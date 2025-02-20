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Hybrid Flow Source



20.02.2025 Hybrid разработала инструмент для оценки эффективности рекламных каналов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Hybrid Flow Source и организации, системы, технологии, персоны:

AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4776 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9347 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 676 1
Другова Светлана 7 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1553 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342108, в очереди разбора - 766898.
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