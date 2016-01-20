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AdTech Баннеры Баннерная реклама Banner advertising Интернет-реклама


Баннер (баннерная реклама) представляет собой графическое рекламное объявление, размещаемое на различных веб-ресурсах: сайтах, форумах, блогах, в социальных сетях и т. д. Баннеры могут отличаться размерами и базироваться на различных технологиях. Эти факторы позволяют создавать такие баннеры, которые способны принести максимальный результат в рамках определенной рекламной кампании.

Как правило, рекламные баннеры создаются на основе технологий flash или выполняются в формате gif. Такие баннеры содержат различные движущиеся графические элементы. Подобный подход позволяет привлечь максимум внимания к рекламе, если сравнить его с публикацией обычных скучных текстовых объявлений (как в контекстной рекламе). При помощи анимированной баннерной рекламы можно показывать потенциальным клиентам как сам продукт, так и логотип компании и какую-либо другую дополнительную информацию в графическом виде.

Используя помимо анимации дополнительное программное обеспечение, можно создать баннер с дополнительным интерфейсом, который позволит реализовать дополнительные функции по типу перелистывания изображений в баннере, кнопок для взаимодействия с рекламой и др.


20.01.2016 В «Яндекс.Директе» появятся смарт-баннеры
29.07.2014 «Яндекс» снизил выручку от баннерной рекламы, прибыль упала на 18%
22.02.2012 «Бегун» добавил в мобильную рекламу баннеры
25.10.2011 Оператор персонифицированной баннерной рекламы myThings открыл представительство в России
10.06.2011 Google покупает платформу баннерной рекламы за $400 млн
25.04.2011 Баннерная реклама стала расти быстрее контекста
30.12.2010 «ВКонтакте» может отказаться от баннерной рекламы
15.12.2010 «Бегун» начал показывать баннеры в своей сети
22.10.2010 «Бегун» разрешил размещать баннеры в видеороликах
25.03.2010 Apple iPad: компании выкладывают по $200 тыс. за единственный рекламный баннер
01.02.2007 Bloglife.ru: баннерная сеть для блогов
30.03.2006 Исследование: на баннеры реагируют только дети
26.04.2005 Google открывает баннерную сеть
21.10.2002 RBE Women - новая баннерная сеть, объединяющая ресурсы для женщин
18.10.2002 Интернет в оффлайне или Психология бизнесмена и пользователя
23.09.2002 Онлайн-реклама: Новые технологии и их эффективность
23.09.2002 Спонсорская программа 1Gb.ru: бесплатный хостинг за баннеры
25.07.2002 Баннерная сеть LBN Elite преодолела рубеж в 6 млн. показов
04.07.2002 Баннерная сеть LBN снизила комиссию до 0%
04.07.2002 Баннеры стали больше
26.03.2002 Баннерная сеть LBN объявила о запуске акции "Спец.Паек N1"
22.01.2002 Открылась специализированная баннерная сеть для маркетинговых ресурсов
30.11.2001 Gator.com больше не будет вырезать чужие рекламные баннеры
28.08.2001 Gator подменяет рекламные баннеры 8 млн. пользователей
10.08.2001 Интернет-реклама: не все форматы и методы еще запатентованы ;)
19.07.2001 Открылась музыкальная баннерная сеть LBN UltraZvuk
04.07.2001 Новая баннерная сеть Reklama.Uz
25.06.2001 Открыта туристическая баннерная сеть
07.06.2001 Новый взгляд на интернет-рекламу
23.04.2001 "Автобаннер.Ру" и "МедиаЛэнд" - стратегические партнеры
19.03.2001 В Рунете появилась новая баннерная сеть
13.03.2001 Вертикальные баннеры вошли в моду
18.01.2001 Самые ненавистные баннеры
18.01.2001 Самые ненавистные баннеры
18.01.2001 Microsoft и Amazon сняли свои баннеры с сайта террористов
07.12.2000 Новый браузер Opera 5 будет показывать только баннеры?
26.10.2000 Баннерная сеть Land Banner Network вошла в состав интернет-холдинга "РосБизнесКонсалтинг"
24.10.2000 "Сибирская деловая баннерная сеть" запустила новый проект "Баннер в газете"
27.09.2000 Баннеры - неотъемлемая часть Сети
13.09.2000 Открылась баннерная сеть предприятий нефтегазовой промышленности

Публикаций - 1328, упоминаний - 1538
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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