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Hybrid разработала инструмент для оценки эффективности рекламных каналов

AdTech-компания Hybrid, разработчик решений для интернет-рекламы, выпустила инструмент Flow Source, позволяющий брендам оценить влияние каждого из рекламных каналов (Desktop, Mobile web, In-App, TV) и органических охватов на их продвижение в digital. С его помощью рекламодатели смогут оптимизировать бюджет за счет понимания поведения пользователей, которое позволит совершенствовать рекламные стратегии на каждом этапе взаимодействия с ЦА.

Flow Source — технология, которая дает возможность отслеживать целевые действия, идентифицировать и связывать взаимодействие пользователей с рекламой в одном канале с их действиями в других. При этом учитываются не только рекламные, но и органические конверсии. Чтобы оценить влияние каждого из каналов на продвижение брендов в digital, система собирает данные пользователей, которые взаимодействовали с рекламными кампаниями и сопоставляет их с событиями из базы партнеров по мобильным измерениям с применением фильтрации по временному окну атрибуции.

После анализа действий пользователей формируется подробный отчет, сгруппированный по кампаниям, с указанием каналов и настроек таргетинга, за счет которых было достигнуто наибольшее количество транзакций. Отчет повышает удобство анализа и оперативность принятия решений, освобождая ресурсы команды.

Технология позволяет брендам верифицировать целевые действия для определения эффективных каналов и правильной настройки таргетинга. Так, компания может оптимизировать рекламные бюджеты и выстроить эффективный медиасплит для digital-продвижения.

Помимо действий, совершенных при взаимодействии с рекламными объявлениями, Flow Source также фиксирует органические целевые действия пользователей. Это позволяет объективно оценить общую эффективность маркетинговых усилий. Благодаря этому у рекламодателей появляется понимание поведения пользователя, которое способствует совершенствованию стратегий взаимодействия на каждом этапе.

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Настройка временного окна атрибуции дает возможность гибко задавать период атрибуции, анализировать и соотносить пользовательский контакт с брендом и дальнейшее целевое действие, даже если с момента первого контакта с рекламным сообщением и конверсией прошло более 3 дней.

«Мы разработали Flow Source, чтобы бренды могли достоверно оценивать эффективность каждого из каналов продвижения в медиасплите. Инструмент собирает данные пользователей, которые кликнули на рекламное сообщение. После этого Flow Source сопоставляет события для отслеживания конверсий за счет связки действий пользователей, которые видели рекламу с их дальнейшими действиями. Это позволяет определить, с какими рекламными кампаниями пользователь взаимодействовал до совершения целевого действия. Для удобства рекламодателей мы также сделали возможность фильтрации по времени, чтобы исключить нерелевантные события и учитывать только конверсии, произошедшие вскоре после взаимодействия с рекламой. На выходе клиент получает подробный отчет, который дает понимание какие рекламные каналы действительно работают и приносят результат», — сказала Светлана Другова, директор по продукту в Hybrid.

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