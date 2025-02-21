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AdTech Баннеры Баннерная реклама Banner advertising Интернет-реклама

Баннер (баннерная реклама) представляет собой графическое рекламное объявление, размещаемое на различных веб-ресурсах: сайтах, форумах, блогах, в социальных сетях и т. д. Баннеры могут отличаться размерами и базироваться на различных технологиях. Эти факторы позволяют создавать такие баннеры, которые способны принести максимальный результат в рамках определенной рекламной кампании.

Как правило, рекламные баннеры создаются на основе технологий flash или выполняются в формате gif. Такие баннеры содержат различные движущиеся графические элементы. Подобный подход позволяет привлечь максимум внимания к рекламе, если сравнить его с публикацией обычных скучных текстовых объявлений (как в контекстной рекламе). При помощи анимированной баннерной рекламы можно показывать потенциальным клиентам как сам продукт, так и логотип компании и какую-либо другую дополнительную информацию в графическом виде.

Используя помимо анимации дополнительное программное обеспечение, можно создать баннер с дополнительным интерфейсом, который позволит реализовать дополнительные функции по типу перелистывания изображений в баннере, кнопок для взаимодействия с рекламой и др.

СОБЫТИЯ


21.02.2025 Аналитика МТС AdTech: маркетологи ждут в 2025 г. роста российского рынка интернет-рекламы

По данным опроса, 9 из 10 респондентов-маркетологов в России ожидают роста рынка интернет-рекламы. Более трети маркетологов в 2024 г. на рекламу в интернете тратили 40% от общего рекламного бюджета, в 2025 г. этот показатель вырастет еще больше. Каждый второй специалист соб
16.01.2025 В мобильном приложении «Авито» появились динамические рекламные блоки

В мобильном приложении «Авито» появился новый рекламный формат — HTML5-баннеры. Это динамические изображения, в которые можно добавлять интерактивные элементы. Они позволяют бизнесу привлекать внимание целевой аудитории к своей продукции и увеличивать конверсии: п
11.12.2024 В России введен сбор за интернет-рекламу

3% сбор на интернет-рекламу Государственная Дума приняла во втором чтении пакет поправок, направленных на введение сбора с интернет-рекламы и увеличения сборов с телекоммуникационных компаний. Первая версия законопроекта была направлена лишь на регулирование вопросов размещения рекламы финансовых услуг, но ко второ
10.10.2024 «Яндекс» представил YandexART 2.0 — она умеет генерировать тексты на изображениях и поможет пользователям и бизнесу создавать логотипы и рекламные баннеры

пании смогут быстрее и качественнее создавать реалистичные изображения для маркетинговых и рекламных кампаний. Предприниматели смогут генерировать иллюстрации для статей и социальных сетей, создавать баннеры или разрабатывать варианты брендирования одежды. Нейросеть уже тестируют клиенты Yandex Cloud. Например, сервис Text.ru на базе YandexART создал «Нейропомощника Иллюстратора», который п
02.09.2024 «МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео

орию по тематическим категориям и интересам аудитории, для статичных баннеров составляет 50% к CPM текстового формата, для видео и анимации — 70%. При таргетинге на каналы применяются наценки 80% для баннера и 100% — для видео и анимации. Минимальный порог входа для запуска баннера или видео — 20 тыс. евро в месяц за каждый формат, для запуска двух форматов — и баннера, и виде
28.08.2024 В видеоленте «Авито» появились новые форматы рекламы

В мобильном приложении «Авито» появились новые форматы продвижения — медийный и нативный баннеры. Они показываются в видеоленте для продавцов и покупателей на главной странице и занимают весь экран смартфона. С помощью новых инструментов бренды могут увеличивать узнаваемость и раст
15.12.2023 Google запрещает сторонние cookies в Chrome. Это грозит «поломать» множество сайтов и перевернуть весь рынок интернет-рекламы

огда посещаемая им страница содержит контент со сторонних (внешних) сайтов, в том числе и рекламные баннеры. С помощью сторонних cookies рекламодатель может сформировать историю просмотров конк
09.11.2023 Продавцы «Яндекс маркета» теперь могут создавать баннеры для рекламной кампании с помощью YandexGPT

