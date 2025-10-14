В Hybrid Ecosystem появилось новое направление — SSP VOX Exchange

Компания VOX (бренд AdTech-экосистемы Hybrid) расширяет возможности для рекламодателей и запускает SSP (Supply-Side Platform) VOX Exchange. Платформа предназначена для владельцев веб-сайтов, мобильных приложений и других цифровых площадок – она позволит им эффективно продавать рекламные места через автоматизированные торги в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

С появлением новой платформы VOX Exchange портфель решений бренда пополнился вторым ключевым продуктом. Если изначально VOX фокусировался на работе с инвентарем через прямые подключения и эксклюзивные соглашения, то теперь его компетенции расширились на сферу программатик-торгов. Новая SSP-платформа будет обслуживать запросы как со стороны экосистемы Hybrid, так и от сторонних DSP.

VOX Exchange разработана для решения ключевых задач цифровой рекламы, предлагая издателям, рекламодателям и другим участникам рынка современные инструменты монетизации и закупки трафика. Она позволяет владельцам сайтов и мобильных приложений эффективно продавать рекламные места через автоматизированные торги, обеспечивая максимальную выгоду без необходимости ручного управления каждым заказом. Для рекламодателей и агентств SSP открывает доступ к широкому пулу инвентаря с гибкими настройками.

Решение предоставляет альтернативу глобальным рекламным платформам, делая акцент на прозрачности, контроле и performance. Это важный шаг в развитии цифровой рекламы, позволяющий участникам рынка снизить зависимость от крупных игроков и выстраивать более эффективные стратегии работы с трафиком.

SSP откроет новые возможности для участников рынка, включая DSP-платформы, агентства и сейлз-хаусы. VOX Exchange предоставляет инструменты для закупки трафика на широкую аудиторию с гибкими настройками таргетинга, включая интересы, возраст и категории. Клиенты получат доступ к расширенному списку сайтов и рекламного инвентаря, включая работу с частными сделками и возможность закупки под заданные медийные показатели.

Развитие VOX Exchange призвано обеспечить рекламным игрокам широкие возможности управления трафиком в соответствии с их задачами и стратегиями.

«VOX Exchange — это не просто платформа для автоматизации рекламных сделок, а инструмент, который дает клиентам полный контроль над трафиком и KPI. Мы стремимся предложить рынку продукт, сочетающий технологичность, гибкость и прозрачность. В дальнейшем мы планируем войти в ТОП перспективных SSP-платформ на рынке, привлечь бюджеты крупных игроков, а также выйти на международный уровень», — сказал Дмитрий Вилкин, директор по развитию рекламной платформы VOX.

«Пять лет работы с топовыми паблишерами научили нас главному: реальная ценность для рекламодателя — в гарантированном качестве трафика и контроле над каждым плейсментом. Все это время мы размещали рекламу, используя прямые интеграции, нестандартные форматы, внедряли AI-технологии и создавали «wow-эффект», что позволило нам добиться высокого качества размещений, подтвержденного отраслевыми рейтингами. Этот опыт мы вложили в создание VOX Exchange. Мы создаем не просто еще одну SSP, а платформу, основанную на глубоком понимании премиального инвентаря. Мы будем целенаправленно подключать проверенных паблишеров, используя лучшие практики, чтобы обеспечить рекламодателей именно тем качественным трафиком, за который они платят, — с полной прозрачностью и без искажений», — сказала Наталия Фролова, генеральный директор и сооснователь рекламной платформы VOX.