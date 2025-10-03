«Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is

Московский суд обязал видеоплатформу Rutube выплатить полумиллионную компенсацию за использование образа жевательной резинки Love is в своей рекламе. Видеосервис разместил на сайте картинку со слоганом «Любовь это … вместе смотреть Rutube в праздники», слишком похожую на вкладыш к жевательной резинки иностранного производителя. Доводы о принадлежности чужого бренда к недружественной стране в суде пока не помогли, но компания уже обжаловала решение.

Суд да дело

Как стало известно CNews, Арбитражный суд Москвы обязал видеосервис Rutube (юрлицо ООО «Руформ»), заменивший в России замедленный Youtube, выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации за использование образа, сходного с торговой маркой Love is, принадлежащей нидерландской Minikim Holland B.V. Российская компания не стала оформлять разрешение от правообладателя из недружественной страны. Rutube уже оспаривает судебное решение, жалоба подана в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Minikim Holland B.V. обнаружила допущенные Rutube нарушения в ходе мониторинга сети интернет в 2023 г. В компании заметили, что на сайте rutube.ru, администратором которого является «Руформ», размещена очень похожая на их вкладыши самореклама.

Арбитражный суд Москвы Rutube оформил рекламу в стиле жевательной резинки из 90-х годов и поплатился за это

Иностранный правообладатель сделал скриншоты и видшоты нарушения, но сам в российский суд не пошел, а переуступил будущие права требования к «Руформ» по договору цессии российской компании «Айпи дебтс». Нидерландская компания согласилась на получение 10% от отсуженных компенсаций. «Айпи дебтс» в апреле 2024 г. обратилась с иском к «Руформ» в арбитражный суд, запросив 500 тыс. руб.

В иностранной компании рассказывают, что в основе произведений «изобразительного искусства Love is» лежит реальная история двух людей, которая получила широкое распространение по всему миру. Бренд Love is, переживший волну популярности в 90-е годы, снова «завирусился» в России в 2020-х. По данным Minikim Holland B.V., ежегодно в России продается около 500 млн жвачек со вкладышами Love is и иной брендированной продукции. Российские компании, решившие воспользоваться вернувшейся популярностью «жвачки из 90-х» в своем продвижении, начали получать не только рост продаж, но и иски от владельца бренда. Так, штраф в 150 тыс. уже назначили российскому производителю сладостей «Белевский продукт», на очереди десятки дел, связанных с использованием Love is.

Дружественный из недружественной

«Руформ» подсчитал исковые требования истца незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению, следует из его отзыва, опубликованного в материалах суда. Но в суде компания оспаривала не сам факт использования бренда, но указывала на ничтожность уступки права требования от нидерландской компании из недружественной страны в пользу российской.

По мнению «Руформ», такой договор уступки «заключен в обход установленных законодательством России запретов и ограничений, без разумной экономической цели, направлен на изменение порядка исполнения судебного акта».

ТГ-канал Rutube Rutube поместил свой бренд R на изображение, похожее на вкладыш от жевательной резинки Love is

Ответчик сослался на указ президента от 22 мая 2022 г., который ограничил расчеты с правообладателями из недружественных стран, к которым и относятся Нидерланды (страна является членом НАТО). Но в суде сочли, что если правообладатель добросовестный, а также не уходил из России, продолжает распространять свою продукцию на территории страны, то на него ограничения, связанные с недружественностью, не распространяются.

В арбитраже уточнили, что пришли к таким выводам на основании писем из Аппарата Правительства, Минэкономразвития и Минкульта РФ, а также ранее принятых Верховным судом решений.

Суд установил, что Minikim Holland как раз и относится к добросовестным правообладателям. Продукция нидерландской компании находится в свободной продаже в России, а производитель не заявлял об уходе или о поддержке недружественных стран. Он активно выдает лицензии в отношении своей интеллектуальной собственности, например сотрудничает с «Издательским домом «Лев», устраивает коллаборации с российскими компаниями «Инмарко» и «Андерсон», карту с дизайном Love is официально предлагает «Т-Банк».

Полмиллиона за жвачку Love is

Суд полностью поддержал требования истца и взыскал с «Руформ» 250 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на произведение и еще столько же за нарушение исключительных прав на товарный знак. При расчете суд исходил из стоимости права использования интеллектуальной собственности правообладателя (от 900 тыс. до 2,8 млн руб.) и длительности использования.

В суде сочли необоснованными доводы ответчика, что он пытался урегулировать спор до суда.

«Стремление ответчика заключить лицензионное соглашение на будущий период не может умалять характера нарушения, совершенного при отсутствии разрешения правообладателя на использование объектов интеллектуальной собственности. Ответчику было необходимо связаться с правообладателем до фактического использования объектов интеллектуальной собственности, что и свидетельствовало бы о его добросовестности и стремлении избежать нарушения исключительных прав», — говорится в решении суда.

Требования истца к Rutube были удовлетворены в полном объеме.

Дело без перспектив

Юристы считают, что Rutube вряд ли удастся оспорить принятое судом первой инстанции решение.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит полагает, что суд правильно установил факт сходства товарного знака и объекта авторского права голландской компании и правильно установил факт использования этих объектов исключительных прав ответчиком.

«Взысканные судом за это нарушение две компенсации на мой взгляд, справедливы и соразмерны нарушению. По этим причина я не вижу перспектив обжалования для ответчика этого решения в апелляции», — говорит юрист.

Партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин пояснил, что шансов оспорить это решение нет.

«Они разместили на своем сайте рекламный баннер «Любовь это … вместе смотреть Rutube в праздники», да еще и с рисунком в стилистике вкладышей от знаменитой жвачки. Это формирует однозначные ассоциации с товарным знаком Love is..., который зарегистрирован в том числе для услуг по передаче данных, изображений. А право на товарный знак призвано защищать именно от этого», — заключил юрист.

В Rutube отказались от комментариев.