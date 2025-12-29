Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Hybrid Metaformance Ads Hybrid Metaverse Hybrid Metaverse Out of Home Hybrid MOOH


Hybrid Metaverse — AR House, разрабатывающий и продвигающий виртуальные пространства в метавселенных.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 Hybrid Metaverse назвал тренды российского рынка метавселенных на 2026 год 2
17.02.2025 Hybrid Metaverse представит рынку инструмент для размещения рекламы в виртуальных мирах — MOOH 3
30.01.2025 Hybrid увеличил выручку на 157,9% по итогам 2024 года 1
26.12.2024 Hybrid: тренды 2025 г. в интернет-рекламе — искусственный интеллект, персонализация, Connected TV и метавселенные 1
27.05.2024 Hybrid вышла на рынок Мексики 1
06.05.2024 Hybrid открывает собственную школу обучения программатик-специалистов Hybrid AdOps School 1
18.04.2024 Adtech-холдинг Hybrid инвестирует в travel adtech-компанию Trackadero 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Hybrid Metaformance Ads и организации, системы, технологии, персоны:

Roblox Corporation 78 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 1
VOLTEP - ВОЛТЕП 3 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 14 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 6
Метавселенная - Metaverse 118 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5944 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 304 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 625 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3712 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1102 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2011 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9512 1
Холодный старт - Перезагрузка 61 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 343 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 252 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 440 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 1
Hybrid Hybe AdTech-экосистема 26 6
Hybrid Platform 16 4
Hybrid Flamp 6 4
IBM Metaverse 12 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1176 1
Hybrid SmartBid 3 1
Hybrid Creative Craft 4 1
Hybrid Smart List 3 1
Чеклов Дмитрий 4 3
Ланцов Владимир 4 2
Федосеев Дмитрий 3 1
Фролова Наталия 10 1
Мацулевич Игорь 1 1
Ковалев Сергей 28 1
Третьякова Яна 2 1
Богачев Илья 1 1
Покровская Дарья 3 1
Ярикова Виктория 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 2
Америка Латинская 1887 2
Кипр - Республика 579 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1070 1
Индонезия - Республика 1013 1
Индия - Bharat 5709 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Ближний Восток 3039 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 1
Чили - Республика 485 1
Европа 24654 1
Казахстан - Республика 5814 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2496 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 59 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 16 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 266 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
Hybrid AdOps School 4 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще