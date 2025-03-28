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Hybrid Smart List
AdTech-экосистема Hybrid, которая специализируется на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, разработала инструмент для анализа интересов пользователей на основе посещаемых ими сайтов и приложений с использованием алгоритмов машинного обучения — Smart List. С его помощью пользователи смогут получать персонализированный список сайтов и приложений в режиме реального времени для оптимизации и показа рекламной кампании.
|28.03.2025
|Hybrid разработал инструмент Smart List для таргетинга через автоматический подбор площадок для показа 1
|30.01.2025
|Hybrid увеличил выручку на 157,9% по итогам 2024 года 1
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