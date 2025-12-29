Получите все материалы CNews по ключевому слову
Hybrid Metaformance Ads Hybrid Metaverse Hybrid Metaverse Out of Home Hybrid MOOH
Hybrid Metaverse — AR House, разрабатывающий и продвигающий виртуальные пространства в метавселенных.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Hybrid Metaformance Ads и организации, системы, технологии, персоны:
|Roblox Corporation 78 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 1
|VOLTEP - ВОЛТЕП 3 1
|Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 14 1
|Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
|Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
|Hybrid Hybe AdTech-экосистема 26 6
|Hybrid Platform 16 4
|Hybrid Flamp 6 4
|IBM Metaverse 12 2
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1176 1
|Hybrid SmartBid 3 1
|Hybrid Creative Craft 4 1
|Hybrid Smart List 3 1
|Чеклов Дмитрий 4 3
|Ланцов Владимир 4 2
|Федосеев Дмитрий 3 1
|Фролова Наталия 10 1
|Мацулевич Игорь 1 1
|Ковалев Сергей 28 1
|Третьякова Яна 2 1
|Богачев Илья 1 1
|Покровская Дарья 3 1
|Ярикова Виктория 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.