5573 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3794 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 194 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1493 2
Федеральное собрание Российской Федерации 317 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2121 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3399 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 407 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 95 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 55 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 141 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 572 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 381 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60786 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63900 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21465 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15823 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25042 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4720 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2634 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1475 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2702 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13692 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5907 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1114 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6319 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10214 2
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 459 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 261 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7308 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6426 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1567 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35608 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13799 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9148 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4648 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2557 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6150 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9249 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24056 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5304 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13014 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4169 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4449 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7556 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3063 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3623 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1258 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 847 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 286 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 603 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 88 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 2
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 566 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6161 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 2
Решение - Ариадна МИС 7 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 368 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 393 1
Hybrid Hybe AdTech-экосистема 33 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 264 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
Linux OS 11390 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1950 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 738 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1826 1
НКТ - Р7-Офис 531 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 124 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 173 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 49 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2346 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 66 1
LG OLED - серия телевизоров 98 1
Малявина София 4 4
Путин Владимир 3441 3
Edwards Bradley - Эдвардс Брэдли 4 2
Максимов Юрий 36 1
Коротков Андрей 87 1
Спиридонов Максим 12 1
Черешнев Евгений 23 1
Овчаренко Артем 2 1
Тихомирова Анна 2 1
Верник Вадим 1 1
Фролова Наталия 13 1
Овчинников Василий 21 1
Кочетова Светлана 5 1
Шишмарев Сергей 34 1
Кржановский Сергей 2 1
Варламова Екатерина 12 1
Васильев Артем 26 1
Воробьева Оксана 5 1
Громова Елена 19 1
Юдина Ольга 9 1
Зарубина Камила 10 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Белякова Елизавета 5 1
Прохорова Екатерина 3 1
Ключкин Антон 1 1
Муругов Вячеслав 2 1
Сенатская Ирина 5 1
Белоусов Григорий 1 1
Толстунов Игорь 1 1
Губанов Роман 106 1
Свитнева Ольга 15 1
Hinton Geoffrey - Хинтон Джеффри 7 1
Сухорослова Юлия 5 1
Новиков Григорий 1 1
Маркелов Дмитрий 4 1
Хусаинова Ирина 1 1
Чугунов Даниил 1 1
Орловский Виктор 405 1
Чернышенко Дмитрий 578 1
Матвеева Татьяна 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 164112 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47201 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54375 3
Земля - планета Солнечной системы 10824 3
Беларусь - Белоруссия 6240 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18913 2
Казахстан - Республика 5988 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3640 2
Бразилия - Федеративная Республика 2497 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3134 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 2
Иран - Исламская Республика Иран 1152 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1540 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1315 2
Венера - планета Солнечной системы 296 2
Африка - Сахара - пустыня 93 1
Европа 24889 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1198 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1232 1
Южная Корея - Республика 7003 1
Армения - Республика 2432 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19341 1
Россия - УФО - Свердловская область 1909 1
Польша - Республика 2026 1
Индия - Bharat 5830 1
Европа Восточная 3137 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1405 1
Канада 5055 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2593 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Германия - Федеративная Республика 13137 1
Франция - Французская Республика 8126 1
Турция - Турецкая республика 2586 1
Чехия - Чешская Республика 1343 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 529 1
Украина 7902 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1060 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2800 1
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