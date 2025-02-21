Аналитика МТС AdTech: маркетологи ждут в 2025 г. роста российского рынка интернет-рекламы По данным опроса, 9 из 10 респондентов-маркетологов в России ожидают роста рынка интернет-рекламы. Более трети маркетологов в 2024 г. на рекламу в интернете тратили 40% от общего рекламного бюджета, в 2025 г. этот показатель вырастет еще больше. Каждый второй специалист соб

В мобильном приложении «Авито» появились динамические рекламные блоки В мобильном приложении «Авито» появился новый рекламный формат — HTML5-баннеры. Это динамические изображения, в которые можно добавлять интерактивные элементы. Они позволяют бизнесу привлекать внимание целевой аудитории к своей продукции и увеличивать конверсии: п

В России введен сбор за интернет-рекламу 3% сбор на интернет-рекламу Государственная Дума приняла во втором чтении пакет поправок, направленных на введение сбора с интернет-рекламы и увеличения сборов с телекоммуникационных компаний. Первая версия законопроекта была направлена лишь на регулирование вопросов размещения рекламы финансовых услуг, но ко второ

«Яндекс» представил YandexART 2.0 — она умеет генерировать тексты на изображениях и поможет пользователям и бизнесу создавать логотипы и рекламные баннеры пании смогут быстрее и качественнее создавать реалистичные изображения для маркетинговых и рекламных кампаний. Предприниматели смогут генерировать иллюстрации для статей и социальных сетей, создавать баннеры или разрабатывать варианты брендирования одежды. Нейросеть уже тестируют клиенты Yandex Cloud. Например, сервис Text.ru на базе YandexART создал «Нейропомощника Иллюстратора», который п

«МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео орию по тематическим категориям и интересам аудитории, для статичных баннеров составляет 50% к CPM текстового формата, для видео и анимации — 70%. При таргетинге на каналы применяются наценки 80% для баннера и 100% — для видео и анимации. Минимальный порог входа для запуска баннера или видео — 20 тыс. евро в месяц за каждый формат, для запуска двух форматов — и баннера, и виде

В видеоленте «Авито» появились новые форматы рекламы В мобильном приложении «Авито» появились новые форматы продвижения — медийный и нативный баннеры. Они показываются в видеоленте для продавцов и покупателей на главной странице и занимают весь экран смартфона. С помощью новых инструментов бренды могут увеличивать узнаваемость и раст

Google запрещает сторонние cookies в Chrome. Это грозит «поломать» множество сайтов и перевернуть весь рынок интернет-рекламы огда посещаемая им страница содержит контент со сторонних (внешних) сайтов, в том числе и рекламные баннеры. С помощью сторонних cookies рекламодатель может сформировать историю просмотров конк

Продавцы «Яндекс маркета» теперь могут создавать баннеры для рекламной кампании с помощью YandexGPT продвижения на площадке. Создать баннер на главной странице маркетплейса теперь можно в личном кабинете продавца, просто указав ссылку на товар. Сервис самостоятельно сгенерирует текст и изображение баннера. Изображение товара для баннера «Маркет» возьмет с карточки, которую укажет продавец во время запуска кампании, а составить релевантный заголовок поможет YandexGPT. Дополнительно

Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы биржу Nasdaq (она приостановила торги акциями Qiwi после начала специальной военной операции России на Украине). У RealWeb также есть дочерние предприятия в Латвии и Армении. «Билайн» и МТС на рынке интернет-рекламы Телекоммуникационные компании в последнее время также покупали системы интернет-рекламы. Так, группа Veon в 2021 г. приобрела 67% долю в компании ОТМ за $16 млн. Впослед

Найден способ честного отъема миллиардов долларов у корпораций с помощью ИИ и интернет-рекламы нечасто визируют размещение рекламы вручную, полагаясь на добросовестность площадок, непосредственно занимающихся распределением рекламных объявлений на сетевых ресурсах. Крупнейшим таким оператором сетевой рекламы является GoogleAds, правила которого запрещают публиковать рекламу на сомнительных ресурсах. И тем не менее, до 90% рекламы на контент-фермах пока поступает именно от Google. От

В Windows появился новый раздражающий пользователей элемент. Как избавиться Рекламная площадка Microsoft В операционной системе Windows 10 появился новый рекламный баннер, продвигающий браузер Edge корпорации Microsoft. Как пишет профильный ресурс

«ОРД-А» отвечает: как изменилась интернет-реклама в России после принятия закона о маркировке? После 1 сентября 2022 года участникам рынка интернет-рекламы пришлось привыкать к новым требованиям и изменить многие процессы по размещению рекламы в сети. В частности, передавать данные о рекламной кампании операторам рекламных данных

