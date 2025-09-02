Hybrid Hybe AdTech-экосистема

Разделы

02.09.2025 Hybrid запустила AI Assist для автоматизации настройки рекламных кампаний 1
10.06.2025 В Hybe назвали тренды до 2030 года на рынке CTV-рекламы 2
29.05.2025 На рынке появилось агентство мобильного маркетинга mApps 3
26.05.2025 Hybrid запускает программу амбассадорства для digital-специалистов и рекламных агентств 1
20.05.2025 Hybrid объединил собственные инструменты на базе ИИ и ML в Hybrid DeepCore 1
08.04.2025 Hybe запустил обновленную версию платформы Connected TV 2
01.04.2025 В Hybrid Platform обновлена интеграция с «Яндекс Метрикой» 1
28.03.2025 Hybrid разработал инструмент Smart List для таргетинга через автоматический подбор площадок для показа 1
25.03.2025 Hybrid запускает второй поток обучения в школе программатик-специалистов Hybrid AdOps School 1
20.02.2025 Hybrid разработала инструмент для оценки эффективности рекламных каналов 1
17.02.2025 Hybrid Metaverse представит рынку инструмент для размещения рекламы в виртуальных мирах — MOOH 1
30.01.2025 Hybrid увеличил выручку на 157,9% по итогам 2024 года 3
26.12.2024 Hybrid: тренды 2025 г. в интернет-рекламе — искусственный интеллект, персонализация, Connected TV и метавселенные 1
28.10.2024 В Hybrid Platform появилась функция создания кастомных метрик 1
07.10.2024 Hybrid запустил Copilot — помощника для запуска программатик-рекламы 1
26.09.2024 Hybrid запустила онлайн-академию Hybrid Training Hub 1
30.08.2024 Платформа VOX стала эксклюзивным оператором рекламы на площадках АНО «Национальные приоритеты» 2
27.05.2024 Hybrid вышла на рынок Мексики 1
06.05.2024 Hybrid открывает собственную школу обучения программатик-специалистов Hybrid AdOps School 2
18.04.2024 Adtech-холдинг Hybrid инвестирует в travel adtech-компанию Trackadero 2
19.12.2023 Dot запустило направление мобильного перформанс-маркетинга 2

