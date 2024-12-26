Фролова Наталия
Фролова Наталия и организации, системы, технологии, персоны:
|Experian 80 4
|1С 8213 1
|Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
|НСК - Наша Сервисная Компания 51 1
|Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
|ФинГрад - FinGrad 33 1
|Русагро Группа Компаний 277 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
|Microsoft Office 3734 1
|Experian CrossCore 2 1
|Experian Data Breach Resolution 1 1
|Google Android 13994 1
|Apple iOS 7809 1
|Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
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