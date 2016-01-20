AdTech Баннеры Баннерная реклама Banner advertising Интернет-реклама
Баннер (баннерная реклама) представляет собой графическое рекламное объявление, размещаемое на различных веб-ресурсах: сайтах, форумах, блогах, в социальных сетях и т. д. Баннеры могут отличаться размерами и базироваться на различных технологиях. Эти факторы позволяют создавать такие баннеры, которые способны принести максимальный результат в рамках определенной рекламной кампании.
Как правило, рекламные баннеры создаются на основе технологий flash или выполняются в формате gif. Такие баннеры содержат различные движущиеся графические элементы. Подобный подход позволяет привлечь максимум внимания к рекламе, если сравнить его с публикацией обычных скучных текстовых объявлений (как в контекстной рекламе). При помощи анимированной баннерной рекламы можно показывать потенциальным клиентам как сам продукт, так и логотип компании и какую-либо другую дополнительную информацию в графическом виде.
Используя помимо анимации дополнительное программное обеспечение, можно создать баннер с дополнительным интерфейсом, который позволит реализовать дополнительные функции по типу перелистывания изображений в баннере, кнопок для взаимодействия с рекламой и др.
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