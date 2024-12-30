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Холодный старт Перезагрузка



30.12.2024 Обзор моноблока HIPER V6: компактное и мощное решение с прицелом на апгрейд 1
08.07.2024 Новая технология «Нитро» от «Яндекс Музыки» поможет начинающим исполнителям найти первых слушателей 1
12.06.2024 Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач 1
05.12.2023 Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса 1
14.02.2023 Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса 1
19.09.2022 Модульные ИБП «Патриот» – высокая степень промышленной готовности и поэтапное наращивание мощности 1
07.06.2022 Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD 1
19.04.2022 Расширение модельного ряда трехфазных ИБП «Легион» 1
24.02.2022 Премьера Wisenet: IP-камера для распознавания номеров авто c технологией Global Shutter 1
16.02.2022 Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера 1
08.11.2021 Система гарантированного питания CyberPower для хлебокомбината 1
06.04.2021 Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2 1
10.02.2021 Ippon выпустила обновленную серию ИБП Back Basic S Euro 1
09.10.2020 Как гаджеты определяют вашу геолокацию? 2
02.10.2020 X-Com построила систему видеонаблюдения в компании «Ямалдорстрой» 1
16.05.2019 Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen1 1
11.03.2019 Powercom анонсировала новую модель ИБП Raptor с LCD-дисплеем 1
25.04.2017 CyberPower Systems поставила ИБП для «Почты России» 1
19.08.2016 Sven представила две новые модели ИБП серии Pro 1
09.11.2015 Powercom выпустил «всеядные» по отношению к напряжению ИБП 1
05.02.2015 Обзор смартфона Lenovo Vibe X2: симпатично, но есть нюансы 1
29.10.2014 Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке 1
05.09.2013 Обзор планшета effire CityNight C7 3G: "семидюймовочка" с GPS и 3G 1
10.06.2013 Лучшие бюджетные планшеты с экраном 7’’ и матрицей IPS. Выбор ZOOM 1
27.02.2013 Как выбрать автомобильный навигатор. Советы ZOOM.CNews 3
25.02.2013 Обзор ультрабука Sony VAIO T13: про необходимое и достаточное 1
12.02.2013 Обзор планшета WEXLER.TAB 7t с модулем 3G: с лица воду не пить 1
03.12.2012 Тест GPS/ГЛОНАСС навигатора Explay GN-630: в дорогу дальнюю 1
19.12.2011 Обзор флагмана HTC Sensation XL: pro et contra, чего больше? 1
06.12.2011 Обзор смартфона LG Optimus Sol: рабочая лошадка уходит в отрыв 1
01.12.2011 Первый тест в России: флагман смартфонов Huawei Honor выходит на рынок 1
17.02.2011 Решение Rx Networks повышает эффективность GPS/ГЛОНАСС-приемников 1
10.02.2011 Вышла новая версия навигации Shturmann c функцией автообновления по GPRS и расширенными LBS/LBA возможностями 1
11.10.2010 Dell выпустит нетбуки под управлением Ubuntu 10.10 1
21.07.2010 Смартфоны и коммуникаторы: хиты продаж июня 2010 1
22.06.2010 Dell установит Chrome OS на нетбуки 1
16.06.2010 Dell установит Ubuntu Linux на свои ПК 1
21.04.2010 Объявлена стоимость компьютеров на ОС Google 1
19.04.2010 Мобильник все чаще становится навигатором 1
03.09.2009 GPS/Galileo: ультраэкономность 1

Публикаций - 55, упоминаний - 58

Холодный старт и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1499 7
Google LLC 11775 6
Samsung Electronics 10254 6
Intel Corporation 12197 6
Nvidia Corp 3487 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 4
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 4
Huawei 3933 3
Lenovo Group 2292 3
Garmin - Гармин 200 3
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 3
Dell EMC 5027 3
Dell Technologies - Dell Computer 2135 3
MediaTek - Ralink 527 3
Powercom - Пауэрком 72 3
LG Electronics 3614 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 2
Wexler 60 2
E-Ten Information Systems 118 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 2
HP Inc. 5685 2
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 24 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 11 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 2
X Corp - Twitter 2845 1
Microsoft Corporation 24625 1
Philips 2053 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
X-Com - Икс ком 137 1
Gigabyte Technology 364 1
Eaton 68 1
Blizzard Entertainment 328 1
Jinga 25 1
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 39 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 1
Россети Ленэнерго 1700 2
Carl Zeiss AG 303 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Почта России ПАО 2112 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Градиент 89 1
UPS 202 1
Hyundai Motor Company 383 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Assist - Ассист 209 1
Совкомбанк Совесть 271 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Владимирский хлебокомбинат 1 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 29
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 24
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 21
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 21
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 16
Наушники - Headphones 3999 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 12
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 11
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 366 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 9
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 9
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 9
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 8
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 8
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 27
Microsoft Windows 15656 11
Google Android 13994 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 7
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 111 6
Linux OS 9936 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 5
Google Chrome - браузер 1561 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Adobe Photoshop 764 4
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
Honor - серия смартфонов 205 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 3
Nokia Nseries 537 3
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 3
Microsoft Windows Mobile 5 192 3
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 3
Microsoft Windows BitLocker 936 3
Microsoft Windows 11 537 3
Intel Turbo Boost Technology 210 3
E-Ten glofiish - джойстик 92 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 482 2
Samsung Galaxy Note 695 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 2
Nuance Swype Keyboard 58 2
Nvidia Optimus 183 2
HTC Sense 188 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 2
Wexler Tab 17 2
HTC Mozart 50 2
LG Optimus 3D - LG Optimus 3D Max - LG Optimus 3D Cube 34 2
Ксенин Алекс 311 2
Лаптева Марина 114 2
Путин Владимир 3171 1
Беляев Дмитрий 27 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 281 1
Зиновьев Алексей 1 1
Пучков Владимир 7 1
Кондращев Сергей 2 1
Shih Jonney - Ши Джонни 13 1
Сагалович Александра 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Земля - планета Солнечной системы 10374 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Европа 21767 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Китай - Тайвань 3984 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Украина 7608 1
Казахстан - Республика 5525 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Америка - Американский регион 2160 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - Крайний Север 265 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Индия - Bharat 5432 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 5
Ergonomics - Эргономика 1597 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 3
Видеокамера - Видеосъёмка 692 3
POI - points of interest 165 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
СССР и США - Холодная война 208 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Философия - Philosophy 444 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Латинский алфавит 189 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
N+1 - Издание 158 2
DigiTimes - Издание 1310 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TechRadar 90 1
Mobile Research Group 79 1
ABI Research 234 1
comScore 379 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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