МТС купил российскую платформу интернет-рекламы МТС купила Buzzola Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о покупке группы компаний Buzzola, разработавшую одноименную платформу интернет-рекламы. МТС стала собственником 67% доли в Buzzola и получила опцион на выкуп оставшейся 33% доли в 2024 г. Сумма сделки не разглашается. В группу компаний Buzzola входят ООО «Баззула

«Билайн» купил платформу интернет-рекламы стимостью $23 млн Оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщил о приобретении группы компаний OTM («Онлайн Технологии и Медиа»), владеющей технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. Основным продавцом OTM выступила группа Veon, владелец «Вымпелкома». В 2021 г. группа Veon приобрела 67% в OTM. Согласно годовому отчету группы, сумма сделки составила $16 млн

Закон о единой системе учета интернет-рекламы просят отложить. Он разорит рынок Учет интернет-рекламы просят отложить Участники рынка интернет-рекламы просят отложить вступление в силу закона о единой системе учета всей интернет-рекламы минимум на полгода. Они оце

Исследование Mail.ru Group: пользователи до 25 лет чаще всего узнают о банковских продуктах из интернет-рекламы торые приходится треть затрат рекламодателей в банковской отрасли. В топе популярных форматов также баннеры, прероллы и «Карусель». Большая часть бюджетов (83%) инвестируется в кроссплатформенн

Google поставит на уши весь рынок интернет-рекламы ради пользователей Chrome сторонние cookie в Chrome к 2022 г. Сторонние cookie могут появляться на устройстве пользователя, когда посещаемая им страница содержит контент со сторонних (внешних) сайтов, в том числе и рекламные баннеры. То есть с помощью сторонних cookie рекламодатель может сформировать историю просмотров конкретного пользователя на всех веб-сайтах, на которых размещена его реклама. С одной стороны, э

Группа OTM назначила руководителя нового департамента интернет-рекламы ентаря, назначен Михаил Халчевский. Ранее он развивал это направление в команде интернет-сервиса Aviasales.Михаил Халчевский займет в компании специально созданную должность руководителя департамента интернет-рекламы. В его обязанности будут входить технические аспекты реализации рекламных проектов, контроль качества трафика и рекламного инвентаря группы OTM, в том числе компании Video Targ

В «Яндекс.Директе» появятся смарт-баннеры «Яндекс.Директ» начинает тестировать смарт-баннеры. Это медийные объявления с динамическим контентом, который формируется с учётом интересов пользователя. Например, одному человеку такой баннер может предложить кофеварку, а другому — фо

Рынок интернет-рекламы в России вырос на 20% део-рекламы в России, млрд i В 2014 г. темпы роста сегмента медийной рекламы в целом замедлились. А баннерная реклама показала и вовсе отрицательную динамику — это следствие экономической ситуа

Segmento Brand Lift поможет оценить влияние медийной интернет-рекламы на целевую аудиторию в 2015 г. доступ к новой опции получат все клиенты Segmento. «Для рекламодателей, ведущих многоканальные кампании, Brand Lift может стать одним из важнейших показателей оценки эффективности медийной интернет-рекламы, — подчеркнули в Segmento. — Особенно актуальна эта метрика для FMCG, автопроизводителей, банков, ритейла, брендов электроники: Brand Lift поможет им в выводе на рынок новых пр

J’son & Partners Consulting исследовала рынок интернет-рекламы Республики Беларусь Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования, посвященного рынку интернет-рекламы Республики Беларусь. Несколько лет назад интернет-реклама занимала очень незначительную часть от общего рекламного рынка Беларуси, однако теперь можно наблюдать резкий рост как

«Яндекс» снизил выручку от баннерной рекламы, прибыль упала на 18% ила выручку от баннерной (или медийной) рекламы на собственных сайтах до i674 млн. Общая выручка от баннерной рекламы, включая объявления на сайтах партнеров, по итогам 3-месячного периода сокр

Как повысить эффективность интернет-рекламы или его отсутствие. Полученные результаты по каждому из методов сравнивались с контрольной группой — рекомендациями, предложенными случайным образом. Количество откликов от пользователей на рекламные баннеры, рекомендованные на базе контекстного метода, оказалось на 17% больше числа откликов на баннеры, которые были предложены случайно. Источник: InFortis, 2014 Как видно, эффективнос

Объем интернет-рекламы в первом полугодии 2013 г. увеличился на 30% ормирует сегмент ТВ-рекламы, который принес 75,0 млрд руб. (из которых 1,78 млрд пришлось на кабельно-спутниковое телевидение), что на 12% больше аналогичного показателя 2012 г. Далее следует сегмент интернет-рекламы, объем которого вырос на 30% до 31 млрд руб. (из которых 23,4 млрд пришлось на контекстную рекламу). Наружная реклама принесла в первом полугодии 20,9 млрд руб., что на 9% выше