продвижения на площадке. Создать баннер на главной странице маркетплейса теперь можно в личном кабинете продавца, просто указав ссылку на товар. Сервис самостоятельно сгенерирует текст и изображение баннера. Изображение товара для баннера «Маркет» возьмет с карточки, которую укажет продавец во время запуска кампании, а составить релевантный заголовок поможет YandexGPT. Дополнительно
29.08.2023 Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы

биржу Nasdaq (она приостановила торги акциями Qiwi после начала специальной военной операции России на Украине). У RealWeb также есть дочерние предприятия в Латвии и Армении. «Билайн» и МТС на рынке интернет-рекламы Телекоммуникационные компании в последнее время также покупали системы интернет-рекламы. Так, группа Veon в 2021 г. приобрела 67% долю в компании ОТМ за $16 млн. Впослед
29.06.2023 Найден способ честного отъема миллиардов долларов у корпораций с помощью ИИ и интернет-рекламы

нечасто визируют размещение рекламы вручную, полагаясь на добросовестность площадок, непосредственно занимающихся распределением рекламных объявлений на сетевых ресурсах. Крупнейшим таким оператором сетевой рекламы является GoogleAds, правила которого запрещают публиковать рекламу на сомнительных ресурсах. И тем не менее, до 90% рекламы на контент-фермах пока поступает именно от Google. От
23.05.2023 В Windows появился новый раздражающий пользователей элемент. Как избавиться

Рекламная площадка Microsoft В операционной системе Windows 10 появился новый рекламный баннер, продвигающий браузер Edge корпорации Microsoft. Как пишет профильный ресурс
13.03.2023 «ОРД-А» отвечает: как изменилась интернет-реклама в России после принятия закона о маркировке?

После 1 сентября 2022 года участникам рынка интернет-рекламы пришлось привыкать к новым требованиям и изменить многие процессы по размещению рекламы в сети. В частности, передавать данные о рекламной кампании операторам рекламных данных

27.02.2023 МТС купил российскую платформу интернет-рекламы

МТС купила Buzzola Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о покупке группы компаний Buzzola, разработавшую одноименную платформу интернет-рекламы. МТС стала собственником 67% доли в Buzzola и получила опцион на выкуп оставшейся 33% доли в 2024 г. Сумма сделки не разглашается. В группу компаний Buzzola входят ООО «Баззула
10.08.2022 «Билайн» купил платформу интернет-рекламы стимостью $23 млн

Оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщил о приобретении группы компаний OTM («Онлайн Технологии и Медиа»), владеющей технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. Основным продавцом OTM выступила группа Veon, владелец «Вымпелкома». В 2021 г. группа Veon приобрела 67% в OTM. Согласно годовому отчету группы, сумма сделки составила $16 млн
18.05.2022 Закон о единой системе учета интернет-рекламы просят отложить. Он разорит рынок

Учет интернет-рекламы просят отложить Участники рынка интернет-рекламы просят отложить вступление в силу закона о единой системе учета всей интернет-рекламы минимум на полгода. Они оце
04.02.2020 Исследование Mail.ru Group: пользователи до 25 лет чаще всего узнают о банковских продуктах из интернет-рекламы

торые приходится треть затрат рекламодателей в банковской отрасли. В топе популярных форматов также баннеры, прероллы и «Карусель». Большая часть бюджетов (83%) инвестируется в кроссплатформенн
16.01.2020 Google поставит на уши весь рынок интернет-рекламы ради пользователей Chrome

сторонние cookie в Chrome к 2022 г. Сторонние cookie могут появляться на устройстве пользователя, когда посещаемая им страница содержит контент со сторонних (внешних) сайтов, в том числе и рекламные баннеры. То есть с помощью сторонних cookie рекламодатель может сформировать историю просмотров конкретного пользователя на всех веб-сайтах, на которых размещена его реклама. С одной стороны, э
28.11.2017 Группа OTM назначила руководителя нового департамента интернет-рекламы

ентаря, назначен Михаил Халчевский. Ранее он развивал это направление в команде интернет-сервиса Aviasales.Михаил Халчевский займет в компании специально созданную должность руководителя департамента интернет-рекламы. В его обязанности будут входить технические аспекты реализации рекламных проектов, контроль качества трафика и рекламного инвентаря группы OTM, в том числе компании Video Targ
20.01.2016 В «Яндекс.Директе» появятся смарт-баннеры

