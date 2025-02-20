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Другова Светлана



20.02.2025 Hybrid разработала инструмент для оценки эффективности рекламных каналов 1
29.11.2024 Hybrid разработал Creative Craft — продукт для генерации креативов с помощью технологий ИИ 1
22.11.2024 Hybrid разработал технологию для определения наиболее конверсионных креативов с помощью ML — Creative Optimization 1
28.10.2024 В Hybrid Platform появилась функция создания кастомных метрик 1
15.10.2024 Hybrid: SmartBid снижает стоимость конверсионного действия в 5,5 раза 1
07.10.2024 Hybrid запустил Copilot — помощника для запуска программатик-рекламы 1
18.09.2024 В Hybrid Console появилось разделение учета конверсий 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Другова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4775 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 3
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 99 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3904 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5071 3
A/B-тестирование 8 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 278 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9347 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3558 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7140 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 1
Hybrid Platform 12 5
Hybrid Creative Craft 3 2
Hybrid SmartBid 2 1
Microsoft 365 Copilot 122 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 676 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1552 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
Fashion industry - Индустрия моды 240 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 508 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4908 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
Создано именных указателей - 169070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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