«Бегун» добавил в мобильную рекламу баннеры Компания «Бегун» объявила о том, что расширяет возможности мобильной рекламы. Теперь клиенты сервиса могут продвигать свои товары и услуги мобильной аудитории с помощью медийной рекламы. Баннеры транслируются на мобильных сайтах-партнерах «Бегуна» и в приложениях для мобильных устройств. Новый медийный продукт призван решать задачи по повышению узнаваемости торговой марки, брен

Оператор персонифицированной баннерной рекламы myThings открыл представительство в России Компания myThings, европейский поставщик персонифицированной поведенческой баннерной рекламы, объявил об открытии представительства в Москве в этом месяце. Под руководством директора Баса Годска (Bas Godska), опытного эксперта в области цифрового маркетинга и электрон

Рынок интернет-рекламы в России показал рекордный рост млрд евро. Для сравнения, в 2009 г. рост составил всего 0,3%. Однако значительного увеличения доли баннерной рекламы этот рост не обеспечил: если в 2009 г. она занимала 31,3% рынка, то теперь

Google покупает платформу баннерной рекламы за $400 млн ательского бизнеса. По мнению аналитиков, покупка AdMeld поможет Google укрепить позиции в сегменте баннерной рекламы - втором по объему сегменте интернет-рекламы после рекламы контекстной, объ

Баннерная реклама стала расти быстрее контекста ого можно было наблюдать, что контекстная реклама растет быстрее баннерной, то сейчас мы видим, что баннерная по темпам роста стала опережать контекст». «В отличие от Америки в России темпы рос

Россия лидирует по темпам роста интернет-рекламы В 2010 г. рынок интернет-рекламы в России показал наибольший рост по сравнению с развитыми странами и также наибольший рост в группе BRIC, составив 42% против 35% в Китае, 31% в Индии и 30% в Бразилии. Рост ры

«ВКонтакте» может отказаться от баннерной рекламы Социальная сеть «ВКонтакте» может отказаться от использования баннерной рекламы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря сети Владислава Цыплу

«Бегун» начал показывать баннеры в своей сети Сервис контекстной рекламы «Бегун» объявил о том, что начинает транслировать баннеры клиентов на тематических ресурсах партнерской сети. «Бегун» разработал новый медийный продукт, который позволяет демонстрировать баннеры в широкой партнерской сети. Новый продукт

«Бегун» разрешил размещать баннеры в видеороликах ает контекстная реклама. Технология позволяет интегрировать в видеоплеер как статичные, так и flash-баннеры (в форматах JPEG, GIF, PNG или SWF). Баннер демонстрируется пользователю перед показо

Apple iPad: компании выкладывают по $200 тыс. за единственный рекламный баннер lity Investments, будут рекламировать свои товары в электронной версии журнала Time, созданной специально для Apple iPad. Каждая из них подписала контракт стоимостью $200 тыс., согласно которому один рекламный баннер будет отображен в первых 8 выпусках электронного журнала, сообщает Wall Street Journal. Издательство журнала Wired предлагает рекламодателям, заинтересовавшимся в iPad, дополни

Рынок интернет-рекламы идет на поправку Американский рынок интернет-рекламы начинает постепенно восстанавливаться после экономического кризиса и увеличивать свой объем. В то же, время рынки рекламы в печатных СМИ и на телевидении все еще не демонстриру

Европа: рынок интернет-рекламы вырос на 20% и Швеции рост составил 19%, во Франции - 18,5%, а в Италии - 20%. Относительно высоких темпов роста удалось добиться Испании (26%), Дании и Норвегии (22%), а также Бельгии (20%). Лидирующим форматом интернет-рекламы остается поиск - объем этого рынка вырос на 26% и составил ?5,6 млрд. Доля поисковой рекламы от всего рынка оставляет 43%. На втором месте по показателям роста за год оказались

Интернет-реклама в России-2009: только рост По оценке AdWatch, общий объем рынка интернет-рекламы (не включая контекстную рекламу) в России по итогам 2008 г. составил 6,61 млрд руб., не включая НДС, что соответствует 35%-му росту по сравнению с 2007 г. В том числе, объем ра

Социальные сети против интернет-рекламы даже более эффективной, чем поведенческий таргетинг. Однако, как отмечают аналитики, только 3% всех пользователей готовы разрешить использовать свою личную информацию для рекламы. IDC: эффективность интернет-рекламы в социальных сетях невысока IDC прогнозирует, что эффективность интернет-рекламы в социальных сетях и дальше будет оставаться относительно низкой, если их владельцы не с