«Яндекс.Директ» начинает тестировать смарт-баннеры. Это медийные объявления с динамическим контентом, который формируется с учётом интересов пользователя. Например, одному человеку такой баннер может предложить кофеварку, а другому — фо
27.02.2015 Рынок интернет-рекламы в России вырос на 20%

део-рекламы в России, млрд i В 2014 г. темпы роста сегмента медийной рекламы в целом замедлились. А баннерная реклама показала и вовсе отрицательную динамику — это следствие экономической ситуа
28.11.2014 Segmento Brand Lift поможет оценить влияние медийной интернет-рекламы на целевую аудиторию

в 2015 г. доступ к новой опции получат все клиенты Segmento. «Для рекламодателей, ведущих многоканальные кампании, Brand Lift может стать одним из важнейших показателей оценки эффективности медийной интернет-рекламы, — подчеркнули в Segmento. — Особенно актуальна эта метрика для FMCG, автопроизводителей, банков, ритейла, брендов электроники: Brand Lift поможет им в выводе на рынок новых пр
13.08.2014 J’son & Partners Consulting исследовала рынок интернет-рекламы Республики Беларусь

Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования, посвященного рынку интернет-рекламы Республики Беларусь. Несколько лет назад интернет-реклама занимала очень незначительную часть от общего рекламного рынка Беларуси, однако теперь можно наблюдать резкий рост как
29.07.2014 «Яндекс» снизил выручку от баннерной рекламы, прибыль упала на 18%

ила выручку от баннерной (или медийной) рекламы на собственных сайтах до i674 млн. Общая выручка от баннерной рекламы, включая объявления на сайтах партнеров, по итогам 3-месячного периода сокр
06.03.2014 Как повысить эффективность интернет-рекламы

или его отсутствие. Полученные результаты по каждому из методов сравнивались с контрольной группой — рекомендациями, предложенными случайным образом. Количество откликов от пользователей на рекламные баннеры, рекомендованные на базе контекстного метода, оказалось на 17% больше числа откликов на баннеры, которые были предложены случайно. Источник: InFortis, 2014 Как видно, эффективнос
06.08.2013 Объем интернет-рекламы в первом полугодии 2013 г. увеличился на 30%

ормирует сегмент ТВ-рекламы, который принес 75,0 млрд руб. (из которых 1,78 млрд пришлось на кабельно-спутниковое телевидение), что на 12% больше аналогичного показателя 2012 г. Далее следует сегмент интернет-рекламы, объем которого вырос на 30% до 31 млрд руб. (из которых 23,4 млрд пришлось на контекстную рекламу). Наружная реклама принесла в первом полугодии 20,9 млрд руб., что на 9% выше
22.02.2012 «Бегун» добавил в мобильную рекламу баннеры

Компания «Бегун» объявила о том, что расширяет возможности мобильной рекламы. Теперь клиенты сервиса могут продвигать свои товары и услуги мобильной аудитории с помощью медийной рекламы. Баннеры транслируются на мобильных сайтах-партнерах «Бегуна» и в приложениях для мобильных устройств. Новый медийный продукт призван решать задачи по повышению узнаваемости торговой марки, брен
25.10.2011 Оператор персонифицированной баннерной рекламы myThings открыл представительство в России

Компания myThings, европейский поставщик персонифицированной поведенческой баннерной рекламы, объявил об открытии представительства в Москве в этом месяце. Под руководством директора Баса Годска (Bas Godska), опытного эксперта в области цифрового маркетинга и электрон
23.09.2011 Рынок интернет-рекламы в России показал рекордный рост

млрд евро. Для сравнения, в 2009 г. рост составил всего 0,3%. Однако значительного увеличения доли баннерной рекламы этот рост не обеспечил: если в 2009 г. она занимала 31,3% рынка, то теперь

10.06.2011 Google покупает платформу баннерной рекламы за $400 млн

ательского бизнеса. По мнению аналитиков, покупка AdMeld поможет Google укрепить позиции в сегменте баннерной рекламы - втором по объему сегменте интернет-рекламы после рекламы контекстной, объ
25.04.2011 Баннерная реклама стала расти быстрее контекста

ого можно было наблюдать, что контекстная реклама растет быстрее баннерной, то сейчас мы видим, что баннерная по темпам роста стала опережать контекст». «В отличие от Америки в России темпы рос
18.03.2011 Россия лидирует по темпам роста интернет-рекламы

