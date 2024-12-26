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Фролова Наталия



26.12.2024 Hybrid: тренды 2025 г. в интернет-рекламе — искусственный интеллект, персонализация, Connected TV и метавселенные 1
30.08.2024 Платформа VOX стала эксклюзивным оператором рекламы на площадках АНО «Национальные приоритеты» 1
30.06.2020 GPMD начал продавать in-image рекламу платформы Cats 1
13.04.2017 Experian и BioCatch объединили усилия по борьбе с кибермошенничеством в финансовой сфере 1
21.10.2016 Только 27% компаний готовы минимизировать последствия утечки данных 1
06.10.2016 Атаки мошенников на интернет-магазины набирают обороты и могут превысить показатели 2015 1
11.08.2016 Продвинутые пользователи цифровых технологий более других рискуют стать жертвами мошенничества 1
03.08.2016 В Abbyy Lingvo Live появились карточки для изучения языков 1
28.09.2015 «Финград» автоматизировал управленческий учет для ГК «Ангел» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Фролова Наталия и организации, системы, технологии, персоны:

Experian 80 4
8213 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
НСК - Наша Сервисная Компания 51 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ФинГрад - FinGrad 33 1
Русагро Группа Компаний 277 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
AdTech - Баннеры - in-image - встраиваемые рекламные баннеры поверх изображения в контенте портала 3 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 242 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 376 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 178 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Microsoft Office 3734 1
Experian CrossCore 2 1
Experian Data Breach Resolution 1 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Матвеева Татьяна 104 1
Меньшикова Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
США - Нью-Йорк 3098 1
США - Калифорния 4625 1
США - Техас 989 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
США - Флорида 765 1
США - Флорида - Майами 190 1
США - Аляска 239 1
США - Миссури - Канзас-Сити 104 1
США - Миссури 121 1
США - Техас - Хьюстон 248 1
США - Нью-Йорк - Бруклин 29 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 120 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Национальный проект 306 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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