Hybrid Smart List

AdTech-экосистема Hybrid, которая специализируется на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, разработала инструмент для анализа интересов пользователей на основе посещаемых ими сайтов и приложений с использованием алгоритмов машинного обучения — Smart List. С его помощью пользователи смогут получать персонализированный список сайтов и приложений в режиме реального времени для оптимизации и показа рекламной кампании.