В 2010 г. рынок интернет-рекламы в России показал наибольший рост по сравнению с развитыми странами и также наибольший рост в группе BRIC, составив 42% против 35% в Китае, 31% в Индии и 30% в Бразилии. Рост ры
30.12.2010 «ВКонтакте» может отказаться от баннерной рекламы

Социальная сеть «ВКонтакте» может отказаться от использования баннерной рекламы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря сети Владислава Цыплу
15.12.2010 «Бегун» начал показывать баннеры в своей сети

Сервис контекстной рекламы «Бегун» объявил о том, что начинает транслировать баннеры клиентов на тематических ресурсах партнерской сети. «Бегун» разработал новый медийный продукт, который позволяет демонстрировать баннеры в широкой партнерской сети. Новый продукт
22.10.2010 «Бегун» разрешил размещать баннеры в видеороликах

ает контекстная реклама. Технология позволяет интегрировать в видеоплеер как статичные, так и flash-баннеры (в форматах JPEG, GIF, PNG или SWF). Баннер демонстрируется пользователю перед показо
25.03.2010 Apple iPad: компании выкладывают по $200 тыс. за единственный рекламный баннер

lity Investments, будут рекламировать свои товары в электронной версии журнала Time, созданной специально для Apple iPad. Каждая из них подписала контракт стоимостью $200 тыс., согласно которому один рекламный баннер будет отображен в первых 8 выпусках электронного журнала, сообщает Wall Street Journal. Издательство журнала Wired предлагает рекламодателям, заинтересовавшимся в iPad, дополни
21.10.2009 Рынок интернет-рекламы идет на поправку

Американский рынок интернет-рекламы начинает постепенно восстанавливаться после экономического кризиса и увеличивать свой объем. В то же, время рынки рекламы в печатных СМИ и на телевидении все еще не демонстриру
16.06.2009 Европа: рынок интернет-рекламы вырос на 20%

и Швеции рост составил 19%, во Франции - 18,5%, а в Италии - 20%. Относительно высоких темпов роста удалось добиться Испании (26%), Дании и Норвегии (22%), а также Бельгии (20%). Лидирующим форматом интернет-рекламы остается поиск - объем этого рынка вырос на 26% и составил ?5,6 млрд. Доля поисковой рекламы от всего рынка оставляет 43%. На втором месте по показателям роста за год оказались
13.02.2009 Интернет-реклама в России-2009: только рост

По оценке AdWatch, общий объем рынка интернет-рекламы (не включая контекстную рекламу) в России по итогам 2008 г. составил 6,61 млрд руб., не включая НДС, что соответствует 35%-му росту по сравнению с 2007 г. В том числе, объем ра
28.11.2008 Социальные сети против интернет-рекламы

даже более эффективной, чем поведенческий таргетинг. Однако, как отмечают аналитики, только 3% всех пользователей готовы разрешить использовать свою личную информацию для рекламы. IDC: эффективность интернет-рекламы в социальных сетях невысока IDC прогнозирует, что эффективность интернет-рекламы в социальных сетях и дальше будет оставаться относительно низкой, если их владельцы не с
20.11.2008 АКАР: Интернет-реклама опередила всех

ертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) оценила объем российского рекламного рынка за первые девять месяцев 2008 года. Согласно полученным данным, в сравнении с прошлым годом сегмент интернет-рекламы оказался единственным, сохранившим высокие темпы роста — 55% без учета контекстной рекламы. По оценкам АКАР, за три четверти этого года объем российского рекламного рынка вырос

