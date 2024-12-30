Холодный старт Перезагрузка
Холодный старт и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 2
|Лаптева Марина 114 2
|Путин Владимир 3171 1
|Беляев Дмитрий 27 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 281 1
|Зиновьев Алексей 1 1
|Пучков Владимир 7 1
|Кондращев Сергей 2 1
|Shih Jonney - Ши Джонни 13 1
|Сагалович Александра 12 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 4
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
|N+1 - Издание 158 2
|DigiTimes - Издание 1310 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|TechRadar 90 1
|Mobile Research Group 79 1
|ABI Research 234 1
|comScore 379 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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