Публикаций - 1702, упоминаний - 2000

AdTech и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 261
Yandex - Яндекс 9216 257
Yahoo! 3726 149
Microsoft Corporation 25775 139
VK - Mail.ru Group 3602 111
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 81
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 79
Meta Platforms - Facebook 4621 60
AOL Inc - America Online 1883 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
Apple Inc 13154 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 34
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 33
Amazon Inc - Amazon.com 3277 31
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Intel Corporation 12811 24
Telegram Group 2940 23
Samsung Electronics 11064 22
Ростелеком 10948 22
Cisco Systems 5372 22
Dr.Web - Доктор Веб 1294 20
X Corp - Twitter 2938 19
МегаФон 10742 18
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 16
HP - Hewlett-Packard 3662 14
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 14
Oracle Corporation 7074 13
Netscape Communications Corporation 426 13
AT&T Inc 1725 12
Adobe Systems 1597 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 12
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 11
iConText Group - Ай Контекст 36 11
Lenovo Motorola 3566 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 49
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 42
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
AdWatch Isobar 44 29
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 29
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 28
eBay Inc 1640 27
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 22
Uber 357 20
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 18
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 18
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 17
IAB - Internet Advertising Bureau 24 17
Promo.ru 37 16
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 14
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 14
Merrill Lynch 454 13
Россети Ленэнерго 1699 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Яндекс.Лавка 315 10
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Почта России ПАО 2370 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Visa International 1993 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 9
Walt Disney Company 647 9
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 9
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 8
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 36
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 9
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 73
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 59
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
Интернет и бизнес - ассоциация 34 7
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 3
ЛДПР 116 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 3
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 2
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 2
Всеукраинская рекламная коалиция 2 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
CODA - Content Overseas Distribution Association - Ассоциация распространения контента за рубежом 1 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 762
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 210
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 175
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 159
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 128
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 119
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 118
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 116
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 115
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 109
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 103
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 101
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 99
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 93
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 90
Data monetization - Монетизация данных 1965 86
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 81
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 77
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 247 74
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 73
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 72
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 69
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 63
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 63
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 62
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 59
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 58
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 58
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 57
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 318 57
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 54
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 54
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 53
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 52
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 52
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 51
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 51
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 50
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 94
Google Android 15243 83
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 70
Microsoft Windows 16882 56
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 46
Google YouTube - Видеохостинг 3002 40
Microsoft Windows 2000 8678 40
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 38
Apple iOS 8583 36
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 36
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 34
Google AdSense 124 32
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 30
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 30
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 29
Google Chrome - браузер 1701 28
Linux OS 11533 26
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 121 26
Avito - Авито Реклама - Авито AdTech 103 24
Mozilla Firefox - браузер 1951 24
Hybrid Hybe AdTech-экосистема 37 23
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 23
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 22
Avito - Internest - ADRiver 37 21
VK - Яндекс.Дзен 258 21
JavaScript - JS - язык программирования 1425 18
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 18
Apple Safari - браузер 896 18
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
Apple iPhone 6 4861 16
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 145 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 15
Apple - App Store 3109 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 14
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 14
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 14
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 14
Басов Алексей 117 23
Волож Аркадий 268 22
Глейзер Лев 28 22
Пейсахзон Яков 73 16
Артамонова Анна 183 14
Овчинников Борис 129 14
Бокарев Тимофей 36 14
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Ревазов Арсен 17 13
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Делицын Леонид 137 10
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Спивак Сергей 11 10
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 27
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 23
NYT - The New York Times 1100 18
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 17
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 14
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 14
CNET Networks - CNET News 1643 14
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 11
Forbes - Форбс 1002 10
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 9
Times 661 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
AP - Associated Press 2007 8
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 8
InterNetNews - InternetNews.com 218 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
Bigmir)net 21 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
FT - Financial Times 1296 5
РИА Новости 1033 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
Известия ИД 770 5
NBC News 188 5
SiliconValley.com - SV.com 239 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
BleepingComputer - Издание 458 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
News Corp - News Corporation 221 4
Washington Profile 142 4
Playboy 51 4
Росбалт ИА 60 4
Netimperative 20 3
Slashdot 29 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 50
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 31
eMarketer 206 28
Gartner - Гартнер 3658 27
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 20
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 20
IDC - International Data Corporation 4975 19
comScore 379 19
Internet Stock Report 994 18
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 17
S&P 500 565 16
Forrester Research 834 14
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 14
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 10
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 4
Discovery Research Group 22 4
РАЭК - Экономика Рунета 21 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
CIBC World Markets 41 3
Strategy Analytics 285 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
NPD Group 140 3
Bear Stearns 79 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 3
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
comScore Networks 35 2
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 2
Analysys International 16 2
Needham & Company 36 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Fortune Global 500 295 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
РАН - Российская академия наук 2122 7
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
SITRA - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Национальный Фонд Исследований и Развития Финляндии 2 2
Hybrid AdOps School 4 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
Библиотека Максима Мошкова 17 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
Skyeng - Skysmart - Кодиум 10 1
Ulster University - Ольстерский университет - Университет Ольстера 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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